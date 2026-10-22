Η LISA μπαίνει στον κόσμο του PlayStation και αποκαλύπτει το νέο της τραγούδι

Η τραγουδίστρια των BLACKPINK πρωταγωνιστεί σε διαφημιστικό σποτ για την κονσόλα της Sony, παρουσιάζοντας νέα μουσική από το επερχόμενο EP της

Με μια ματιά Η LISA πρωταγωνιστεί σε καμπάνια της PlayStation, αποκαλύπτοντας το νέο της τραγούδι "Tarantino".

Το νέο τραγούδι "Tarantino" θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο EP της LISA, "Press Play", που κυκλοφορεί 23 Οκτωβρίου.

Η συνεργασία περιλαμβάνει νέα υλικά DualSense, σχεδιασμένα με τη συμβολή της LISA, και merchandise.

Η LISA ετοιμάζεται για residency στο Λας Βέγκας και κυκλοφόρησε πρόσφατα το ντοκιμαντέρ "Always Lalisa". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η LISA δίνει το παρών στον κόσμο των video games, πρωταγωνιστώντας σε μια νέα, δυναμική καμπάνια για την PlayStation. Το σποτ, που έχει ήδη τραβήξει την προσοχή, αποκαλύπτει ένα εκτενές sneak peek από το επερχόμενο τραγούδι της, «Tarantino», το οποίο θα περιλαμβάνεται στο νέο της EP, «Press Play».

Στο 50 δευτερολέπτων διαφημιστικό βίντεο, η LISA μπαίνει σε ένα ασανσέρ με προορισμό το πολυτελές penthouse της, που φέρει την ένδειξη «5 – LISA’s penthouse». Ωστόσο, η πορεία της προς την κορυφή αλλάζει απροσδόκητα. Αποφασίζει να ακολουθήσει μια διαφορετική «αποστολή», αρπάζοντας ένα συλλεκτικό χειριστήριο DualSense wireless controller. Έτσι, βυθίζεται στους κόσμους παιχνιδιών που φιλοξενούνται στο κτίριο, όπως οι τίτλοι Marvel Wolverine, Kena: Scars of Kosmora, God of War: Laufey, και Marvel Tōkon: Fighting Souls.

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Η μουσική υπόκρουση του σποτ είναι ένα δείγμα του «Tarantino», ενός τραγουδιού που αναμένεται να κυκλοφορήσει μαζί με το EP «Press Play» την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου. Οι στίχοι που ακούγονται, «Got my nails really long like the barrel of my gun and my lipstick all over your face. I’m a boss, I’m a don when I’m driving to the sun. It’s a movie, baby, come and press play», αποπνέουν αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, χαρακτηριστικά που η LISA έχει καθιερώσει στην καλλιτεχνική της πορεία.

Η συγκεκριμένη καμπάνια αποτελεί επέκταση της ευρύτερης συνεργασίας της LISA με την PlayStation, η οποία ξεκίνησε πέρυσι. Η συνεργασία περιλαμβάνει την παρουσίαση του νέου υλικού DualSense, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε περιορισμένες ποσότητες από τις 30 Οκτωβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός του hardware έγινε με τη συμβολή της ίδιας της LISA, γεγονός που προσδίδει μια προσωπική πινελιά στην προώθηση.

Η συνεργασία αυτή θα επεκταθεί και σε επίσημα προϊόντα merchandise, όπως ρούχα, τσάντες, καπέλα και άλλα αξεσουάρ. Αυτά τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα τόσο στο επίσημο Amazon store της LISA όσο και στο online κατάστημα της PlayStation, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση της καλλιτέχνιδας με το brand.

Η LISA, μετά την επιτυχημένη solo χρονιά της εκτός BLACKPINK, φαίνεται να μην σταματά. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «Always Lalisa», το οποίο εξερευνά την πρώτη της solo χρονιά, και έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Επιπλέον, ετοιμάζεται για μια residency στο Λας Βέγκας, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 12 Νοεμβρίου στο The Colosseum του Caesars Palace.

Το επερχόμενο EP «Press Play» περιλαμβάνει το lead single «SaWaDiKa», το οποίο είχε σημειώσει επιτυχία, φτάνοντας στο Νο. 69 του Billboard Hot 100 και στο Νο. 23 του Billboard Global 200 τον Σεπτέμβριο. Η LISA είχε ήδη κάνει το ντεμπούτο της με το solo album «Alter Ego» το 2025, το οποίο έφτασε στο Νο. 7 του Billboard 200.

Η νέα συνεργασία με την PlayStation επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία της LISA στον παγκόσμιο πολιτιστικό χώρο, συνδυάζοντας τη μουσική της καριέρα με νέες, συναρπαστικές προκλήσεις στον χώρο της τεχνολογίας και της ψυχαγωγίας.

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