Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο Θοδωρής Φέρρης, η Klavdia και ο Άγγελος Θεοδωράκης τιμούν τον Μίκη Θεοδωράκη σε μια ξεχωριστή συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Με μια ματιά Συναυλία-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Κεντρικός ερμηνευτής ο Θοδωρής Φέρρης, με τη συμμετοχή της Klavdia και του Άγγελου Θεοδωράκη.

Συμπράττει η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» με 28 χρόνια παρουσίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 20:30. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει μία συναυλία – αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, με κεντρικό ερμηνευτή τον Θοδωρή Φέρρη, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 20:30.

Η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»,που μετρά 28 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στη διάδοση του σπουδαίου έργου του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού, συμπράττει με τον Θοδωρή Φέρρη, ο οποίος θα δώσει τη δική του ερμηνευτική σφραγίδα σε ορισμένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

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Στη σκηνή θα βρεθούν επίσης η Klavdia, που η χαρακτηριστική και βαθιά εκφραστική φωνή της έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας, καθώς και ο Άγγελος Θεοδωράκης, συνεχιστής της σπουδαίας μουσικής παρακαταθήκης του συνθέτη και με προσωπική σύνδεση με το έργο του.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε μια συναυλία υψηλών προδιαγραφών σε παραγωγή της Panik Live Productions, οι μεγάλες δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη, που εξακολουθούν να εμπνέουν, να συγκινούν και να ενώνουν, αποκτούν νέα φωνή και συνεχίζουν το ταξίδι τους στον χρόνο.

Εισιτήρια

– more.com: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/afieroma-ston-miki-theodoraki-tragouda-o-thodoris-ferris-1

– καταστήματα Public

– ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

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