Μάνος Χατζιδάκις: Το ανέκδοτο έργο που κυκλοφορεί για πρώτη φορά, ανήμερα των γενεθλίων του

Ένα ανέκδοτο έργο του Μάνου Χατζιδάκι, οι «Παίδες επί Κολωνώ», κυκλοφορεί για πρώτη φορά με ερμηνευτή τον Αλκίνοο Ιωαννίδη

Με μια ματιά Κυκλοφορεί για πρώτη φορά το ανέκδοτο έργο του Μάνου Χατζιδάκι «Παίδες επί Κολωνώ».

Η έκδοση συμπίπτει με την επέτειο των γενεθλίων του συνθέτη, 23 Οκτωβρίου.

Το έργο, γραμμένο 1977-78, είναι σκηνική καντάτα με στίχους διαφόρων ποιητών και του συνθέτη.

Ερμηνευτής είναι ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, με πρωτότυπες ενορχηστρώσεις και χορωδιακά μέρη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα από τα έργα του Μάνου Χατζιδάκι που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ, οι «Παίδες επί Κολωνώ», έρχονται σε μία ιδιαίτερη έκδοση με ερμηνευτή τον Αλκίνοο Ιωαννίδη. Μάλιστα, η έκδοση συμπίπτει χρονικά με την επέτειο των γενεθλίων του σπουδαίου δημιουργού, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, 23 Οκτωβρίου, το 1925.

Οι «Παίδες επί Κολωνώ» είναι το υπ’ αριθμόν 35 έργο του Μάνου Χατζιδάκι που γράφτηκε τη διετία 1977 – 78 και παρέμεινε ανολοκλήρωτο. Πρόκειται για μια σκηνική καντάτα σε στίχους Νίκου Γκάτσου, Αγαθής Δημητρούκα, Μάνου Ελευθερίου, Μιχάλη Μπουρμπούλη και του ίδιου του συνθέτη. Το έργο, όπως σημειώνει ο Μάνος Χατζιδάκις στην παρτιτούρα, αποτελεί «μια σπουδή στο μάγκικο ύφος του ‘30».

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Η έκδοση, που διατίθεται στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής αλλά και σε βινύλιο από την Panik και επιμελήθηκε ο Γιώργος Χατζιδάκις, περιλαμβάνει δεκατρία τραγούδια, έξι από τα οποία κυκλοφορούν για πρώτη φορά, ενώ αυτή είναι η πρώτη φορά που το έργο ηχογραφείται με φωνή, στις αρχικές, αυθεντικές, ενορχηστρώσεις του συνθέτη.

Ερμηνευτής είναι ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ενώ τα μουσικά όργανα (ένα πιάνο, δύο κιθάρες, ένα μαντολίνο, ένα μπουζούκι, ένα βιολί, μία άρπα και ένα κοντραμπάσο) έπαιξαν οκτώ σπουδαίοι μουσικοί, με τις ηχογραφήσεις, που έγιναν στα Sierra Studios, να διαρκούν περίπου έναν μήνα. Τα χορωδιακά μέρη που αποδίδει η Χορωδία Δωματίου Αθηνών.

Σε σημείωσή του που γράφτηκε στις 4 και 5 Μαρτίου 1978, ο Μάνος Χατζηδάκις αναφέρει: «οι “ΠΑΙΔΕΣ” παίζουν μέσα στη γοητεία των ημιτονίων και του αναμφισβήτητου στη λαϊκή μας μουσική διάλεκτο. Οι “ΠΑΙΔΕΣ” στον Κολωνό είναι τόσο λίγο παιδιά, χωρίς όμως να καταφέρουν να γίνουν άνδρες. “ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ” συνθέτουν ελληνικές εικόνες του έρωτα, της αθλιότητας και της απελπισίας».

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