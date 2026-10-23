Fashion 23.10.2026

Το styling trick της Βίκυς Καγιά για να φορέσεις τη jean βερμούδα και το φθινόπωρο

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Η Βίκυ Καγιά δείχνει πώς να φορέσεις τη denim βερμούδα το φθινόπωρο, συνδυάζοντάς τη με ψηλές μπότες και δερμάτινο τζάκετ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Βίκυ Καγιά παρουσιάζει το MadWalk 2026 και μοιράστηκε ένα outfit για ραντεβού.
  • Φόρεσε ριγέ T-shirt και denim βερμούδα, αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του καλοκαιρινού στυλ.
  • Για πιο casual εμφάνιση, προτείνει sneakers, loafers ή πάνινα παπούτσια.
  • Με ψηλές μπότες, δερμάτινο τζάκετ και αξεσουάρ, αναβάθμισε το look της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents έχει ήδη ξεκινήσει και η μόδα βρίσκεται σταδιακά στο επίκεντρο, καθώς πλησιάζει η μεγάλη βραδιά της 23ης Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο. Το μεγαλύτερο music και fashion event της Ελλάδας ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέες συνεργασίες, ξεχωριστές εμφανίσεις και στιγμές που θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τη μόδα και την εγχώρια pop κουλτούρα.

https://www.instagram.com/vickykaya_/
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν ήδη αρχίσει να μπαίνουν στο mood βρίσκεται και η Βίκυ Καγιά, η οποία θα αναλάβει για έβδομη χρονιά την παρουσίαση της διοργάνωσης. Η ίδια μοιράστηκε πρόσφατα ένα «Get Ready With Me» video, αποκαλύπτοντας το outfit που επέλεξε για ένα ραντεβού σχετικά με το MadWalk και δίνοντας μια μικρή γεύση από το προσωπικό της στιλ εκτός σκηνής. Αυτή τη φορά, η επιλογή της κινήθηκε σε μια cool και άνετη κατεύθυνση, με μερικά δυναμικά αξεσουάρ να αλλάζουν εντελώς τον χαρακτήρα του συνόλου.

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Για το συγκεκριμένο look, η Βίκυ Καγιά επέλεξε ένα ριγέ βαμβακερό T-shirt από το δικό της brand, Greatness Athens, σε κόκκινες και ροζ αποχρώσεις, το οποίο συνδύασε με μια denim βερμούδα μέχρι το γόνατο σε ανοιχτή washed απόχρωση. Το αποτέλεσμα είχε μια ανεπιτήδευτη, καθημερινή αισθητική, αποδεικνύοντας πως τα κομμάτια που συνήθως συνδέονται με το καλοκαίρι μπορούν να παραμείνουν επίκαιρα και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου.

Μάλιστα, η ίδια στάθηκε στη στιλιστική ευελιξία της βερμούδας, προτείνοντας πιο χαλαρούς συνδυασμούς για όσες θέλουν να διατηρήσουν το outfit σε casual ύφος. Ένα ζευγάρι sneakers, loafers ή πάνινα παπούτσια αρκεί για να δημιουργήσει ένα σύνολο ιδανικό για έναν πρωινό καφέ ή μια βόλτα στην πόλη.

https://www.instagram.com/vickykaya_/
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Η Βίκυ Καγιά, ωστόσο, επέλεξε να δώσει στο δικό της look πιο έντονο χαρακτήρα, επενδύοντας στη δύναμη των μαύρων αξεσουάρ. Οι ψηλές μπότες με μυτερή μύτη πρόσθεσαν ύψος και έκαναν το σύνολο πιο δυναμικό, ενώ το μαύρο δερμάτινο τζάκετ με ζώνη τόνισε τη μέση, δημιουργώντας μια σιλουέτα κλεψύδρας. Μια μαύρη δερμάτινη τσάντα και ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου ολοκλήρωσαν την εμφάνιση, ενισχύοντας την αντίθεση με τις πιο φωτεινές αποχρώσεις του T-shirt και το ανοιχτό denim.

Το styling trick που αλλάζει ένα casual outfit

Το look της Βίκυς Καγιά δείχνει πώς ένα απλό σύνολο με T-shirt και denim βερμούδα μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετική αισθητική μέσα από τα σωστά αξεσουάρ. Οι ψηλές μπότες και το δερμάτινο τζάκετ προσθέτουν ένταση, ενώ η ζώνη δίνει σχήμα στη σιλουέτα και κάνει το αποτέλεσμα να δείχνει πιο μελετημένο, χωρίς να χάνει την άνεσή του.

https://www.instagram.com/vickykaya_/
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Καθώς πλησιάζει το MadWalk 2026 by Three Cents, η παρουσιάστρια μάς δίνει μια μικρή γεύση από το στιλ που επιλέγει στην καθημερινότητά της, πριν από τη μεγάλη βραδιά της διοργάνωσης. Και αν κάτι κρατάμε από το συγκεκριμένο outfit, είναι πως δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη την εμφάνισή σου για να της δώσεις νέα διάσταση. Μερικά δυναμικά αξεσουάρ μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Κεντρική Εικόνα: @vickykaya_

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Fashion Madwalk Βίκυ Καγιά
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