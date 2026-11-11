City Guide 11.11.2026

Τα 4 εστιατόρια-must για sushi στην Αθήνα που αξίζει να κλείσεις τραπέζι χθες!

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Η χρυσή εποχή του sushi στην Αθήνα, η μόδα των fusion γεύσεων και τα must-visit στέκια για τα πιο chic Instagram stories
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Το Casa Kiku στο Κολωνάκι προσφέρει αυθεντική ιαπωνική κουζίνα από τη δεκαετία του '90, με κομψή ατμόσφαιρα και υψηλής ποιότητας sushi.
  • Το Sushi J στο Παγκράτι είναι ιδανικό για λάτρεις του sushi, με "all you can eat" επιλογές και παραγγελίες μέσω tablet.
  • Το Onuki Athens στον Ευαγγελισμό συνδυάζει κλασικές ιαπωνικές τεχνικές με fusion στοιχεία σε μοντέρνο, κοσμοπολίτικο χώρο.
  • Το Kyoko Sushi Bar στην Ακρόπολη προσφέρει διακριτική αισθητική, έμφαση στα υλικά και ήρεμη ατμόσφαιρα για ποιοτικό sushi.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν η εβδομάδα φτάνει προς το τέλος της και αναζητάς την ιδανική αφορμή για μια ξεχωριστή βραδινή έξοδο, η σκέψη ενός εξαιρετικού sushi μοιάζει πάντα με την πιο απολαυστική απόφαση. Στην Αθήνα των τελευταίων ετών η ασιατική γαστρονομία έχει εξελιχθεί θεαματικά, ξεφεύγοντας από τα τετριμμένα και προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν την ιαπωνική παράδοση με σύγχρονες, ευφάνταστες πινελιές. Κι όμως, ανάμεσα σε δεκάδες επιλογές, η εύρεση του τέλειου εστιατορίου που προσφέρει φρέσκο ψάρι, άψογη τεχνική κοπής και μοναδική ατμόσφαιρα απαιτεί ψάξιμο, καθώς οι κακές απομιμήσεις παραμονεύουν σε κάθε γωνία.

Unsplash
Unsplash

Η επιλογή του σωστού σημείου δεν αφορά μόνο το φαγητό στο πιάτο σου, αλλά ολόκληρη την ατμόσφαιρα που συνοδεύει το βράδυ σου, από τον φωτισμό και τη μουσική μέχρι τη λίστα των cocktails. Είτε προτιμάς έναν μινιμαλιστικό, αυθεντικό χώρο που θυμίζει στενό του Τόκιο είτε ένα κομψό, κοσμοπολίτικο στέκι για ποτό και nigiri, η πόλη κρύβει πραγματικά διαμάντια που περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε τα 4 καλύτερα σημεία στην Αθήνα για να απολαύσεις κορυφαίο sushi χωρίς καμία απογοήτευση.

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1. Casa Kiku – Ξενοκράτους 21, Κολωνάκι

Αν αναζητάς ένα σημείο-ορόσημο που έφερε την αυθεντική ιαπωνική κουζίνα στην Αθήνα από τη δεκαετία του ’90, το ανανεωμένο Casa Kiku αποτελεί αδιαπραγμάτευτη επιλογή. Με την ατμόσφαιρα ενός κομψού, φιλόξενου «σπιτιού» που συνδυάζει τα ζεστά σαλόνια με τις εντυπωσιακές μπάρες, εδώ θα απολαύσεις κορυφαία sushi rolls, sashimi υψηλής ακρίβειας και εξαιρετικά cocktails. Η προσοχή στη λεπτομέρεια και η αριστοτεχνική διαχείριση των υλικών το κρατούν δικαίως στην κορυφή των προτιμήσεων για μια εκλεπτυσμένη βραδινή έξοδο.

2. Sushi J – Υμηττού 101, Παγκράτι

Αν θέλεις να απολαύσεις αμέτρητες γεύσεις χωρίς να μετράς το κάθε πιάτο, το Sushi J στο Παγκράτι αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τους αθεράπευτους λάτρεις του είδους. Με μια έξυπνη «all you can eat» φιλοσοφία, όπου οι παραγγελίες γίνονται μέσω τάμπλετ, σου δίνει την ελευθερία να εξερευνήσεις αμέτρητους συνδυασμούς σε rolls, nigiri και ασιατικές λιχουδιές σε σταθερή τιμή. Είναι η ιδανική επιλογή για τις βραδιές εκείνες που η όρεξη είναι απεριορίστη και η παρέα ψάχνει χορταστικές, απολαυστικές μπουκιές χωρίς συμβιβασμούς.

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3. Onuki Athens – Μιχαλακοπούλου 5, Ευαγγελισμός

Ανεβαίνοντας προς την περιοχή του Ευαγγελισμού, το Onuki κερδίζει τις εντυπώσεις με τον εντυπωσιακό, μοντέρνο σχεδιασμό του και την πιο ζωντανή, κοσμοπολίτικη ενέργεια. Εδώ οι κλασικές ιαπωνικές τεχνικές συναντούν fusion στοιχεία και μοντέρνους συνδυασμούς γεύσεων που ενθουσιάζουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Τα ρολά με καυτερή μαγιονέζα, τα ταρτάρ τόνου και οι πλούσιες πιατέλες μοιράζονται ιδανικά στη μέση της παρέας συνοδεία δυνατής μουσικής, μετατρέποντας το δείπνο σε μια εξαιρετική αφετηρία για τη βραδινή σου έξοδο.

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4. Kyoko Sushi Bar – Θεοδώρου Νέγρη 1, Ακρόπολη

Για εσένα που ψάχνεις κάτι πιο προσεγμένο, διακριτικό αλλά εξίσου εξαιρετικό σε γεύση, το Kyoko Sushi Bar αποτελεί μια σταθερή αξία που δεν απογοητεύει ποτέ. Στην καρδιά της Ακρόπολης, με μινιμαλιστική αισθητική και έμφαση στην καθαρότητα των υλικών, προσφέρει εξαιρετικά maki και nigiri φτιαγμένα με υπομονή και μεράκι. Είναι ο τέλειος προορισμός για μια ήρεμη βραδιά με καλό φαγητό, μακριά από τη φασαρία των πολυσύχναστων πολυχώρων, όπου μπορείς να απολαύσεις χρόνο με τη παρεά σου σε χαλαρούς ρυθμούς.

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