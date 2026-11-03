City Guide 03.11.2026

«Παγκόσμια Ημέρα Σάντουιτς»: 3 spots στην Αθήνα για να γιορτάσεις την πιο απολαυστική μέρα!

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Οι κρυφές γωνιές της πρωτεύουσας που επαναπροσδιορίζουν το street food με ευφάνταστους συνδυασμούς και κορυφαία υλικά ημέρας
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Σήμερα γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Σάντουιτς, με την Αθήνα να προσφέρει γκουρμέ επιλογές street food.
  • Το The Black Salami Microbakery στα Εξάρχεια προσφέρει σάντουιτς με χειροποίητο προζυμένιο ψωμί και ποιοτικά υλικά.
  • Η Focaccia Napul’e στο κέντρο της Αθήνας σερβίρει αυθεντική ιταλική focaccia με εκλεκτά προϊόντα.
  • Το La Piedra στην Καισαριανή τιμά το κλασικό αθηναϊκό σάντουιτς με αγνά υλικά και σπιτικές σάλτσες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν λατρεύεις το καλό φαγητό στον δρόμο και θεωρείς ότι ένα σωστά φτιαγμένο σάντουιτς μπορεί να σε κάνει να ξεχάσεις ακόμα και το πιο ακριβό εστιατόριο, τότε η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά σε εσένα. Η «Παγκόσμια Ημέρα Σάντουιτς» αποτελεί την πιο νόστιμη αφορμή για να βγεις στην πόλη και να απολαύσεις το αγαπημένο σου γρήγορο γεύμα στην πιο εκλεκτή του εκδοχή. Η αθηναϊκή σκηνή του street food έχει μεταμορφωθεί σε έναν απέραντο γαστρονομικό χάρτη γεμάτο εκπλήξεις, όπου το ταπεινό σάντουιτς αποκτά εντελώς νέα, γκουρμέ διάσταση.

Pexels
Pexels

Ξέχνα τα πρόχειρα σνακ της κακιάς ώρας και ετοιμάσου να γιορτάσεις αυτή την ιδιαίτερη ημέρα όπως ακριβώς της αξίζει, υποδεχόμενος μια νέα εποχή γεύσης όπου κάθε μπουκιά κρύβει μεράκι, φαντασία και κορυφαίες πρώτες ύλες. Η επιτυχία δεν κρύβεται πια μόνο στη γέμιση, αλλά στη συνολική εμπειρία που ξεκινά από το ίδιο το ψωμί–είτε μιλάμε για τραγανή focaccia, είτε για αρωματικό προζυμένιο καρβέλι, είτε για αφράτο brioche. Οι νέοι δημιουργοί της πόλης επενδύουν σε ποιοτικά αλλαντικά μακράς ωρίμανσης, χειροποίητες σάλτσες, τυριά και λαχανικά ημέρας, δημιουργώντας συνδυασμούς που προκαλούν ουρές.

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Αν θέλεις να μάθεις ποια είναι τα 3 καλύτερα μέρη στην Αθήνα για να γιορτάσεις την «Παγκόσμια Ημέρα Σάντουιτς» και να ζήσεις την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία στο χέρι, συνέχισε να διαβάζεις. Είτε κινείσαι στο κέντρο για δουλειές είτε ετοιμάζεις χαλαρή βόλτα, η πόλη κρύβει θησαυρούς που περιμένουν να τους ανακαλύψεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από αυτές τις προτάσεις, η σημερινή έξοδός σου θα έχει άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού και ακαταμάχητης γέμισης.

The Black Salami Microbakery: Ο ναός του προζυμένιου σάντουιτς στα Εξάρχεια

Αν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα δημιουργήματα σε αυτόν τον θρυλικό φούρνο, η «Παγκόσμια Ημέρα Σάντουιτς» είναι η ιδανική ευκαιρία. Το The Black Salami Microbakery βρίσκεται στην περιοχή των Εξάρχειων, στην διεύθυνση Ζωοδόχου Πηγής 71, και έχει κάνει όλη την Αθήνα να μιλάει για τα απίστευτα σάντουιτς του. Αυτά βασίζονται σε χειροποίητα, αργής ωρίμανσης προζυμένια ψωμιά με τραγανή κρούστα και αφράτη ψίχα, ενώ οι συνδυασμοί με ποιοτικά τυριά, αλλαντικά και πρωτότυπες σάλτσες αλλάζουν συχνά ανάλογα με τα διαθέσιμα υλικά ημέρας.

Focaccia Napul’e: Η αυθεντική ιταλική μαγεία στην καρδιά της Αθήνας

Για εσένα που αναζητάς την απόλυτη ιταλική φινέτσα σε ένα χορταστικό γεύμα στο χέρι, η Focaccia Napul’e αποτελεί μονόδρομο για τη σημερινή γιορτή. Θα τη βρεις στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, στην διεύθυνση Πετράκη 30. Εδώ η αφράτη, αρωματική focaccia ψήνεται καθημερινά με μυστικές συνταγές και γεμίζεται με εκλεκτά ιταλικά προϊόντα που λιώνουν στο στόμα. Από mortadella με φυστίκι Αιγίνης και κρέμα φιστικιού μέχρι πικάντικα αλλαντικά και φρέσκες μοτσαρέλες, κάθε επιλογή σε μεταφέρει απευθείας στα σοκάκια της Νάπολης.

La Piedra: Η ιστορική παράδοση του Ντόβα στου Ζωγράφου

Αν θέλεις να γιορτάσεις την ημέρα τιμώντας την αυθεντική, διαχρονική αξία του κλασικού αθηναϊκού σάντουιτς με αξεπέραστη γεύση, το La Piedra (το θρυλικό σάντουιτς του Ντόβα που λειτουργεί από το 1978) είναι σταθερή αξία. Το κατάστημα βρίσκεται στην περιοχή της Καισαριανής, Ηρώς Κωνσταντοπούλου 32-34. Με γνήσια, αγνά υλικά, γενναιόδωρες ποσότητες και τις μοναδικές σπιτικές σάλτσες που το έχουν κάνει διάσημο εδώ και δεκαετίες, αυτό το μέρος αποδεικνύει ότι οι κλασικές αξίες δεν χάνουν ποτέ την αίγλη τους.

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going out sandwich ΑΘΗΝΑ Παγκόσμια Ημέρα Σάντουιτς
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