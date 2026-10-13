«The Encyclopedia of Movie Cats»: Αν αγαπάς τις γάτες και το σινεμά, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο σου

Με 420 σελίδες, το «The Encyclopedia of Movie Cats» αποδεικνύει ότι οι γάτες έχουν πολύ μεγαλύτερη παρουσία στην ιστορία του σινεμά απ' όσο μπορεί να φαντάζεσαι

Με μια ματιά Το «The Encyclopedia of Movie Cats» είναι μια εγκυκλοπαίδεια με πάνω από 1.000 γάτες από τον κινηματογράφο.

Το βιβλίο περιλαμβάνει εμβληματικούς χαρακτήρες, αλλά και γάτες που εμφανίστηκαν για λίγο.

Η οργάνωση είναι αλφαβητική, με πάνω από 1.900 εικόνες και πρωτότυπα κείμενα.

Η έκδοση της A24 είναι σκληρόδετη, 420 σελίδων, και απευθύνεται σε λάτρεις γατών και σινεμά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις αδυναμία στις γάτες και αγαπάς τις ταινίες, τότε υπάρχει ένα βιβλίο που μάλλον θα θέλεις να προσθέσεις στη συλλογή σου. Η A24 παρουσιάζει το «The Encyclopedia of Movie Cats», μια εντυπωσιακή εγκυκλοπαίδεια αφιερωμένη σε περισσότερες από 1.000 γάτες που έχουν περάσει από τη μεγάλη οθόνη, από εμβληματικούς κινηματογραφικούς χαρακτήρες μέχρι τετράποδους πρωταγωνιστές που εμφανίστηκαν για λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Γιατί ναι, ακόμη και μια γάτα που περνά αδιάφορα από το πλάνο μπορεί να έχει τη δική της θέση στην ιστορία του σινεμά! Με αλφαβητική οργάνωση, εκατοντάδες κινηματογραφικές αναφορές και περισσότερες από 1.900 εικόνες από ταινίες, το βιβλίο αντιμετωπίζει τις γάτες σαν ένα ξεχωριστό καστ που αξίζει τη δική του θέση στα κινηματογραφικά αρχεία.

Το «The Encyclopedia of Movie Cats» δεν περιορίζεται στις διάσημες γάτες που θυμάσαι από αγαπημένες ταινίες. Αντίθετα, συγκεντρώνει κάθε λογής αιλουροειδείς παρουσίες, δίνοντας χώρο τόσο στους χαρακτήρες που έγιναν αναγνωρίσιμοι όσο και σε εκείνους που εμφανίστηκαν για λίγο σε μια σκηνή και συνέχισαν τον δρόμο τους χωρίς να κλέψουν απαραίτητα την παράσταση.

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Η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι απλή, αλλά έχει ενδιαφέρον: οι γάτες έχουν αναλάβει στον κινηματογράφο πολύ περισσότερους ρόλους από όσους ίσως φαντάζεσαι. Άλλοτε βρίσκονται στο πλευρό των πρωταγωνιστών ως πιστοί σύντροφοι, άλλοτε λειτουργούν ως απρόβλεπτοι αντίπαλοι και άλλοτε μπλέκονται σε ιστορίες εγκλήματος και μυστηρίου. Έχουν ταξιδέψει στο διάστημα, έχουν φορέσει ανθρώπινα ρούχα, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο κληρονομιών και έχουν εμφανιστεί ακόμη και ως πλάσματα που συνδυάζουν ανθρώπινα και αιλουροειδή χαρακτηριστικά. Με λίγα λόγια, αν πιστεύεις ότι οι γάτες στον κινηματογράφο περιορίζονται σε ένα νιαούρισμα στο βάθος ή σε μια θέση στον καναπέ του πρωταγωνιστή, το συγκεκριμένο βιβλίο έρχεται να σου θυμίσει πόσο μεγάλη είναι η γκάμα των ρόλων τους.

Από τον Puss in Boots μέχρι τον Jones από το «Alien»

Στις σελίδες της εγκυκλοπαίδειας συναντάς γνωστές κινηματογραφικές γάτες, όπως ο Puss in Boots, αλλά και ο Mr. Bigglesworth, μαζί με τον πορτοκαλί γάτο της Holly Golightly από το «Breakfast at Tiffany’s» και τον Jones από το σύμπαν του «Alien». Πρόκειται για παρουσίες που έχουν συνδεθεί με συγκεκριμένες ταινίες και χαρακτήρες, αποδεικνύοντας ότι οι γάτες μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους κινηματογραφική ταυτότητα.

Ωστόσο, η έκδοση δεν μένει μόνο στα αναγνωρίσιμα ονόματα. Στο ίδιο αρχείο βρίσκουν τη θέση τους αδέσποτες γάτες και μικροί τετράποδοι κομπάρσοι που εμφανίζονται για λίγο, αλλά αποτελούν μέρος της συνολικής κινηματογραφικής ιστορίας. Παράλληλα, η θεματολογία επεκτείνεται σε μορφές από τη μυθολογία και τη λαογραφία, όπως οι αγγελιοφόροι της θεάς Bastet και οι γάτες που συνδέονται με τις μάγισσες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πραγματικές γάτες που έχουν εργαστεί ως ηθοποιοί, με κινηματογραφικές συμμετοχές που θα μπορούσαν να γεμίσουν ακόμη και μια εκτενή επαγγελματική καταχώριση. Έτσι, το βιβλίο δεν καταγράφει απλώς φανταστικούς χαρακτήρες, αλλά επιχειρεί να αποτυπώσει ολόκληρη την παρουσία των αιλουροειδών στον κόσμο του σινεμά.

Από το Α έως το Ω, με 1.900 εικόνες από ταινίες

Η οργάνωση της εγκυκλοπαίδειας ακολουθεί αυστηρά αλφαβητική σειρά, ώστε να μπορείς να εντοπίσεις εύκολα τις γάτες που σε ενδιαφέρουν. Οι καταχωρίσεις ξεκινούν με τη γάτα της Abby Barnes από την ταινία «The Truth About Cats & Dogs» του 1996 και ολοκληρώνονται με το Zip-A-Tone Kitten από το «Zip-Tone-Cat-Tune» του 1972.

Ανάμεσα στις καταχωρίσεις παρεμβάλλονται πρωτότυπα κείμενα που ομαδοποιούν τις γάτες με βάση τους ρόλους και τα μοτίβα που επαναλαμβάνονται στην ιστορία του κινηματογράφου. Θα βρεις, μεταξύ άλλων, κατηγορίες όπως οι γάτες που θεωρούνται κακός οιωνός, οι γάτες που συνδέονται με μοναχικές γυναικείες φιγούρες και οι γάτες που μιλούν. Επιπλέον, ξεχωριστές ενότητες εστιάζουν σε συγκεκριμένες κινηματογραφικές φιλμογραφίες και σε αιλουροειδείς χαρακτήρες που ξεχώρισαν μέσα στα χρόνια.

Η έκδοση είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να λειτουργεί όχι μόνο ως βιβλίο αναφοράς, αλλά και ως ένα οπτικό αρχείο για όποιον ενδιαφέρεται για τη σχέση των ζώων με την έβδομη τέχνη. Οι περισσότερες από 1.900 κινηματογραφικές εικόνες που περιλαμβάνει προσφέρουν μια διαφορετική ματιά σε σκηνές, χαρακτήρες και στιγμές που ίσως δεν είχες προσέξει όταν παρακολουθούσες τις ίδιες τις ταινίες.

Ένα συλλεκτικό βιβλίο 420 σελίδων από την A24

Η A24, η εταιρεία παραγωγής και διανομής που έχει συνδεθεί με ιδιαίτερες κινηματογραφικές επιλογές, δίνει στην έκδοση την αισθητική ενός συλλεκτικού τόμου. Το «The Encyclopedia of Movie Cats» κυκλοφορεί σε σκληρόδετη έκδοση με υφασμάτινη επένδυση και περιλαμβάνει συνολικά 420 σελίδες.

Το βιβλίο έχει διαστάσεις 7,75 x 10,25 ίντσες και απευθύνεται τόσο στους λάτρεις των γατών όσο και στους σινεφίλ που αγαπούν να εξερευνούν τις λεπτομέρειες πίσω από τις αγαπημένες τους ταινίες. Η προσεγμένη βιβλιοδεσία και ο μεγάλος αριθμός εικόνων ενισχύουν τον χαρακτήρα του ως έκδοσης που μπορείς να ξεφυλλίζεις ξανά και ξανά, είτε αναζητάς έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα είτε απλώς θέλεις να χαθείς σε ένα ασυνήθιστο κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας.

Το «The Encyclopedia of Movie Cats» είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της A24, με τις αποστολές να έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν έως τις 23 Οκτωβρίου. Αν, λοιπόν, θέλεις να δεις πόσες γάτες έχουν βρεθεί μπροστά από τις κινηματογραφικές κάμερες όλα αυτά τα χρόνια, αυτή η εγκυκλοπαίδεια συγκεντρώνει περισσότερες από 1.000 αφορμές για να κοιτάξεις το σινεμά με διαφορετική ματιά.

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