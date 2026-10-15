Cinema 15.10.2026

Greta Gerwig: Πώς έπεισε τους Led Zeppelin να δώσουν το τραγούδι τους στη «Narnia»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μάθε πώς η Greta Gerwig έπεισε τους Led Zeppelin να δώσουν το «Stairway to Heaven» για το trailer του Narnia: The Magician’s Nephew
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Greta Gerwig έπεισε τους Led Zeppelin να επιτρέψουν τη χρήση του «Stairway to Heaven» στο trailer της ταινίας «Narnia: The Magician’s Nephew».
  • Οι Robert Plant και Jimmy Page εντυπωσιάστηκαν από την προσέγγιση της ταινίας και την αγάπη τους για τον C.S. Lewis.
  • Το τραγούδι επιλέχθηκε για τα θέματα πνευματικής ανακάλυψης και φώτισης που μοιράζεται με την ταινία.
  • Η ταινία, βασισμένη στο «The Magician’s Nephew», εξερευνά τις απαρχές του κόσμου του Narnia και αναμένεται το 2027.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σκηνοθέτις Greta Gerwig κατάφερε να πετύχει αυτό που πολλοί θα θεωρούσαν αδιανόητο: να πάρει την έγκριση από τους θρυλικούς Led Zeppelin για τη χρήση του «Stairway to Heaven» στο trailer της επερχόμενης κινηματογραφικής μεταφοράς της σειράς βιβλίων «Narnia». Η Greta Gerwig αποκάλυψε ότι είχε μια προσωπική συνάντηση με τον frontman Robert Plant και τον κιθαρίστα Jimmy Page, κατά τη διάρκεια της οποίας κατάφερε να τους πείσει να επιτρέψουν τη χρήση του εμβληματικού αυτού κομματιού για το πρώτο trailer της ταινίας «Narnia: The Magician’s Nephew», το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου.

Λογότυπο του NarniaWeb για τη νέα ταινία Narnia της Greta Gerwig που ξεκινά γυρίσματα.
https://www.instagram.com/narniaweb/

«Συγκινήθηκα τόσο πολύ που μου επέτρεψαν να χρησιμοποιήσω αυτό το τραγούδι», δήλωσε η Greta Gerwig κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τον Stephen Colbert στο AMC Lincoln Square IMAX theater της Νέας Υόρκης, λίγες ώρες πριν την online πρεμιέρα του trailer. Σύμφωνα με τη σκηνοθέτιδα, οι δύο θρύλοι της ροκ μουσικής εντυπωσιάστηκαν από την προσέγγιση της ταινίας, καθώς μοιράζονται μια ιδιαίτερη αγάπη για το έργο του συγγραφέα C.S. Lewis, ο οποίος αποτέλεσε την έμπνευση για τη σειρά. «Αγαπούν τον C.S. Lewis», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διάβασε επίσης: Το Netflix κατηγορείται ότι… έχασε ταινία του Nicolas Cage

Η επιλογή του «Stairway to Heaven» δεν ήταν απλώς μια προσπάθεια να συνδεθεί η ταινία με ένα κλασικό ροκ κομμάτι. Η Greta Gerwig περιέγραψε το τραγούδι ως ένα επικό αφήγημα που εξερευνά θέματα πνευματικής ανακάλυψης, φώτισης και του κινδύνου να χαθεί κανείς στον δρόμο του ιδέες που διατρέχουν και το «The Magician’s Nephew». Αυτά τα θέματα ζωντανεύουν στην κορυφαία στιγμή του trailer, όπου η Meryl Streep δανείζει τη φωνή της στον Aslan, τον πανίσχυρο λέοντα που βρίσκεται στο επίκεντρο του σύμπαντος του «Narnia». Καθώς το κλασικό κομμάτι των Led Zeppelin κορυφώνεται, η κοσμική οντότητα παίρνει μορφή μέσα από ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα φωτός, προσφέροντας μια γεύση από τα ψυχεδελικά οπτικά εφέ που θα ζωντανέψουν την ιστορία.

Μια ομάδα παιδιών και ένα άλογο κοιτούν προς τα πάνω σε ένα μαγικό δάσος, ενώ το πρώτο trailer της Narnia μόλις κυκλοφόρησε.
https://www.instagram.com/narniamovie/

Το «Stairway to Heaven», που κυκλοφόρησε το 1971 στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Led Zeppelin, δεν κατάφερε να εισέλθει στο Billboard Hot 100 κατά την αρχική του κυκλοφορία, καθώς το συγκρότημα επέλεξε να μην το κυκλοφορήσει ως αμερικανικό single. Ωστόσο, το οκτάλεπτο ροκ έπος έγινε αμέσως ραδιοφωνικό hit και βοήθησε το άλμπουμ «Led Zeppelin IV» να φτάσει στη δεύτερη θέση του Billboard 200 τον Δεκέμβριο του 1971. Η ενσωμάτωση του τραγουδιού στο trailer προσδίδει μια μεγαλοπρεπή και μαγνητική αίσθηση, η οποία ταιριάζει απόλυτα με το όραμα της Greta Gerwig για μια ιστορία που αφορά τη δημιουργία ενός ολόκληρου κόσμου. Για ένα τραγούδι που παραμένει ακρογωνιαίος λίθος του ροκ ραδιοφώνου για πάνω από πέντε δεκαετίες, η εμφάνισή του προσφέρει σε μια νέα γενιά κινηματογραφόφιλων μια φρέσκια εισαγωγή τόσο στο κλασικό κομμάτι όσο και στον γοητευτικό κόσμο της φαντασίας.

Η Δημιουργία του Κόσμου του «Narnia»

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Lewis του 1955, «The Magician’s Nephew», το οποίο αποτελεί πρόλογο στο «The Lion, the Witch and the Wardrobe». Αντί να ξεκινήσει με το πρώτο δημοσιευμένο βιβλίο της επταμελούς σειράς, η Greta Gerwig επέλεξε να εξερευνήσει τις απαρχές του ίδιου του «Narnia». Η σκηνοθέτις έχει μιλήσει στο παρελθόν για την παιδική της αγάπη για τις ιστορίες φαντασίας και πώς η αίσθηση της δυνατότητας που προσέφεραν την συντρόφευσε και στην ενήλικη ζωή της. Όταν έμαθε ότι το Netflix είχε αποκτήσει τα δικαιώματα της σειράς, παρουσίασε το project στον συν-CEO του streamer, Ted Sarandos, τονίζοντας τα ευρύτατα θέματα καλού, κακού, ζωής και θανάτου που πραγματεύεται. Η πρώτη της συγγραφική απόπειρα για το σενάριο ξεκίνησε το 2021.

Narnia
https://www.instagram.com/narniaweb/

Η Greta Gerwig εισάγει μια ιδιαίτερη μουσική ευαισθησία στον κόσμο της φαντασίας. Εκτός από την ενσωμάτωση των Led Zeppelin στο trailer, μια playlist που ακούστηκε κατά την προβολή αποκάλυψε επιρροές από ροκ και ψυχεδελική μουσική που διαμόρφωσαν την προσαρμογή, με καλλιτέχνες όπως οι David Bowie, The Rolling Stones και Todd Rundgren να περιλαμβάνονται.

Δύο παιδιά στέκονται σε ένα πυκνό, πράσινο δάσος, αποκαλύπτοντας το πρώτο trailer της ταινίας Narnia.
https://www.instagram.com/narniamovie/

Η ταινία πρωταγωνιστεί από τους Daniel Craig, Carey Mulligan, Ciarán Hinds και Emma Mackey, η οποία υποδύεται την ισχυρή μάγισσα Jadis. Οι David McKenna και Beatrice Campbell υποδύονται τους Digory και Polly, τους δύο νεαρούς φίλους των οποίων το ταξίδι τους οδηγεί στον εξαιρετικό κόσμο του Narnia. Το «Narnia: The Magician’s Nephew» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 12 Φεβρουαρίου 2027, πριν γίνει διαθέσιμο στο Netflix στις 2 Απριλίου.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Greta Gerwig Led Zeppelin Narnia Stairway to Heaven ΤΡΕΙΛΕΡ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

«Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

15.10.2026
Επόμενο
«Δεν μπορώ να σε ξεχάσω»: Η Φαίη Ξυλά πρωταγωνιστεί στο νέο video clip της Ελένης Τσαλιγοπούλου

«Δεν μπορώ να σε ξεχάσω»: Η Φαίη Ξυλά πρωταγωνιστεί στο νέο video clip της Ελένης Τσαλιγοπούλου

15.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το «Victorious» επιστρέφει στο Netflix με νέα σειρά και πρωταγωνίστρια την Trina Vega
Cinema

Το «Victorious» επιστρέφει στο Netflix με νέα σειρά και πρωταγωνίστρια την Trina Vega

15.10.2026
Η Catherine Zeta-Jones έχει μια νέα «φωνή» στο «Kill Jackie»…και είναι η δική της
Cinema

Η Catherine Zeta-Jones έχει μια νέα «φωνή» στο «Kill Jackie»…και είναι η δική της

15.10.2026
Brendan Fraser – Rachel Weisz: Το reunion του «The Mummy» που όλοι περίμεναν εδώ και 25 χρόνια
Cinema

Brendan Fraser – Rachel Weisz: Το reunion του «The Mummy» που όλοι περίμεναν εδώ και 25 χρόνια

15.10.2026
Netflix: Η υπόθεση Young Thug επιστρέφει στο προσκήνιο με ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ
Cinema

Netflix: Η υπόθεση Young Thug επιστρέφει στο προσκήνιο με ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ

15.10.2026
Το ασυνήθιστο πείραμα του Matthew McConaughey στην έρημο που θα σε αφήσει άφωνο!
Cinema

Το ασυνήθιστο πείραμα του Matthew McConaughey στην έρημο που θα σε αφήσει άφωνο!

15.10.2026
Πότε μπορείς να δεις το «Practical Magic 2» από το σπίτι σου; Όσα γνωρίζουμε για το online streaming
Cinema

Πότε μπορείς να δεις το «Practical Magic 2» από το σπίτι σου; Όσα γνωρίζουμε για το online streaming

15.10.2026
12 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Οι επιλογές που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
Cinema

12 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Οι επιλογές που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

15.10.2026
«Assassins»: Η Scarlett Johansson φέρνει νέο reality στρατηγικής στην τηλεόραση
Cinema

«Assassins»: Η Scarlett Johansson φέρνει νέο reality στρατηγικής στην τηλεόραση

14.10.2026
Ο Robert Pattinson μιλά για το μέλλον του «The Batman Part II» – «Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα»
Cinema

Ο Robert Pattinson μιλά για το μέλλον του «The Batman Part II» – «Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα»

14.10.2026
Από το scrolling στο χωράφι: Γιατί το TikTok έχει πάθει εμμονή με τη ζωή στην ύπαιθρο

Από το scrolling στο χωράφι: Γιατί το TikTok έχει πάθει εμμονή με τη ζωή στην ύπαιθρο

Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

Οι mini φούστες κυριαρχούν στις πασαρέλες και αυτά είναι τα looks που ξεχωρίζουν

Οι mini φούστες κυριαρχούν στις πασαρέλες και αυτά είναι τα looks που ξεχωρίζουν

«Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

«Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

Η pasta που έχει γίνει εμμονή στο TikTok – Γιατί τη βλέπεις παντού

Η pasta που έχει γίνει εμμονή στο TikTok – Γιατί τη βλέπεις παντού

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Πού θα βρέξει Παρασκευή και Σάββατο

Νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Πού θα βρέξει Παρασκευή και Σάββατο

Η ακυβερνησία… δεν τρομάζει πλέον τον κόσμο

Η ακυβερνησία… δεν τρομάζει πλέον τον κόσμο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο