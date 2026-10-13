Μουσικά Νέα 13.10.2026

Κωνσταντίνος Αργυρός: Βάζει «πλώρη» για τα Grammy με τις «Καμπάνες»

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Ο Έλληνας καλλιτέχνης ετοιμάζεται για το παγκόσμιο μουσικό προσκήνιο, εξασφαλίζοντας μια θέση στο Grammy Consideration και κυκλοφορώντας παράλληλα το νέο του τραγούδι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού προτείνεται για τα βραβεία Grammy στις κατηγορίες «Best Global Music Album» και «Best Global Music Performance».
  • Το άλμπουμ «Καμπάνες» είναι το πρώτο ελληνόφωνο έργο που μπήκε στα charts των Billboard Top World Albums και Top Album Sales.
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δημιούργησε το δισκογραφικό label Pedagon Records σε συνεργασία με Panik Records και 10K Projects.
  • Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Ρεύμα», με μουσική και στίχους των Αργυρού, Ψιμόπουλου και Σιγανού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κάνει ένα δυναμικό βήμα προς την παγκόσμια μουσική σκηνή, προσεγγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση μέσω της υποψηφιότητάς του στα βραβεία Grammy. Η πρόσφατη καμπάνια «Grammy Consideration», που στοχεύει στην ανάδειξη υποψήφιων καλλιτεχνών και έργων για τα κορυφαία μουσικά βραβεία, περιλαμβάνει το τραγούδι του «Καμπάνες». Το συγκεκριμένο κομμάτι, που αποτελεί έναν φόρο τιμής στον ήχο του Αιγαίου και στα νησιώτικα τραγούδια, έχει προταθεί για τις κατηγορίες «Best Global Music Album» και «Best Global Music Performance».

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Η επιτυχία του «Καμπάνες» δεν περιορίζεται μόνο στην προοπτική των Grammy. Το άλμπουμ έχει ήδη χαράξει τη δική του πορεία στην παγκόσμια δισκογραφία, καθιστώντας το το πρώτο ελληνόφωνο έργο που κατάφερε να εισέλθει στα charts των Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο σε πλατφόρμες streaming, καθώς και σε φυσικές μορφές όπως διπλό βινύλιο και CD, μέσω της Pedagon Records, του δισκογραφικού label που δημιούργησε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε συνεργασία με την Panik Records και την αμερικανική 10K Projects.

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Παράλληλα με την παγκόσμια δυναμική του «Καμπάνες», ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει να εκπλήσσει το κοινό του με νέες μουσικές δημιουργίες. Το πρόσφατο τραγούδι του, «Ρεύμα», παρουσιάζεται ως μια ξεχωριστή μουσική πρόταση, που συνδυάζει σύγχρονες παραγωγές με δυναμική ερμηνεία και βαθύ συναίσθημα. Τη μουσική και τους στίχους του «Ρεύμα» υπογράφουν οι Κωνσταντίνος Αργυρός, Μάριος Ψιμόπουλος και Χριστόδουλος Σιγανός. Το τραγούδι κυκλοφορεί από την Panik Platinum και την Pedagon Records, ενώ σύντομα αναμένεται και η κυκλοφορία του music video στο YouTube.

Η πορεία του Κωνσταντίνου Αργυρού στον χώρο της ελληνικής μουσικής είναι από τις πιο επιτυχημένες των τελευταίων ετών. Μετρώντας δεκάδες επιτυχίες και sold-out εμφανίσεις, ο καλλιτέχνης έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση του κοινού. Η δημιουργία του δικού του δισκογραφικού label, Pedagon Records, σε συνεργασία με την Panik Records, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την καριέρα του, επιτρέποντάς του να έχει τον πλήρη έλεγχο των καλλιτεχνικών του επιλογών και να διευρύνει τους ορίζοντές του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη φανέλα "The Golden Greek" στη Βοστώνη, αποθεώνεται από το κοινό κατά την πρώτη live εμφάνιση του «Ρεύμα».
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos

Η έμφαση που δίνει στα ελληνικά ακούσματα, όπως στο «Καμπάνες», σε συνδυασμό με την προσαρμογή του σε διεθνείς προδιαγραφές, όπως φαίνεται από την προσπάθεια για τα Grammy, αποδεικνύει τη φιλοδοξία του να αφήσει το δικό του στίγμα και πέρα από τα εθνικά σύνορα.

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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