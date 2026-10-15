Η LISA εμπνέεται από τον Quentin Tarantino για το νέο της single «Tarantino» – Πότε κυκλοφορεί

Η LISA ανακοίνωσε το δεύτερο single από το επερχόμενο EP της, «Press play», εμπνευσμένο από τον διάσημο σκηνοθέτη Quentin Tarantino

Με μια ματιά Η LISA των BLACKPINK κυκλοφορεί το νέο single «Tarantino» στις 23 Οκτωβρίου.

Το artwork του τραγουδιού παραπέμπει στην αισθητική του Quentin Tarantino.

Το «Tarantino» ακολουθεί την επιτυχία του single «SaWaDiKa».

Η LISA ετοιμάζεται για residency στο Λας Βέγκας μετά από ζήτηση των θαυμαστών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η LISA, το παγκοσμίου φήμης μέλος των BLACKPINK, ετοιμάζεται να εντυπωσιάσει τους θαυμαστές της με το νέο της single, «Tarantino». Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με την καλλιτέχνιδα να αποκαλύπτει το artwork του τραγουδιού, το οποίο απεικονίζει την ίδια να κρύβει το πρόσωπό της πίσω από έναν κόκκινο φάκελο. Το «Tarantino» αναμένεται να κυκλοφορήσει σε μία εβδομάδα, στις 23 Οκτωβρίου, την ίδια ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει και ολόκληρο το EP «Press Play».

Σε ένα απόσπασμα του τραγουδιού που μοιράστηκε στο TikTok, η LISA τραγουδά με τη χαρακτηριστική της ατμόσφαιρα: «Έχω τα νύχια μου πολύ μακριά σαν την κάννη του όπλου μου και το κραγιόν μου παντού στο πρόσωπό σου. Είναι ταινία, μωρό, έλα και πάτα play». Η αναφορά σε ταινία και η αισθητική του Quentin Tarantino υποδηλώνουν μια δυναμική και κινηματογραφική προσέγγιση στο νέο της μουσικό εγχείρημα.

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Το «Tarantino» ακολουθεί το «SaWaDiKa», το πρώτο single από το «Press Play», το οποίο είχε σημειώσει επιτυχία, φτάνοντας στο Νο. 69 του Billboard Hot 100 και στο Νο. 23 του Billboard Global 200 τον Σεπτέμβριο. Η LISA έχει ήδη αποδείξει την επιτυχία της ως solo καλλιτέχνιδα με το ντεμπούτο της άλμπουμ «Alter Ego», το οποίο είχε φτάσει στο Νο. 7 του Billboard 200 το 2025.

Παράλληλα με τη μουσική της καριέρα, η LISA έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στον κινηματογράφο. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ της, «Always Lalisa», το οποίο εστιάζει στην πρώτη της solo χρονιά εκτός BLACKPINK. Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ έγινε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο, ενώ η παγκόσμια κινηματογραφική του διανομή ξεκίνησε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Η επιτυχία της LISA δεν σταματά εδώ. Μετά την κατάκτηση του βραβείου «Best Pop» στα VMA’s το 2026, η τραγουδίστρια ετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη residency της στο Λας Βέγκας, η οποία ξεκινά στις 12 Νοεμβρίου. Λόγω της «συντριπτικής ζήτησης των θαυμαστών», προστέθηκαν δύο επιπλέον ημερομηνίες στη σειρά εμφανίσεών της στο The Colosseum στο Caesars Palace, πέραν των αρχικά προγραμματισμένων τεσσάρων.

Η LISA, έχοντας καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, συνεχίζει να εξελίσσεται και να προσφέρει νέες εμπειρίες στους θαυμαστές της, συνδυάζοντας τη μουσική της με κινηματογραφικές αναφορές και πολυδιάστατες καλλιτεχνικές εκφράσεις.

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