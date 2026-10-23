Η μεγάλη τιμητική διάκριση της Rosalía στα Billboard Latin Music Awards και η συγκινητική της ομιλία

Η Rosalía έλαβε μια από τις κορυφαίες διακρίσεις των φετινών Billboard Latin Music Awards, καθώς τιμήθηκε με το Billboard Hall of Fame Award. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, στο Μαϊάμι, και η βράβευση της ταλαντούχας Ισπανίδας τραγουδοποιού αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία στιγμιότυπα της βραδιάς.

Την τιμητική διάκριση στην Rosalía απένειμε ο θρυλικός Δομινικανός καλλιτέχνης Juan Luis Guerra, τον οποίο η ίδια αποκάλεσε «master among masters». «Juan Luis, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την τεράστια, απίστευτη τιμή να παραλάβω αυτό το βραβείο από τα χέρια σου. Τα τραγούδια σου με έχουν κάνει να κλαίω, να χορεύω και να νιώθω ζωντανή. Είμαι σε σοκ, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Rosalía συγκινημένη κατά την ομιλία της.

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Συνεχίζοντας, η Rosalía αναφέρθηκε στους καλλιτέχνες που άνοιξαν τον δρόμο για τη γενιά της, τονίζοντας: «Δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό που κάνω αν δεν υπήρχαν οι καλλιτέχνες που προηγήθηκαν και έστρωσαν τον δρόμο, καλλιτέχνες σαν αυτόν, τον οποίο θαυμάζω τόσο πολύ. Celia Cruz, Rocío, Vicente Fernandez, Daddy Yankee… είναι απίστευτο να παραλαμβάνω αυτό το βραβείο σήμερα. Και τέλος, αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντικό, ευχαριστώ την Λατινική Αμερική για τη θέση που μου έχει δώσει, και για όλα αυτά τα χρόνια έμπνευσης και μαθημάτων. Ελπίζω να συνεχίσω να βρίσκω τρόπους να σας ανταποδώσω όλη αυτή τη στοργή και τη γενναιοδωρία. Στην υγειά πολλών ακόμη χρόνων, ευχαριστώ!»

Το Billboard Hall of Fame Award, το οποίο απονεμήθηκε για πρώτη φορά στην Selena Quintanilla το 1995, επιβραβεύει «μια εξαιρετική καριέρα που χαρακτηρίζεται από μουσική καινοτομία, μοναδικό καλλιτεχνικό όραμα και επιρροή που έχει ξεπεράσει είδη, γλώσσες και σύνορα», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον διακρίσεις για την Rosalía

Η Rosalía δεν έφυγε μόνο με την τιμητική διάκριση. Αργότερα το ίδιο βράδυ, κέρδισε το βραβείο Top Latin Pop Album of the Year για το άλμπουμ της «LUX». «Ευχαριστώ τον Θεό, και ευχαριστώ την οικογένειά μου, την ομάδα μου και τους θαυμαστές μου», ανέφερε η ίδια. «Δεν είμαι σίγουρη αν το LUX είναι ένα pop άλμπουμ – νομίζω ότι είναι, ελπίζω τουλάχιστον… ειλικρινά, είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Προέρχομαι από τη Βαρκελώνη, και είμαι τόσο περήφανη που κάνω μουσική στα Ισπανικά. Είναι πραγματικά ξεχωριστό για μένα να είμαι μέρος αυτής της γιορτής της λατινικής μουσικής, ζήτω η λατινική μουσική, ζήτω ο λαός της Λατινικής Αμερικής, και ζήτω η μουσική στα Ισπανικά!»

Η Rosalía, η οποία είχε ανακηρυχθεί Woman of the Year στα 2026 Billboard Latin Women in Music gala νωρίτερα φέτος, ολοκλήρωσε πρόσφατα την παγκόσμια περιοδεία της «LUX World Tour» στο Μαϊάμι τον Σεπτέμβριο. Η περιοδεία, που περιλάμβανε 57 συναυλίες σε αρένες και ξεκίνησε τον Μάρτιο, κάλυψε την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, υποστηρίζοντας το τελευταίο της στούντιο άλμπουμ, «LUX». Το άλμπουμ αυτό έφτασε στο Νο. 1 σε πέντε charts του Billboard: Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover, και World Albums charts.

Τα Billboard Latin Music Awards συνέπεσαν φέτος με την Billboard Latin Music Week, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου στο Faena Forum του Μαϊάμι Μπιτς. Η μεγαλύτερη βιομηχανική εκδήλωση της λατινικής μουσικής φέτος είχε τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως οι Pitbull, Becky G, Maluma, Fuerza Regida, Kany García, Ruben Blades, Grupo Frontera, Quevedo και πολλοί άλλοι.

Η Rosalía έχει αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά της να καινοτομεί και να ξεπερνά τα όρια των μουσικών ειδών. Η αναγνώρισή της με το Billboard Hall of Fame Award αποτελεί απόδειξη της μακροχρόνιας και ουσιαστικής συνεισφοράς της στη μουσική σκηνή, θέτοντας τα θεμέλια για τις μελλοντικές γενιές καλλιτεχνών.

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