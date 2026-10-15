«Δεν μπορώ να σε ξεχάσω»: Η Φαίη Ξυλά πρωταγωνιστεί στο νέο video clip της Ελένης Τσαλιγοπούλου

Η Φαίη Ξυλά πρωταγωνιστεί στο νέο video clip για το «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω», το τραγούδι της Ελένης Τσαλιγοπούλου και του Κώστα Λειβαδά

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το video clip του τραγουδιού «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω» της Ελένης Τσαλιγοπούλου.

Στο video clip πρωταγωνιστεί η ηθοποιός Φαίη Ξυλά.

Το τραγούδι μιλά για ανθρώπους που παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.

Η Φαίη Ξυλά ενσαρκώνει το συναίσθημα της νοσταλγίας, ειδικά όταν επιστρέφει η χαρά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κυκλοφόρησε το video clip του τραγουδιού «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω», του δευτέρου single από το τελευταίο άλμπουμ της Ελένης Τσαλιγοπούλου και του Κώστα Λειβαδά με τίτλο «ΡΙΓΙΟΥΝΙΟΝ», με τη σπουδαία ηθοποιό Φαίη Ξυλά στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ένα υπέροχο τραγούδι που έχει αγαπηθεί πολύ, γεμάτο συναίσθημα, σε μουσική του Κώστα Λειβαδά και στίχους της Αγλαΐας Σφήκα, που μιλά για εκείνους τους ανθρώπους που, όσος χρόνος κι αν περάσει, παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Ένα χασάπικο – εμμονή που εξωτερικά δείχνει ψύχραιμο, αλλά από μέσα του φωνάζει, όπως ακριβώς και η πρωταγωνίστρια Φαίη Ξυλά στην οπτικοποίηση του τραγουδιού…

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Μα δε μπορώ να σε ξεχάσω καρδιά μου

Κι είναι η χαρά μου μισή

Και με πονάει τόσο που είσαι μακριά μου

Τώρα ειδικά πιο πολύ

Μα δε μπορώ να σε ξεχάσω καρδιά μου

Γίνε στεριά μου ξανά

Τ’ αφήνω όλα πίσω να ‘ρθεις κοντά μου

Έλα, δεν είναι αργά

« Συμβαίνει, τις φορές που τα πράγματα μας πάνε καλύτερα και η χαρά επιστρέφει σιγά σιγά, να είναι τότε ακριβώς η στιγμή που συνειδητοποιούμε ποιοι μας λείπουν περισσότερο. Ειδικά μετά τα μεγάλα ζόρια.

Ίσως γιατί είναι τα καλά που θέλουμε περισσότερο να μοιραστούμε με εκείνους που αγαπήσαμε και μας αγάπησαν πιο πολύ στη ζωή μας. Είναι το φως που αυθόρμητα και αβίαστα φέρνει κατευθείαν στο μυαλό και στην καρδιά τους αγαπημένους μας — κι όχι το σκοτάδι, που μοιραία γεννά την ανάγκη μας από θέση αδυναμίας.

Τα λόγια της Αγλαΐας Σφήκα γράφτηκαν ακριβώς πάνω σε αυτή την ιδέα και σε αυτή την αίσθηση, που λίγο-πολύ όλοι έχουμε νιώσει, και με συγκίνησαν αμέσως.

Είναι, ταυτόχρονα, μια αφοπλιστική απάντηση σε κάθε survival ή success story στο οποίο, κάπου μέσα στη διαδρομή, μας διέφυγε σαν λεπτομέρεια το πιο σημαντικό και στέρεο: η αγάπη.

Κι αυτή ακριβώς την επιστροφή στο φως — τη στιγμή που μαζί με τη χαρά επιστρέφει και η ανάμνηση εκείνου που θα ήθελες περισσότερο να είναι εκεί για να τη μοιραστείς — έδωσε πρόσωπο η Φαίη Ξυλά.

Την ευχαριστούμε που, με όλη της την καρδιά, τη γενναιοδωρία και το λαμπερό ταλέντο της, δεν ενσάρκωσε απλώς την ηρωίδα του τραγουδιού, αλλά έκανε ορατό αυτό το τόσο λεπτό και δύσκολο συναίσθημα: πως καμιά φορά δεν μας λείπουν περισσότερο οι άνθρωποί μας όταν είμαστε στο σκοτάδι, αλλά όταν ξαναβγαίνουμε στο φως.

Γιατί τότε είναι που θέλουμε πιο πολύ να γυρίσουμε προς το μέρος τους και να τους πούμε: «Κοίτα. Τα κατάφερα. Είμαι πάλι καλά». αναφέρει ο Κώστας Λειβαδάς.

Directed by Dimitris Kanavos, Evgenia Anastasiadou

Script: Dimitris Kanavos, Antonis Davis

Camera: Dimitris Kanavos, Antonis Davis

Edit: Dimitris Kanavos

Βρείτε το τραγούδι «ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ» σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://elenitsaligopoulou.lnk.to/DenMporoNaSeXehaso

Ακούστε όλα τα τραγούδια του album σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://EleniTsaligopoulou.lnk.to/Reunion

Ακούστε ολόκληρο το album «ΡΙΓΙΟΥΝΙΟΝ» στο YouTube: https://youtube.com/playlist?list=PLUcrnUixVlE9jyws381W4rJ72Q9si2i3h

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