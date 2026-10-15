Μουσική 15.10.2026

Η LISA εμπνέεται από τον Quentin Tarantino για το νέο της single «Tarantino» – Πότε κυκλοφορεί

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η LISA ανακοίνωσε το δεύτερο single από το επερχόμενο EP της, «Press play», εμπνευσμένο από τον διάσημο σκηνοθέτη Quentin Tarantino
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η LISA των BLACKPINK κυκλοφορεί το νέο single «Tarantino» στις 23 Οκτωβρίου.
  • Το artwork του τραγουδιού παραπέμπει στην αισθητική του Quentin Tarantino.
  • Το «Tarantino» ακολουθεί την επιτυχία του single «SaWaDiKa».
  • Η LISA ετοιμάζεται για residency στο Λας Βέγκας μετά από ζήτηση των θαυμαστών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η LISA, το παγκοσμίου φήμης μέλος των BLACKPINK, ετοιμάζεται να εντυπωσιάσει τους θαυμαστές της με το νέο της single, «Tarantino». Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με την καλλιτέχνιδα να αποκαλύπτει το artwork του τραγουδιού, το οποίο απεικονίζει την ίδια να κρύβει το πρόσωπό της πίσω από έναν κόκκινο φάκελο. Το «Tarantino» αναμένεται να κυκλοφορήσει σε μία εβδομάδα, στις 23 Οκτωβρίου, την ίδια ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει και ολόκληρο το EP «Press Play».

lisa_meta_gialia
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Σε ένα απόσπασμα του τραγουδιού που μοιράστηκε στο TikTok, η LISA τραγουδά με τη χαρακτηριστική της ατμόσφαιρα: «Έχω τα νύχια μου πολύ μακριά σαν την κάννη του όπλου μου και το κραγιόν μου παντού στο πρόσωπό σου. Είναι ταινία, μωρό, έλα και πάτα play». Η αναφορά σε ταινία και η αισθητική του Quentin Tarantino υποδηλώνουν μια δυναμική και κινηματογραφική προσέγγιση στο νέο της μουσικό εγχείρημα.

Διάβασε επίσης: Η LISA των BLACKPINK υπογράφει τη νέα συλλογή έξυπνων γυαλιών της Meta

Το «Tarantino» ακολουθεί το «SaWaDiKa», το πρώτο single από το «Press Play», το οποίο είχε σημειώσει επιτυχία, φτάνοντας στο Νο. 69 του Billboard Hot 100 και στο Νο. 23 του Billboard Global 200 τον Σεπτέμβριο. Η LISA έχει ήδη αποδείξει την επιτυχία της ως solo καλλιτέχνιδα με το ντεμπούτο της άλμπουμ «Alter Ego», το οποίο είχε φτάσει στο Νο. 7 του Billboard 200 το 2025.

Η LISA των BLACKPINK μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της solo καριέρας της, με λευκό σύνολο και μακριά καστανά μαλλιά.
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Παράλληλα με τη μουσική της καριέρα, η LISA έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στον κινηματογράφο. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ της, «Always Lalisa», το οποίο εστιάζει στην πρώτη της solo χρονιά εκτός BLACKPINK. Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ έγινε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο, ενώ η παγκόσμια κινηματογραφική του διανομή ξεκίνησε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Η επιτυχία της LISA δεν σταματά εδώ. Μετά την κατάκτηση του βραβείου «Best Pop» στα VMA’s το 2026, η τραγουδίστρια ετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη residency της στο Λας Βέγκας, η οποία ξεκινά στις 12 Νοεμβρίου. Λόγω της «συντριπτικής ζήτησης των θαυμαστών», προστέθηκαν δύο επιπλέον ημερομηνίες στη σειρά εμφανίσεών της στο The Colosseum στο Caesars Palace, πέραν των αρχικά προγραμματισμένων τεσσάρων.

Η LISA απολαμβάνει τον ήλιο δίπλα στην πισίνα, μπροστά σε μια νέα πρόκληση στην καριέρα της.
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Η LISA, έχοντας καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, συνεχίζει να εξελίσσεται και να προσφέρει νέες εμπειρίες στους θαυμαστές της, συνδυάζοντας τη μουσική της με κινηματογραφικές αναφορές και πολυδιάστατες καλλιτεχνικές εκφράσεις.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

blackpink LISA
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2027: Tα ονόματα που ακούγονται για την εκπροσώπηση της Κύπρου

Eurovision 2027: Tα ονόματα που ακούγονται για την εκπροσώπηση της Κύπρου

15.10.2026
Επόμενο
Becoming DIVA: Μια site-specific performance στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

Becoming DIVA: Μια site-specific performance στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

15.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Rosalía σαρώνει στο Spotify μετά το SNL – Το τραγούδι που ακούν όλοι τώρα
Μουσικά Νέα

Η Rosalía σαρώνει στο Spotify μετά το SNL – Το τραγούδι που ακούν όλοι τώρα

15.10.2026
Η Lara Raj αποκαλύπτει μια νέα πλευρά της στις KATSEYE με το «unloveu»
Μουσικά Νέα

Η Lara Raj αποκαλύπτει μια νέα πλευρά της στις KATSEYE με το «unloveu»

15.10.2026
David Surkamp: Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής των Pavlov’s Dog
Μουσικά Νέα

David Surkamp: Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής των Pavlov’s Dog

15.10.2026
Eurovision 2027: Tα ονόματα που ακούγονται για την εκπροσώπηση της Κύπρου
Μουσικά Νέα

Eurovision 2027: Tα ονόματα που ακούγονται για την εκπροσώπηση της Κύπρου

15.10.2026
Το νέο trailer των BTS για το «ARIRANG» είναι εδώ και ανεβάζει την K-pop ένταση στα ύψη
Μουσικά Νέα

Το νέο trailer των BTS για το «ARIRANG» είναι εδώ και ανεβάζει την K-pop ένταση στα ύψη

15.10.2026
Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Μουσικά Νέα

Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

15.10.2026
Ποια είναι η 6χρονη DJ από την Ιαπωνία που έγραψε ιστορία στα Guinness World Records
Μουσικά Νέα

Ποια είναι η 6χρονη DJ από την Ιαπωνία που έγραψε ιστορία στα Guinness World Records

15.10.2026
The Chainsmokers: Η ξαφνική αποχώρηση από τη δισκογραφική τους μετά από 11 χρόνια
Μουσικά Νέα

The Chainsmokers: Η ξαφνική αποχώρηση από τη δισκογραφική τους μετά από 11 χρόνια

15.10.2026
Η Tate McRae επιστρέφει σήμερα με ένα single που έχει ήδη προκαλέσει περιέργεια
Μουσικά Νέα

Η Tate McRae επιστρέφει σήμερα με ένα single που έχει ήδη προκαλέσει περιέργεια

15.10.2026
Από το scrolling στο χωράφι: Γιατί το TikTok έχει πάθει εμμονή με τη ζωή στην ύπαιθρο

Από το scrolling στο χωράφι: Γιατί το TikTok έχει πάθει εμμονή με τη ζωή στην ύπαιθρο

Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

Οι mini φούστες κυριαρχούν στις πασαρέλες και αυτά είναι τα looks που ξεχωρίζουν

Οι mini φούστες κυριαρχούν στις πασαρέλες και αυτά είναι τα looks που ξεχωρίζουν

«Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

«Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

Η pasta που έχει γίνει εμμονή στο TikTok – Γιατί τη βλέπεις παντού

Η pasta που έχει γίνει εμμονή στο TikTok – Γιατί τη βλέπεις παντού

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Πού θα βρέξει Παρασκευή και Σάββατο

Νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Πού θα βρέξει Παρασκευή και Σάββατο

Η ακυβερνησία… δεν τρομάζει πλέον τον κόσμο

Η ακυβερνησία… δεν τρομάζει πλέον τον κόσμο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο