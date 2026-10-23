H Kylie Jenner πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Stella McCartney

Με μια ματιά Η Kylie Jenner πρωταγωνιστεί στη νέα χειμερινή καμπάνια 2026 της Stella McCartney.

Η καμπάνια, σκηνοθετημένη από τη Gia Coppola, εστιάζει στη σχέση ανθρώπου, φύσης και αλόγου.

Η Stella McCartney είναι γνωστή για τη δέσμευσή της στη βιώσιμη μόδα και την προστασία των ζώων.

Η καμπάνια περιλαμβάνει νέα κομμάτια, την τσάντα «Appaloosa» και δωρεά για την ευημερία των αλόγων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kylie Jenner πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Stella McCartney για τη χειμερινή σεζόν 2026, σε ένα σύντομο φιλμ που αποτυπώνει την αρμονική σχέση ανθρώπου, ζώου και φύσης. Η ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα πρόσφατα, φέρει την σκηνοθετική υπογραφή της Gia Coppola, γνωστής για την δουλειά της σε έργα όπως το «The Last Showgirl» με την Pamela Anderson.

Το εντυπωσιακό φιλμ γυρίστηκε στην ακτή, με την Kylie Jenner να βρίσκεται μέσα στο νερό, δίπλα σε ένα εκπαιδευμένο άλογο. Σκοπός της δημιουργίας αυτής της οπτικής αφήγησης, όπως αναφέρεται, είναι να αναδείξει τη δύναμη, την ευαισθησία και την ελευθερία που συμβολίζει το άλογο. Η επιλογή του αλόγου δεν είναι τυχαία, καθώς η Stella McCartney, που αγαπά ιδιαίτερα τα ζώα και είναι γνωστή για την αυστηρή της στάση ενάντια στη χρήση γούνας, δέρματος, φτερών και φυσικών υλικών από το 2001, έχει δώσει στο παρελθόν έμφαση στα άλογα. Η ίδια η σχεδιάστρια είχε παρουσιάσει τη χειμερινή της κολεξιόν 2026 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, με αναφορές στο «Έτος του Αλόγου», και η παρουσίαση περιλάμβανε μοντέλα να κινούνται γύρω από δέκα άλογα.

Διάβασε επίσης: Stella McCartney x H&M: Η επαναστατική συνεργασία προς τη βιώσιμη μόδα

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η Kylie Jenner δεν φοράει μόνο δημιουργίες του οίκου McCartney, αλλά συμμετέχει και σε μια έντονη σύνδεση με τη φύση, ενσωματώνοντας το άλογο στην οπτική αφήγηση. Αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία της Kylie Jenner, η οποία δραστηριοποιείται ως influencer, πρωταγωνίστρια ριάλιτι και επιχειρηματίας στον χώρο της ομορφιάς. Πρόσφατα, η Kylie Jenner έκλεισε το Victoria’s Secret Fashion Show φορώντας ένα φανταχτερό σουτιέν αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ έχει εμφανιστεί και σε διαφημίσεις για την Alo.

Η καμπάνια παρουσιάζει μια σειρά από κομψά κομμάτια, όπως ένα παλτό από ψεύτικη γούνα, μπλούζες από δαντέλα Chantilly και chainmail, καθώς και ψηλές μπότες ιππασίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην νέα τσάντα «Appaloosa» του οίκου McCartney, η οποία εμπνέεται από τη δύναμη και το πνεύμα του αλόγου Lucky Spot, που ανήκε στην Linda McCartney.

Για την ασφάλεια των ζώων, η American Humane Society βρισκόταν στο πλατό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, επιβλέποντας όλες τις αλληλεπιδράσεις με τα άλογα, διασφαλίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία βλάβη. Επιπλέον, ο οίκος McCartney έχει δεσμευτεί να κάνει δωρεά για την υποστήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων που εργάζονται για την ευημερία των αλόγων παγκοσμίως.

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση της Stella McCartney στη βιώσιμη μόδα και την αγάπη της για τα ζώα, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί την ισχυρή παρουσία της Kylie Jenner για να επικοινωνήσει αυτά τα μηνύματα στο ευρύ κοινό.

Διάβασε επίσης: