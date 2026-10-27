City Guide 27.10.2026

«Το Κλουβί με τις Τρελές»: Γιάννης Στάνκογλου και Κρατερός Κατσούλης στο Θέατρο Βέμπο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ένα από τα πιο αγαπημένα κωμικά μιούζικαλ όλων των εποχών έρχεται στην Αθήνα με τον Γιάννη Στάνκογλου και τον Κρατερό Κατσούλη
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το μιούζικαλ «Το Κλουβί με τις Τρελές» ανεβαίνει στο Θέατρο Βέμπο από 12 Δεκεμβρίου 2026.
  • Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στάνκογλου και Κρατερός Κατσούλης, σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη.
  • Η παράσταση συνδυάζει χιούμορ, κοινωνική σάτιρα και θέματα αγάπης και ελευθερίας.
  • Περιλαμβάνει εντυπωσιακά σκηνικά, χορογραφίες, κοστούμια και ζωντανή ορχήστρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα από τα πιο αγαπημένα και πολυβραβευμένα κωμικά μιούζικαλ του παγκόσμιου θεάτρου, (ανάμεσά τους έξι βραβεία Tony) , το θρυλικό «Κλουβί με τις Τρελές» (La Cage aux Folles), που έχει κατακτήσει τις μεγαλύτερες θεατρικές σκηνές του κόσμου, έρχεται στην Αθήνα από τις 12 Δεκεμβρίου 2026, στη σκηνή του ιστορικού Θεάτρου Βέμπο.

Ο σκηνοθέτης μεγάλων μουσικών επιτυχιών Γιώργος Βάλαρης υπογράφει τη διασκευή και σκηνοθεσία της παράστασης, συνδυάζοντας τη θεαματικότητα ενός μεγάλου Broadway κωμικού musical με την αιχμηρή κοινωνική σάτιρα και τη βαθιά ανθρώπινη διάσταση του έργου.

to klouvi me tis treles (1)

Ο Γιάννης Στάνκογλου στον ρόλο του Ζορζ και ο Κρατερός Κατσούλης στον ρόλο του Αλμπέν, της εκθαμβωτικής Ζαζά, συναντιούνται επί σκηνής σε μια απολαυστική θεατρική συνύπαρξη.
Μαζί τους οι: Τάσος Κωστής, Μαρία Φιλίππου, Χρήστος Σπανός, Μαριέλλα Σαββίδου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στράτος Τζώρτζης.

Το «Κλουβί με τις Τρελές» υπόσχεται μια συναρπαστική θεατρική εμπειρία που διασκεδάζει, συγκινεί και ανατρέπει τις βεβαιότητές μας.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Σε έναν κόσμο όπου η εικόνα συχνά υπερισχύει της αλήθειας και η κοινωνική υποκρισία κρύβεται πίσω από την επίφαση της ηθικής, το «Κλουβί με τις Τρελές» γίνεται μια εκρηκτική γιορτή ελευθερίας, αυθεντικότητας και αγάπης.

Με σύγχρονη σκηνική αισθητική, εντυπωσιακές video art εικόνες, δυναμικές χορογραφίες, λαμπερά κοστούμια και ζωντανή ορχήστρα, η παράσταση δημιουργεί έναν κόσμο όπου η υπερβολή γίνεται τέχνη, το χιούμορ μετατρέπεται σε κοινωνικό σχόλιο και η ψυχαγωγία συναντά τη συγκίνηση. Ποιος έχει τελικά το δικαίωμα να ορίζει τι είναι φυσιολογικό; Τι είναι οικογένεια; Και ποιος μπορεί να αγαπά ποιον; Γιατί η αγάπη δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Δύο άντρες που μοιράζονται τη ζωή, τη σκηνή, τις δυσκολίες και μια βαθιά σχέση αγάπης βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με τις κοινωνικές συμβάσεις και τις προκαταλήψεις. Μέσα από το χιούμορ, την τρυφερότητα και τις συνεχείς ανατροπές, οι δύο πρωταγωνιστές Γίαννης Στάνκογλου (Ζώρζ) και Κρατερός Κατσούλης (Αλμπέν) φωτίζουν την ουσία μιας ιστορίας που, πίσω από τη φαντασμαγορία της, μιλά για την ανάγκη κάθε ανθρώπου να αγαπά και να αγαπιέται χωρίς όρους.Στο πλευρό τους, ένας εξαιρετικός θίασος.

Ο Τάσος Κωστής και η Μαρία Φιλίππου ενσαρκώνουν το συντηρητικό ζεύγος Ντίντον, εκπροσωπώντας έναν κόσμο αυστηρών κοινωνικών κανόνων και παραδοσιακών αντιλήψεων. Η Ιφιγένεια Τζόλα, στον ρόλο της Ανν, και ο Στράτος Τζώρτζης, στον ρόλο του Ζαν-Μισέλ, αποτελούν το νεαρό ερωτευμένο ζευγάρι που άθελά του πυροδοτεί την εκρηκτική σύγκρουση των δύο οικογενειών. Ο Χρήστος Σπανός, στον απολαυστικό ρόλο του Ζακόμπ, προσθέτει τη δική του κωμική ενέργεια, ενώ η Μαριέλλα Σαββίδου, ως Ζακλίν, συμπληρώνει με τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία έναν κόσμο γεμάτο ανατροπές και εκπλήξεις.

to klouvi me tis treles (3)

Μια αλυσίδα ξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων, απρόβλεπτων μεταμφιέσεων και απολαυστικών ανατροπών οδηγεί σε μια εκρηκτική ΚΩΜΙΚΗ σύγκρουση δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων. Γιατί η πραγματική οικογένεια δεν ορίζεται από τους τύπους, αλλά από την αγάπη.

Πρωταγωνιστούν:

Γιάννης Στάνκογλου – Ζορζ
Κρατερός Κατσούλης – Αλμπέν / Ζαζά
Τάσος Κωστής – Ντίντον
Μαρία Φιλίππου – Κυρία Ντίντον
Χρήστος Σπανός – Ζακόμπ
Μαριέλλα Σαββίδου – Ζακλίν
Ιφιγένεια Τζόλα – Ανν
Στράτος Τζώρτζης – Ζαν-Μισέλ

Cagelles είναι οι: Χάρης Δήμος, Θέμης Θεοχάρογλου, Κωνσταντίνος Κατσούδας, Γιώργος Μαρτίνος, Λεωνίδας Σιούπουλης, Νίκος Χρύσης

Συντελεστές

Μετάφραση – Απόδοση – Σκηνοθεσία – Σκηνογραφία: Γιώργος Βάλαρης
Μουσική ενορχήστρωση – Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Παγιάτης
Χορογραφίες: Μαρκέλλα Μανωλιάδη
Απόδοση στίχων: Φαίη Σούκου
Κοστούμια: Ευδοκία Βεροπούλου
Σχεδιασμός φωτισμού: Περικλής Μαθιέλλης
Video art: Παντελής Μάκκας
Μουσική διδασκαλία: Δημήτρης Μπουζάνης
Βοηθοί σκηνοθέτη: Φαίη Σούκου – Κωνσταντίνος Φρίγγας
Βοηθός χορογράφου: Μάρω Σταυρινού
Δημόσιες σχέσεις & Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα
Φωτογραφίες παράστασης: Πάνος Γιαννακόπουλος
Social Media – Διαφήμιση: Γλυκερία Συμπλικού – Σβέτα Χαλκίδη

Παραγωγή: BROADWAYSHOW PRODUCTIONS
Γιώργος Λυκιαρδόπουλος – Γιώργος Βάλαρης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Θέατρο: Βέμπο
Έναρξη: Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026
Διάρκεια: 140 λεπτά με διάλειμμα

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη: 19:00, Πέμπτη: 20:30, Παρασκευή: 20:30, Σάββατο: 17:45 & 21:00, Κυριακή: 19:00

Τιμές εισιτηρίων: Από 18€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-kloubi-me-tis-treles/

EARLY BIRD – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Εξασφαλίστε από τώρα τις θέσεις σας με ειδικές εκπτωτικές τιμές σε όλες τις ζώνες του θεάτρου, για περιορισμένο αριθμό θέσεων, έως την 1η Νοεμβρίου 2026.

Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός Μεταξουργείο (100 μ.) Parking: Ειδική τιμή για τους θεατές, 9€ για 3 ώρες, με επίδειξη εισιτηρίου.

«ΤΟ ΚΛΟΥΒΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΕΛΕΣ» Η πιο λαμπερή γιορτή ελευθερίας έρχεται στο Θέατρο Βέμπο από 12 Δεκεμβρίου 2026.

Χορηγοί επικοινωνίας:
Mad.gr, Mad Radio 106,2, Mad TV

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΘΕΑΤΡΟ Το Κλουβί με τις Τρελές
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της Dove Cameron – Κυκλοφόρησε το νέο music video «DO THE MATH»

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της Dove Cameron – Κυκλοφόρησε το νέο music video «DO THE MATH»

27.10.2026
Επόμενο
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Ερυθροσταυρίτισσες ηρωίδες νοσηλεύτριες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Ερυθροσταυρίτισσες ηρωίδες νοσηλεύτριες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

27.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Μια βδομάδα… το πολύ!»: Η ξεκαρδιστική γαλλική κωμωδία έρχεται στο Θέατρο Πειραιώς 131
City Guide

«Μια βδομάδα… το πολύ!»: Η ξεκαρδιστική γαλλική κωμωδία έρχεται στο Θέατρο Πειραιώς 131

27.10.2026
Η σκοτεινή ιστορία πίσω από το Trick or Treat – Η προέλευση του Halloween
City Guide

Η σκοτεινή ιστορία πίσω από το Trick or Treat – Η προέλευση του Halloween

27.10.2026
«Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά»: Η παράσταση με τον Γιώργο Χρυσοστόμου που δεν πρέπει να χάσεις
City Guide

«Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά»: Η παράσταση με τον Γιώργο Χρυσοστόμου που δεν πρέπει να χάσεις

26.10.2026
Το σκοτεινό θρίλερ του Ίψεν: Το «Ρόσμερσχολμ» στο Θέατρο Τέχνης
City Guide

Το σκοτεινό θρίλερ του Ίψεν: Το «Ρόσμερσχολμ» στο Θέατρο Τέχνης

26.10.2026
«Η Μοναξιά της Δύσης»: Η σκοτεινή κωμωδία του Martin McDonagh επιστρέφει στη θεατρική σκηνή
City Guide

«Η Μοναξιά της Δύσης»: Η σκοτεινή κωμωδία του Martin McDonagh επιστρέφει στη θεατρική σκηνή

26.10.2026
«The art of annotating»: Η τεχνική που αλλάζει τον τρόπο που διαβάζεις
City Guide

«The art of annotating»: Η τεχνική που αλλάζει τον τρόπο που διαβάζεις

24.10.2026
«Βουλίτσα»: Η νέα κωμωδία που βάζει τις μαμάδες στο επίκεντρο και υπόσχεται γέλιο και συγκίνηση
City Guide

«Βουλίτσα»: Η νέα κωμωδία που βάζει τις μαμάδες στο επίκεντρο και υπόσχεται γέλιο και συγκίνηση

23.10.2026
Γιατί δεν θα δούμε ποτέ μια εξέγερση των ζώων;
City Guide

Γιατί δεν θα δούμε ποτέ μια εξέγερση των ζώων;

23.10.2026
Ποιος τύπος «ενοχλητικού» συναδέλφου είσαι; Το τεστ που θα χαλάσει φιλίες στο γραφείο
City Guide

Ποιος τύπος «ενοχλητικού» συναδέλφου είσαι; Το τεστ που θα χαλάσει φιλίες στο γραφείο

23.10.2026
Η Paris Hilton αναβίωσε το πιο iconic look της Britney Spears

Η Paris Hilton αναβίωσε το πιο iconic look της Britney Spears

6 τροφές που μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεσή σου τον χειμώνα

6 τροφές που μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεσή σου τον χειμώνα

Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης για κάθε ζώδιο όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος

Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης για κάθε ζώδιο όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος

8 tips για να γίνει το σπίτι σου πιο cozy τώρα που χειμώνιασε

8 tips για να γίνει το σπίτι σου πιο cozy τώρα που χειμώνιασε

Το χρώμα που κάνει comeback στη διακόσμηση: Το σοκολατί καφέ μεταμορφώνει το σαλόνι

Το χρώμα που κάνει comeback στη διακόσμηση: Το σοκολατί καφέ μεταμορφώνει το σαλόνι

Το burgundy κραγιόν είναι η dark beauty τάση που επιστρέφει αυτό το φθινόπωρο

Το burgundy κραγιόν είναι η dark beauty τάση που επιστρέφει αυτό το φθινόπωρο

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη