Μουσικά Νέα 23.10.2026

Raye: Το ξεχωριστό βραβείο στα Mercury Prize και το άλμπουμ που ξεχώρισε ανάμεσα σε μεγάλα ονόματα

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Η Raye κέρδισε το Mercury Prize 2026 με το «This Music May Contain Hope», αφήνοντας πίσω μεγάλα ονόματα της βρετανικής μουσικής σκηνής
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Raye κέρδισε το Mercury Prize 2026 για το άλμπουμ της «This Music May Contain Hope».
  • Η νίκη της Raye αναγνωρίζει την αξία των άλμπουμ, πέρα από τα singles.
  • Η Raye ερμήνευσε το «I Hate The Way I Look Today» με big band στην τελετή.
  • Το άλμπουμ της Raye «This Music May Contain Hope» θεωρείται σημαντικό για τη χρονιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Raye γιόρτασε μια κορυφαία στιγμή στην καριέρα της, καθώς το δεύτερο άλμπουμ της, «This Music May Contain Hope», αναδείχθηκε νικητής του Mercury Prize για το 2026. Η τελετή απονομής, που έλαβε χώρα στο Newcastle, ανέδειξε την Raye ως τη φετινή νικήτρια, ξεπερνώντας μια ισχυρή λίστα υποψηφίων που περιλάμβανε ονόματα όπως ο Sir Paul McCartney, η Olivia Dean, οι Florence and the Machine, οι Jade και η Nia Archives.

Η Raye με εκρηκτική εμφάνιση στα VMAs 2026, κλέβει τις εντυπώσεις με το λαμπερό της στυλ και το χαμόγελό της.
https://www.instagram.com/vmas/

Για την Raye, αυτή η διάκριση σηματοδοτεί την πρώτη της νίκη στο Mercury Prize, ένα βραβείο που αναγνωρίζει τα καλύτερα βρετανικά και ιρλανδικά άλμπουμ της χρονιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023, το άλμπουμ της «My 21st Century Blues» είχε επίσης βρεθεί στην τελική λίστα των υποψηφίων, αλλά τελικά έχασε το βραβείο από τους Ezra Collective.

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Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Raye εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη της. «Τα άλμπουμ είναι τόσο σημαντικά», δήλωσε, προσθέτοντας: «Και για να μην είμαι πικρόχολη γιατί νιώθω ότι είμαι κυρίως σε ειρήνη με το παρελθόν μου – το να προέρχομαι από ένα μέρος όπου όλα περιστρέφονται γύρω από τα singles και το κυνήγι του επόμενου πράγματος, νιώθω απλώς τόσο ευγνώμων που αναγνωρίζομαι. Η ελπίδα είναι μια πολύ τυροκομική λέξη, ειδικά για εμάς τους Βρετανούς, δεν κάνουμε τόσο βαθιά πράγματα, αλλά η ελπίδα είναι κάτι που όλοι χρειαζόμαστε… οπότε ελπίζω αυτό το μήνυμα να φτάσει σε όποιον το χρειάζεται».

Η Raye με κόκκινο φόρεμα κρατάει πινακίδα με QR code για αγορά του άλμπουμ της, αναδεικνύοντας το μέλλον των συναυλιών.
https://www.instagram.com/raye/

Η τελετή απονομής πλαισιώθηκε από εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις. Η Raye μάγεψε το κοινό ερμηνεύοντας το τραγούδι «I Hate The Way I Look Today» από το νικητήριο άλμπουμ της, «This Music May Contain Hope», με τη συνοδεία μιας πλήρους big band. Άλλοι καλλιτέχνες που τίμησαν τη σκηνή περιλάμβαναν τους Jade, οι οποίοι παρουσίασαν το «Angel of My Dreams» από το άλμπουμ τους «That’s Showbiz, Baby», η Olivia Dean με το «Let Alone The One You Love», και οι Florence and the Machine με το «One Of the Greats». Επίσης, οι Pulp ανέβηκαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν το «Begging for Change», ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στη συλλογή «Help (2)» της War Child Records, η οποία συγκέντρωσε χρήματα για παιδιά που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες.

Η νίκη της Raye στα Mercury Prize αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της καλλιτεχνικής της πορείας και της ικανότητάς της να δημιουργεί μουσική που αγγίζει βαθιά το κοινό. Το «This Music May Contain Hope» έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και την εξέλιξη της Raye ως καλλιτέχνιδας.

Η Raye, η οποία έχει ήδη τιμηθεί από το Songwriters Hall of Fame το 2026, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της, όπως αυτή στα VMAs 2026, όπου η εμφάνισή της έκλεψε τις εντυπώσεις. Παράλληλα, το όνομά της συνδέεται συχνά με μεγάλες μουσικές διοργανώσεις, όπως τα BRIT Awards 2026, όπου συμμετείχαν και άλλα μεγάλα ονόματα όπως ο Harry Styles.

Η μουσική βιομηχανία αναγνωρίζει όλο και περισσότερο την αξία της Raye, η οποία έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάσει την εμπορική επιτυχία με την καλλιτεχνική ουσία. Η νίκη της στα Mercury Prize είναι μόνο η αρχή για μια καλλιτέχνιδα που αναμένεται να αφήσει το δικό της, ξεχωριστό στίγμα στη μουσική ιστορία.

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