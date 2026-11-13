City Guide 13.11.2026

Ο «ναός» της κανέλας στην Αθήνα: 3+1 σημεία για ακαταμάχητα cinnamon rolls

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Η γευστική αποκάλυψη των κορυφαίων στεκιών για ζεστά ρολά κανέλας, οι πλούσιες στρώσεις γλάσου και η ανεπανάληπτη εμπειρία γλυκού πειρασμού
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Αθήνα διαθέτει πολλά μέρη για λαχταριστά cinnamon rolls, από cozy γωνιές έως εξειδικευμένα αρτοποιεία.
  • Τα κορυφαία μαγαζιά εστιάζουν στην ποιότητα υλικών, τη μακρά ζύμωση και το τέλειο ψήσιμο.
  • Ξεχωρίζουν τα Ugly Rolls, Cinnabon, Sol Bake and Coffee Project και Overoll Croissanterie για τα cinnamon rolls τους.
  • Κάθε σημείο προσφέρει μοναδικές παραλλαγές και γεύσεις, καλύπτοντας διαφορετικά γούστα.
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Αν υπάρχει μια μυρωδιά που μπορεί να σε κάνει να σταματήσεις αμέσως ό,τι κάνεις και να ακολουθήσεις τα βήματά σου σαν υπνωτισμένος, αυτή είναι σίγουρα ο συνδυασμός της φρεσκοψημένης ζύμης, του βουτύρου και της αρωματικής κανέλας. Τα τελευταία χρόνια, η Αθήνα έχει γεμίσει με cozy γωνιές και εξειδικευμένα αρτοποιεία που έχουν βάλει σκοπό να επαναπροσδιορίσουν την έννοια του comfort food, προσφέροντας λαχταριστά ρολά κανέλας που λιώνουν στο στόμα. Είτε τα προτιμάς φορτωμένα με πλούσιο γλάσο τυριού κρέμας είτε πιο μινιμαλιστικά και τραγανά στις άκρες, η πόλη κρύβει θησαυρούς που περιμένουν να τους ανακαλύψεις.

Unsplash
Unsplash

Είναι εκείνη η στιγμή της ημέρας που χρειάζεσαι μια μικρή, γλυκιά επιβράβευση, μια ζεστή κούπα καφέ στο χέρι και ένα απολαυστικό γλύκισμα που θα σου φτιάξει τη διάθεση, όσο γκρίζος κι αν είναι ο καιρός έξω. Τα μαγαζιά που ξεχωρίζουν στην Αθήνα για τα cinnamon rolls τους δεν βασίζονται απλώς σε μια τυπική συνταγή, αλλά επενδύουν στην ποιότητα των υλικών, στη μακρά ζύμωση και στο τελείωμα του ψησίματος, ώστε κάθε μπουκιά να είναι μια μικρή έκρηξη γεύσης. Ανεξάρτητα από το αν βρίσκεσαι στο κέντρο για ψώνια ή σε κάποια γειτονία για χαλαρή βόλτα, υπάρχει πάντα ένας κοντινός προορισμός έτοιμος να σε υποδεχτεί.

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Αν λοιπόν είσαι έτοιμος να ενδώσεις στον πιο νόστιμο γευστικό πειρασμό της σεζόν, ετοιμάσαμε τη λίστα με τα κορυφαία στέκια που αξίζει να επισκεφθείς. Συγκεντρώσαμε τα 4 καλύτερα σημεία στην Αθήνα για να απολαύσεις τα πιο αφράτα και μοσχομυριστά cinnamon rolls.

1. Ugly Rolls – Ευριπίδου 9, Πανεπιστήμιο

Αν υπάρχει ένας ναός αφιερωμένος αποκλειστικά στη μαγεία αυτού του γλυκού, αυτός βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Το Ugly Rolls έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της κανέλλας, προσφέροντας αφράτα ρολά με γενναιόδωρες στρώσεις λαχταριστού γλάσου που σε προκαλούν να τα δοκιμάσεις όλα. Η ζύμη τους είναι υποδειγματικά μαλακή, ενώ οι παραλλαγές με διαφορετικές γεύσεις και επικαλύψεις καλύπτουν κάθε γούστο, κάνοντας την επίσκεψη εκεί μια αληθινή ιεροτελεστία απόλαυσης.

2. Cinnabon – Μαραθώνος 4, Χαλάνδρι

Όταν η συζήτηση πηγαίνει στα αυθεντικά ρολά κανέλας, το Cinnabon αποτελεί την απόλυτη σταθερή αξία που δεν απογοητεύει ποτέ. Με τη χαρακτηριστική, ακαταμάχητη μυρωδιά της κανέλας Makara να πλημμυρίζει τον χώρο πριν καν πλησιάσεις, τα ζεστά και πλούσια ρολά του σερβίρονται με το θρυλικό, βελούδινο γλάσο τυριού κρέμας να λιώνει πάνω στη μαλακή ζύμη. Είτε επιλέξεις το κλασικό μέγεθος είτε τις μικρότερες μπουκιές, σε οποιαδήποτε γλυκιά γεύση σου ανοίξει την όρεξη, αποτελεί την πιο κλασική και πληθωρική στάση για να απολαύσεις τη γνήσια συνταγή που έκανε αυτό το γλύκισμα διάσημο σε όλο τον κόσμο.

3. Sol Bake and Coffee Project – Πραξιτέλους 11 & Χαβρίου 9, Αθήνα

Το Sol Bake and Coffee Project έχει κερδίσει επάξια τη θέση του ανάμεσα στα πιο δυνατά στέκια της πόλης για ποιοτικό καφέ και χειροποίητα αρτοποιήματα. Με έμφαση στη φρέσκια, βουτυρένια ζύμη που ψήνεται καθημερινά με μεράκι, τα cinnamon rolls που θα βρεις εκεί ξεχωρίζουν για την αέρινη υφή τους, τα πλούσια αρώματα κανέλας και το ισορροπημένο, απολαυστικό τελείωμά τους. Είναι το ιδανικό μέρος για να συνδυάσεις έναν εξαιρετικό speciality καφέ με ένα ζεστό ρολό που λιώνει κυριολεκτικά στο στόμα. Αν είσαι φίλος του φιστικιού, μην παραλήψεις να δοκιμάσεις και την παραλλαγή με αυτή τη βελούδινη πραλίνα!

4. Overoll Croissanterie – Παλαιών Πατρών Γερμανού 1, Αιγάλεω

Το Overoll Croissanterie έχει κερδίσει την καρδιά της πόλης, από άκρη σε άκρη, φέρνοντας μια φρέσκια και δημιουργική προσέγγιση στη ζυμοποιία. Αν και η βάση τους είναι το κρουασάν, η φιλοσοφία τους αγκαλιάζει μοναδικές παραλλαγές ζύμης που περιλαμβάνουν απολαυστικά ρολά με κανέλα, πλούσια αρώματα και μοναδικό φινίρισμα. Είναι το ιδανικό μέρος για να πάρεις το γλυκό σου στο χέρι και να συνεχίσεις τη βόλτα σου στα πολυσύχναστα στενά του Αιγαλέου.

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cinnamon rolls going out ΑΘΗΝΑ
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