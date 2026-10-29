City Guide 29.10.2026

Μην πιέζεις τον εαυτό σου να τελειώσει ένα βιβλίο που δεν σου αρέσει – Δες γιατί

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Η συνήθεια να πιέζεις τον εαυτό σου να φτάσει μέχρι την τελευταία σελίδα ενός βιβλίου που δεν σε αγγίζει μετατρέπει μια απολαυστική συνήθεια σε μια καταπιεστική υποχρέωση
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η πίεση για ολοκλήρωση ενός βιβλίου μπορεί να οδηγήσει σε "reading slump".
  • Το DNFing (did not finish) είναι η απόφαση να σταματήσεις ένα βιβλίο που δεν σου αρέσει, χωρίς ενοχές.
  • Ο κανόνας των 50 σελίδων προτείνεται ως οδηγός για την απόφαση διακοπής.
  • Το DNFing μπορεί να αυξήσει τον όγκο και την ποιότητα της ανάγνωσης, απελευθερώνοντας χρόνο για ενδιαφέροντα βιβλία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις βρει τον εαυτό σου να κολλάει για εβδομάδες -ή ακόμα και για μήνες- στην ίδια σελίδα ενός βιβλίου, νιώθοντας ένα βαρύ αίσθημα ενοχής κάθε φορά που κοιτάζεις το κομοδίνο σου; Έχεις αγοράσει ένα μυθιστόρημα που έγινε τεράστιο viral στο BookTok, οι πάντες αποθεώνουν την πλοκή του, αλλά εσύ μετά τις πρώτες πενήντα σελίδες νιώθεις μια απέραντη βαρεμάρα και μια έντονη επιθυμία να το κλείσεις.

Unsplash
Unsplash

Κι όμως, αντί να το αφήσεις στην άκρη και να προχωρήσεις στο επόμενο, πιέζεις τον εαυτό σου να συνεχίσει, λες και πρόκειται για κάποια υποχρεωτική εργασία που πρέπει οπωσδήποτε να παραδώσεις. Αυτό το ψυχαναγκαστικό «πρέπει να το τελειώσω αφού το άρχισα» δεν είναι απλώς εξαντλητικό, αλλά ο βασικότερος λόγος που παθαίνεις το λεγόμενο «reading slump», δηλαδή την πλήρη απώλεια της όρεξής σου για διάβασμα. Ευτυχώς, η νέα γενιά βιβλιοφίλων έχει καθιερώσει έναν χρυσό κανόνα που υπόσχεται να σε απελευθερώσει οριστικά: την τέχνη του DNFing (did not finish).

Διάβασε επίσης: BookTok & Bookstagram: Η τάση που έκανε ξανά το διάβασμα «cool» στις νεότερες γενιές

Unsplash
Unsplash

Τι σημαίνει DNFing και γιατί είναι η πιο υγιής συνήθεια που μπορείς να υιοθετήσεις

Ο όρος DNFing προέρχεται από την αγγλική έκφραση «did not finish» και περιγράφει την απόφαση να σταματήσεις οριστικά την ανάγνωση ενός βιβλίου που δεν σε ικανοποιεί, χωρίς να νιώθεις την παραμικρή τύψη. Στον κόσμο της λογοτεχνίας υπάρχει ένας αόρατος, ξεπερασμένος μύθος που λέει ότι κάθε βιβλίο που ανοίγουμε αξίζει να ολοκληρωθεί. Η αλήθεια όμως είναι πολύ διαφορετική: το διάβασμα είναι μια μορφή ψυχαγωγίας, προσωπικής έκφρασης και συναισθηματικής αποσυμπίεσης. Όταν πιέζεις τον εαυτό σου να διαβάσει κάτι που δεν σε αγγίζει, μετατρέπεις μια ελεύθερη επιλογή σε καταναγκαστικό έργο. Το να κάνεις DNF σε ένα βιβλίο δεν σημαίνει αποτυχία, αλλά μια πράξη σεβασμού απέναντι στον χρόνο και την ψυχική σου διάθεση.

Unsplash
Unsplash

Ο κανόνας των 50 σελίδων και πώς να εξαφανίσεις την αναγνωστική ενοχή

Αν δυσκολεύεσαι να πάρεις την απόφαση να αφήσεις ένα βιβλίο στη μέση, υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος και πρακτικός κανόνας που θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τους ενδοιασμούς σου: ο κανόνας των 50 σελίδων. Δώσε στο βιβλίο την ευκαιρία να σε κερδίσει μέσα στις πρώτες πενήντα σελίδες (ή υπολόγισε 100 minus την ηλικία σου, αν θέλεις να είσαι πιο ευέλικτη). Αν μέχρι εκείνο το σημείο η ιστορία δεν έχει καταφέρει να σου κεντρίσει το ενδιαφέρον, να σε συγκινήσει ή να σε προβληματίσει, κλείσε το εξώφυλλο χωρίς δεύτερη σκέψη. Η ζωή είναι υπερβολικά μικρή και τα βιβλία που εκδίδονται καθημερινά είναι αμέτρητα για να σπαταλάς τις ώρες σου σε ιστορίες που σε κάνουν να κοιτάζεις το ρολόι.

Unsplash
Unsplash

Πώς το DNFing θα σε βοηθήσει να διαβάζεις περισσότερα και καλύτερα βιβλία

Το μεγαλύτερο παράδοξο με την τακτική του DNFing είναι ότι μόλις επιτρέψεις στον εαυτό σου να παρατάει τα βαρετά βιβλία, θα διαπιστώσεις ότι αρχίζεις να διαβάζεις πολύ περισσότερο. Όταν ένα βιβλίο σε ενθουσιάζει, ανυπομονείς να γυρίσεις σπίτι για να ανοίξεις τις σελίδες του, αντικαθιστώντας αβίαστα το χαμένο χρόνο στις οθόνες. Αντίθετα, όταν πιέζεσαι με ένα βιβλίο που δεν σου αρέσει, αναβάλλεις τη στιγμή της ανάγνωσης, πιάνεις ασυνείδητα το κινητό σου και τελικά σταματάς να διαβάζεις εντελώς. Καθαρίζοντας τη βιβλιοθήκη σου από τις ιστορίες που δεν σου ταιριάζουν, δημιουργείς χώρο για εκείνα τα βιβλία που θα σε σημαδέψουν πραγματικά.

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