City Guide 23.10.2026

«Βουλίτσα»: Η νέα κωμωδία που βάζει τις μαμάδες στο επίκεντρο και υπόσχεται γέλιο και συγκίνηση

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Η «Βουλίτσα», η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαφτσίδου με πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Κυπαρίσση, κάνει πρεμιέρα στις 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο 104
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η νέα κωμωδία «Βουλίτσα» εστιάζει στις μητέρες, την ανιδιοτελή αγάπη και τη σύγκριση γενεών.
  • Η παράσταση συνδυάζει χιούμορ, συγκίνηση και νοσταλγία της δεκαετίας του '90.
  • Εξερευνά τη μητρότητα, την εξέλιξη της κοινωνίας και την επιρροή της pop κουλτούρας.
  • Πρωταγωνιστεί ο Βαγγέλης Κυπαρίσσης, με κείμενο των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαφτσίδου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίσση που αγαπήθηκαν από το κοινό, ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη σκηνή και σας προσκαλούν να τις γνωρίσετε. Η «Βουλίτσα» είναι η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαφτσίδου με θέμα την ανιδιοτελή μητρική αγάπη και τη διαρκή μάχη να διαφοροποιηθούμε από το παλιό.

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Ένα ξεκαρδιστικό ταξίδι με αφετηρία τη νοσταλγία των 90s, φωτίζει με τρυφερότητα και αυτοσαρκασμό όλα εκείνα που κάνουν τη μητρότητα διαχρονικά απαιτητική, συγκινητική και κυρίως απρόβλεπτη. «Το σώμα ξεκουράζεται όταν φεύγουν τα παιδιά, αλλά το μυαλό δε σταματάει. Όσο είσαι μάνα, δε γερνάς. Τώρα δεν έχω κάποιον να φροντίζω, αλλά ούτε εσύ είσαι εδώ να με φροντίσεις».

Μπορεί οι εποχές να αλλάζουν, οι μαμάδες όμως πάντα αγαπούν και αγαπιούνται.
Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε «σαν την μάνα μας»;

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ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

«Οι μαμάδες ήταν, είναι και θα είναι πηγή έμπνευσης. Έχουν γραφτεί χιλιάδες έργα ανά τους αιώνες για την αγάπη, την αφοσίωση, τη φροντίδα της μητέρας. Άλλα με χιούμορ και σαρκασμό, άλλα γλυκόπικρα κι άλλα βαθιά δραματικά. Καμιά φορά όμως, εκεί που πιστεύεις ότι όλα έχουν ειπωθεί, γεννιέται κάτι καινούργιο και η ανάγκη για μία νέα ιστορία ξεκινάει.

Αυτό που μας ενθουσίασε και μας ενέπνευσε να γράψουμε την “Βουλίτσα” ήταν ότι ο Βαγγέλης κατάφερε και έφτιαξε δύο γυναίκες αληθινές, μάνες της διπλανής πόρτας. Όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν, μοιράζονται την ίδια επιθυμία: Να μεγαλώσουν τα παιδιά τους όσο καλύτερα μπορούν.

Αυτό ήταν και το δικό μας σημείο εκκίνησης. Να μιλήσουμε για τη μητρότητα με αλήθεια, χιούμορ και πάνω απ’ όλα με τον σεβασμό που της αξίζει. Γιατί κάθε εποχή έχει τις δικές της δυσκολίες, αγωνίες, τις δικές της ενοχές και φυσικά τις δικές της μικρές νίκες.
Στο κείμενό μας η μητρότητα δεν είναι διαγωνισμός. Δεν στοχεύει στην μετρήσιμη επιτυχία, αλλά εκεί ακριβώς που στόχευαν και οι δικές μας μαμάδες: στο να μας μεγαλώσουν με αγάπη. Η σύγκριση του χθες με το σήμερα δεν προσπαθεί να βγάλει νικητή ούτε να υποδείξει ποια εποχή είναι καλύτερη. Είναι μία ιστορία για δύο γυναίκες.

Η μία ζει στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’90 και η άλλη στο σήμερα. Μέσα από τις ζωές τους παρακολουθούμε όχι μόνο την εξέλιξη της μητρότητας, αλλά και την πορεία της ελληνικής κοινωνίας. Η πολιτική, το κοινωνικό σχόλιο και οι αναφορές στην pop κουλτούρα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδρομής τους μιας και αυτά διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα τους.

Μιχάλης Δαρνάκης & Μαρία Λαφτσίδου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο | Μιχάλης Δαρνάκης & Μαρία Λαφτσίδου
Σκηνοθεσία | Μαρία Λαφτσίδου
Πρωταγωνιστεί | Βαγγέλης Κυπαρίσσης
Σκηνικά-Κοστούμια | Ιωάννα Λιανού
Βοηθός Σκηνοθέτη / Παραγωγής | Δημήτρης Δάγκαλης
Βοηθός Σκηνογράφου | Δανάη Σαρρή
Social Media | Λυδία Μπουρτσάλα
Motion Design & Μοντάζ | Τατιάνα Εικοσιδυού
Φωτογραφίες / Trailer / Αφίσα | Χρήστος Εζίρογλου
Voice-over trailer | Άρις Γεροντάκης
Επικοινωνία | Χρύσα Ματσαγκάνη

Πληροφορίες Παράστασης
Παραστάσεις: Από Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026
Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη στις 21:15

Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 16€
Μειωμένο: (φοιτητικό, ανεργίας, 65+)

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων: MORE
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/boulitsa/

Χορηγοί Επικοινωνίας: Mad TV, Mad Radio 106,2, Mad.gr

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Βαγγέλης Κυπαρίσσης βουλίτσα ΘΕΑΤΡΟ
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