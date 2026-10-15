Greta Gerwig: Πώς έπεισε τους Led Zeppelin να δώσουν το τραγούδι τους στη «Narnia»

Με μια ματιά Η Greta Gerwig έπεισε τους Led Zeppelin να επιτρέψουν τη χρήση του «Stairway to Heaven» στο trailer της ταινίας «Narnia: The Magician’s Nephew».

Οι Robert Plant και Jimmy Page εντυπωσιάστηκαν από την προσέγγιση της ταινίας και την αγάπη τους για τον C.S. Lewis.

Το τραγούδι επιλέχθηκε για τα θέματα πνευματικής ανακάλυψης και φώτισης που μοιράζεται με την ταινία.

Η ταινία, βασισμένη στο «The Magician’s Nephew», εξερευνά τις απαρχές του κόσμου του Narnia και αναμένεται το 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σκηνοθέτις Greta Gerwig κατάφερε να πετύχει αυτό που πολλοί θα θεωρούσαν αδιανόητο: να πάρει την έγκριση από τους θρυλικούς Led Zeppelin για τη χρήση του «Stairway to Heaven» στο trailer της επερχόμενης κινηματογραφικής μεταφοράς της σειράς βιβλίων «Narnia». Η Greta Gerwig αποκάλυψε ότι είχε μια προσωπική συνάντηση με τον frontman Robert Plant και τον κιθαρίστα Jimmy Page, κατά τη διάρκεια της οποίας κατάφερε να τους πείσει να επιτρέψουν τη χρήση του εμβληματικού αυτού κομματιού για το πρώτο trailer της ταινίας «Narnia: The Magician’s Nephew», το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου.

«Συγκινήθηκα τόσο πολύ που μου επέτρεψαν να χρησιμοποιήσω αυτό το τραγούδι», δήλωσε η Greta Gerwig κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τον Stephen Colbert στο AMC Lincoln Square IMAX theater της Νέας Υόρκης, λίγες ώρες πριν την online πρεμιέρα του trailer. Σύμφωνα με τη σκηνοθέτιδα, οι δύο θρύλοι της ροκ μουσικής εντυπωσιάστηκαν από την προσέγγιση της ταινίας, καθώς μοιράζονται μια ιδιαίτερη αγάπη για το έργο του συγγραφέα C.S. Lewis, ο οποίος αποτέλεσε την έμπνευση για τη σειρά. «Αγαπούν τον C.S. Lewis», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η επιλογή του «Stairway to Heaven» δεν ήταν απλώς μια προσπάθεια να συνδεθεί η ταινία με ένα κλασικό ροκ κομμάτι. Η Greta Gerwig περιέγραψε το τραγούδι ως ένα επικό αφήγημα που εξερευνά θέματα πνευματικής ανακάλυψης, φώτισης και του κινδύνου να χαθεί κανείς στον δρόμο του ιδέες που διατρέχουν και το «The Magician’s Nephew». Αυτά τα θέματα ζωντανεύουν στην κορυφαία στιγμή του trailer, όπου η Meryl Streep δανείζει τη φωνή της στον Aslan, τον πανίσχυρο λέοντα που βρίσκεται στο επίκεντρο του σύμπαντος του «Narnia». Καθώς το κλασικό κομμάτι των Led Zeppelin κορυφώνεται, η κοσμική οντότητα παίρνει μορφή μέσα από ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα φωτός, προσφέροντας μια γεύση από τα ψυχεδελικά οπτικά εφέ που θα ζωντανέψουν την ιστορία.

Το «Stairway to Heaven», που κυκλοφόρησε το 1971 στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Led Zeppelin, δεν κατάφερε να εισέλθει στο Billboard Hot 100 κατά την αρχική του κυκλοφορία, καθώς το συγκρότημα επέλεξε να μην το κυκλοφορήσει ως αμερικανικό single. Ωστόσο, το οκτάλεπτο ροκ έπος έγινε αμέσως ραδιοφωνικό hit και βοήθησε το άλμπουμ «Led Zeppelin IV» να φτάσει στη δεύτερη θέση του Billboard 200 τον Δεκέμβριο του 1971. Η ενσωμάτωση του τραγουδιού στο trailer προσδίδει μια μεγαλοπρεπή και μαγνητική αίσθηση, η οποία ταιριάζει απόλυτα με το όραμα της Greta Gerwig για μια ιστορία που αφορά τη δημιουργία ενός ολόκληρου κόσμου. Για ένα τραγούδι που παραμένει ακρογωνιαίος λίθος του ροκ ραδιοφώνου για πάνω από πέντε δεκαετίες, η εμφάνισή του προσφέρει σε μια νέα γενιά κινηματογραφόφιλων μια φρέσκια εισαγωγή τόσο στο κλασικό κομμάτι όσο και στον γοητευτικό κόσμο της φαντασίας.

Η Δημιουργία του Κόσμου του «Narnia»

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Lewis του 1955, «The Magician’s Nephew», το οποίο αποτελεί πρόλογο στο «The Lion, the Witch and the Wardrobe». Αντί να ξεκινήσει με το πρώτο δημοσιευμένο βιβλίο της επταμελούς σειράς, η Greta Gerwig επέλεξε να εξερευνήσει τις απαρχές του ίδιου του «Narnia». Η σκηνοθέτις έχει μιλήσει στο παρελθόν για την παιδική της αγάπη για τις ιστορίες φαντασίας και πώς η αίσθηση της δυνατότητας που προσέφεραν την συντρόφευσε και στην ενήλικη ζωή της. Όταν έμαθε ότι το Netflix είχε αποκτήσει τα δικαιώματα της σειράς, παρουσίασε το project στον συν-CEO του streamer, Ted Sarandos, τονίζοντας τα ευρύτατα θέματα καλού, κακού, ζωής και θανάτου που πραγματεύεται. Η πρώτη της συγγραφική απόπειρα για το σενάριο ξεκίνησε το 2021.

Η Greta Gerwig εισάγει μια ιδιαίτερη μουσική ευαισθησία στον κόσμο της φαντασίας. Εκτός από την ενσωμάτωση των Led Zeppelin στο trailer, μια playlist που ακούστηκε κατά την προβολή αποκάλυψε επιρροές από ροκ και ψυχεδελική μουσική που διαμόρφωσαν την προσαρμογή, με καλλιτέχνες όπως οι David Bowie, The Rolling Stones και Todd Rundgren να περιλαμβάνονται.

Η ταινία πρωταγωνιστεί από τους Daniel Craig, Carey Mulligan, Ciarán Hinds και Emma Mackey, η οποία υποδύεται την ισχυρή μάγισσα Jadis. Οι David McKenna και Beatrice Campbell υποδύονται τους Digory και Polly, τους δύο νεαρούς φίλους των οποίων το ταξίδι τους οδηγεί στον εξαιρετικό κόσμο του Narnia. Το «Narnia: The Magician’s Nephew» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 12 Φεβρουαρίου 2027, πριν γίνει διαθέσιμο στο Netflix στις 2 Απριλίου.

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