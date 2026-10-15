Μουσικά Νέα 15.10.2026

Eurovision 2027: Tα ονόματα που ακούγονται για την εκπροσώπηση της Κύπρου

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Το ΡΙΚ εξετάζει νέο τρόπο επιλογής για τη Eurovision 2027, με εσωτερική ανάδειξη του εκπροσώπου και πιθανή ψηφοφορία του κοινού για το τραγούδι
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Κύπρος εξετάζει μοντέλο εσωτερικής επιλογής καλλιτέχνη και συμμετοχής κοινού για το τραγούδι της Eurovision 2027.
  • Το ΡΙΚ ζήτησε προτάσεις από δισκογραφικές εταιρείες για πιθανούς εκπροσώπους.
  • Η επιλογή θα γίνει σε δύο στάδια: αρχικά ο καλλιτέχνης από επιτροπή, μετά το τραγούδι από κοινό και κριτική επιτροπή.
  • Ονόματα όπως Josephine, Biased Beast και Ήβη Αδάμου έχουν ακουστεί, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κύπρος φαίνεται πως διαμορφώνει σταδιακά τη διαδικασία με την οποία θα επιλέξει τη συμμετοχή της στη Eurovision 2027, με το ΡΙΚ να εξετάζει ένα μοντέλο που συνδυάζει την εσωτερική επιλογή καλλιτέχνη με τη συμμετοχή του κοινού στην ανάδειξη του τραγουδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Eurovisionfun, ο κυπριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας έχει ήδη απευθυνθεί σε μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες στην Ελλάδα και την Κύπρο, ζητώντας προτάσεις για πιθανούς εκπροσώπους.

Η Antigoni Buxton στη σκηνή της Eurovision με λευκό κοστούμι
https://www.instagram.com/antigoni/?hl=el

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε 2 στάδια. Αρχικά, οι δισκογραφικές εταιρείες θα προτείνουν καλλιτέχνες και μια ειδική επιτροπή του ΡΙΚ θα αποφασίσει ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό. Σε αυτή τη φάση, οι προτάσεις θα αφορούν τα πρόσωπα και όχι ολοκληρωμένες συμμετοχές.

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Αφού ανακοινωθεί ο καλλιτέχνης, θα ακολουθήσει η επιλογή του τραγουδιού μέσα από ειδική τηλεοπτική εκπομπή. Ο εκπρόσωπος αναμένεται να παρουσιάσει έως και πέντε υποψήφια τραγούδια, με το τελικό αποτέλεσμα να προκύπτει από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής και του τηλεοπτικού κοινού.

Η Αντιγόνη για την Κύπρο στη Eurovision 2026 με το τραγούδι JALLA.
https://www.instagram.com/eurovision/

Εφόσον το συγκεκριμένο σχέδιο επιβεβαιωθεί, οι τηλεθεατές θα αποκτήσουν ξανά ενεργό ρόλο στην επιλογή της κυπριακής συμμετοχής, έπειτα από αρκετά χρόνια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Τα ονόματα που έχουν ακουστεί για τη Eurovision 2027

Το ενδιαφέρον για την εκπροσώπηση της Κύπρου έχει ήδη οδηγήσει σε συζητήσεις γύρω από πιθανά ονόματα. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν αναφερθεί το προηγούμενο διάστημα βρίσκονται η Josephine, ο Biased Beast και η Ήβη Αδάμου.

Η Ζόζεφιν με εντυπωσιακή εμφάνιση μιλά για την επανασύνδεση με τον Νίνο και τον μεγάλο έρωτα.
www.instagram.com/josephinewendel

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι κάποιος από αυτούς βρίσκεται στην τελική διαδικασία επιλογής. Οι σχετικές αναφορές παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, ενώ οι διεργασίες μεταξύ του ΡΙΚ και των δισκογραφικών εταιρειών φαίνεται πως συνεχίζονται.

Ο Biased Beast με μαύρο γιλέκο και παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα, με το χέρι στο κεφάλι.
https://www.instagram.com/biasedbeast/
Η Ήβη Αδάμου δίνει έμπνευση για ταξίδι με το καλοκαιρινό της στυλ και την χαλαρή της διάθεση.
https://www.instagram.com/iviadamou_/

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τον εκπρόσωπο της Κύπρου στη Eurovision 2027, αλλά και το αν το κοινό θα έχει τελικά τη δυνατότητα να ψηφίσει για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη σκηνή του διαγωνισμού.

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Eurovision 2027 ΚΥΠΡΟΣ
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