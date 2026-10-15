Beauty 15.10.2026

«Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

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Το mouse haircut φέρνει τη ρετρό αισθητική των ’70s και γίνεται η νέα τάση στα μαλλιά για το φετινό φθινόπωρο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το mouse haircut είναι ένα μεσαίου ή μεγάλου μήκους κούρεμα με διακριτικά φιλαρίσματα και γεμάτη φράντζα.
  • Εμπνέεται από τη δεκαετία του '70, δίνοντας έμφαση στη φυσικότητα, την κίνηση και τη ρετρό αισθητική.
  • Ταιριάζει σε διάφορους τύπους μαλλιών (ίσια, κυματιστά, σγουρά), αναδεικνύοντας τη φυσική τους υφή.
  • Προσφέρει μια διακριτική ανανέωση, ιδανική για όσες θέλουν αλλαγή χωρίς ριζικές παρεμβάσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά τα κουρέματα που εμπνέονται από τον κόσμο των ζώων και έχουν γίνει viral, μια νέα τάση έρχεται να ανανεώσει τις εμφανίσεις της σεζόν. Το mouse haircut είναι το κούρεμα που ξεχωρίζει για τη φυσικότητα, τις απαλές στρώσεις και τη ρετρό αισθητική του, αποτελώντας μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσες θέλουν να ανανεώσουν τα μαλλιά τους χωρίς να προχωρήσουν σε μια δραστική αλλαγή. Με έμπνευση από τη δεκαετία του ’70, συνδυάζει τη θηλυκότητα με έναν ανεπιτήδευτο χαρακτήρα και αποδεικνύει ότι ένα κούρεμα δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικό για να τραβήξει την προσοχή.

https://www.instagram.com/giovannaresende/
https://www.instagram.com/giovannaresende/

Το mouse haircut, που μεταφράζεται ως «κούρεμα του ποντικιού», ακολουθεί τη φιλοσοφία της φυσικής ομορφιάς, δίνοντας έμφαση στην κίνηση και στην αρμονία των χαρακτηριστικών. Πρόκειται συνήθως για ένα μεσαίου ή μεγάλου μήκους κούρεμα, με διακριτικά φιλαρίσματα και μια γεμάτη φράντζα που πλαισιώνει το πρόσωπο. Οι πιο κοντές τούφες στο μπροστινό μέρος χαρίζουν σχήμα, ενώ η φράντζα, εμπνευσμένη από τα χτενίσματα των ’70s, προσθέτει μια νοσταλγική πινελιά.

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Σε αντίθεση με τα έντονα φιλαριστά και πιο ατημέλητα κουρέματα, το mouse haircut δεν βασίζεται στον υπερβολικό όγκο ή στις έντονες αντιθέσεις. Η γοητεία του βρίσκεται ακριβώς στη διακριτικότητά του, καθώς αναδεικνύει τη φυσική υφή των μαλλιών και προσφέρει ένα αποτέλεσμα που δείχνει ανεπιτήδευτο, χωρίς να στερείται στιλ. Μπορεί να κινηθεί από μια πιο ρομαντική και κομψή αισθητική μέχρι ένα πιο χαλαρό, ελαφρώς grunge ύφος, ανάλογα με τον τρόπο που θα το χτενίσεις.

https://www.instagram.com/nadineleopold/
https://www.instagram.com/nadineleopold/

Γιατί να το επιλέξεις αυτή τη σεζόν

Το φθινόπωρο είναι η ιδανική περίοδος για μια ανανέωση στα μαλλιά, χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται να αποχωριστείς το μήκος τους. Η φράντζα και οι τούφες που αγκαλιάζουν το πρόσωπο προσθέτουν απαλότητα, ενώ τα διακριτικά φιλαρίσματα δίνουν περισσότερη κίνηση στις άκρες. Το αποτέλεσμα είναι ένα κούρεμα που μπορεί να αναβαθμίσει την εμφάνισή σου χωρίς να απαιτεί ριζικές αλλαγές.

https://www.instagram.com/brycescarlett/
https://www.instagram.com/brycescarlett/

Παράλληλα, η επιστροφή των ρετρό φραντζών στις τάσεις της σεζόν ενισχύει τη δημοτικότητα του συγκεκριμένου κουρέματος. Η γεμάτη φράντζα, που μπορεί να πέφτει απαλά στο μέτωπο ή να ανοίγει ελαφρώς προς τα πλάγια, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του. Αν θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, αλλά δεν είσαι έτοιμη για ένα πολύ κοντό κούρεμα ή έντονο φιλάρισμα, το mouse haircut προσφέρει μια πιο ήπια εναλλακτική.

Σε ποιους τύπους μαλλιών ταιριάζει

Ένα από τα πλεονεκτήματα του mouse haircut είναι ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές υφές μαλλιών. Στα ίσια μαλλιά, τα απαλά φιλαρίσματα χαρίζουν κίνηση και αποτρέπουν το αποτέλεσμα από το να δείχνει επίπεδο. Στα κυματιστά μαλλιά, αναδεικνύεται η φυσική κίνηση, δημιουργώντας ένα χαλαρό και ανεπιτήδευτο look, ενώ στα σγουρά μαλλιά το κούρεμα μπορεί να αποκτήσει περισσότερο όγκο και ξεχωριστό χαρακτήρα, αρκεί να προσαρμοστεί σωστά στο σχήμα και στη φυσική φορά των μπούκλων.

https://www.instagram.com/shaynagold/
https://www.instagram.com/shaynagold/

Πώς να το χτενίσεις για ένα σύγχρονο αποτέλεσμα

Το mouse haircut δεν απαιτεί περίπλοκο styling, καθώς αναδεικνύεται καλύτερα όταν τα μαλλιά διατηρούν τη φυσική τους κίνηση. Αν έχεις ίσια μαλλιά, μπορείς να δώσεις μια απαλή καμπύλη στη φράντζα και λίγο όγκο στις άκρες. Αν τα μαλλιά σου είναι κυματιστά, άφησε τους κυματισμούς να σχηματιστούν φυσικά, χωρίς να επιδιώκεις υπερβολικά τέλειο αποτέλεσμα. Για τα σγουρά μαλλιά, η ανάδειξη της φυσικής υφής και του όγκου είναι αρκετή για να δώσει στο κούρεμα προσωπικότητα.

Για μια πιο ρετρό εμφάνιση, μπορείς να επιλέξεις απαλούς, ογκώδεις κυματισμούς, ενώ για ένα πιο χαλαρό και σύγχρονο αποτέλεσμα μπορείς να αφήσεις τα μαλλιά ελαφρώς ατημέλητα. Το σημαντικό είναι να μην προσπαθείς να πετύχεις την απόλυτη συμμετρία, καθώς η γοητεία του συγκεκριμένου κουρέματος βρίσκεται ακριβώς στην ανεπιτήδευτη αισθητική του.

https://www.instagram.com/behindthechair_com/
https://www.instagram.com/behindthechair_com/

Τι να ζητήσεις στο κομμωτήριο

Αν θέλεις να υιοθετήσεις το mouse haircut, ζήτησε ένα μεσαίου ή μεγάλου μήκους κούρεμα με διακριτικά φιλαρίσματα και γεμάτη φράντζα εμπνευσμένη από τη δεκαετία του ’70. Είναι σημαντικό να εξηγήσεις στον κομμωτή σου ότι θέλεις να διατηρήσεις το μήκος και να αποκτήσεις κίνηση, χωρίς έντονες διαβαθμίσεις ή υπερβολικό όγκο. Αν έχεις κυματιστά ή σγουρά μαλλιά, η φυσική τους υφή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ώστε το αποτέλεσμα να παραμένει όμορφο και εύκολο στη διαχείριση.

https://www.instagram.com/beautyspock/
https://www.instagram.com/beautyspock/

Μερικές φωτογραφίες αναφοράς μπορούν επίσης να σε βοηθήσουν να εξηγήσεις καλύτερα τι έχεις στο μυαλό σου, είτε σε ενδιαφέρει κυρίως η φράντζα είτε το συνολικό σχήμα του κουρέματος. Το mouse haircut είναι μια επιλογή για όσες αγαπούν τις διακριτικές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά. Με τη σωστή προσαρμογή, μπορεί να ανανεώσει την εμφάνισή σου, να αναδείξει τη φυσική υφή των μαλλιών σου και να προσθέσει μια κομψή ρετρό πινελιά στο φθινοπωρινό σου στιλ.

Κεντρική Εικόνα: @josefinevogt

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