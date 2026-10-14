Rosé: Το LACMA Art+Film Gala υποδέχεται την pop star πίσω από το παγκόσμιο hit «APT.»

Με μια ματιά Η Rosé, μέλος των Blackpink, θα τιμηθεί με μουσική εμφάνιση στο LACMA Art+Film Gala.

Η εκδήλωση, που συνδέει τέχνη και κινηματογράφο, θα τιμήσει τον σκηνοθέτη Denis Villeneuve και την εικαστικό Vija Celmins.

Η Rosé έχει επιτύχει παγκόσμια αναγνώριση με solo επιτυχίες και το τραγούδι «APT.» με τον Bruno Mars.

Τα έσοδα του Gala υποστηρίζουν πρωτοβουλίες του μουσείου, ενισχύοντας τον ρόλο του κινηματογράφου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rosé, η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια και μέλος των Blackpink, ετοιμάζεται να κλέψει τις εντυπώσεις καθώς θα είναι η τιμώμενη καλλιτέχνιδα που θα πραγματοποιήσει μουσική εμφάνιση στο επερχόμενο LACMA Art+Film Gala. Η λαμπερή εκδήλωση, που διοργανώνεται από το Los Angeles County Museum of Art (LACMA), έχει προγραμματιστεί για τις 7 Νοεμβρίου, με στόχο να αναδείξει τη σύνδεση μεταξύ της τέχνης και του κινηματογράφου.

Η φετινή βραδιά θα έχει την τιμή να αποδώσει φόρο τιμής στον διακεκριμένο σκηνοθέτη Denis Villeneuve, γνωστό για τις επιδραστικές του ταινίες, και στην καταξιωμένη εικαστικό Vija Celmins. Η επιλογή της Rosé να πλαισιώσει μουσικά την εκδήλωση δεν είναι τυχαία. Όπως δήλωσε η Eva Chow, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του LACMA και συν-επικεφαλής της διοργάνωσης, «Το LACMA Art+Film Gala γιορτάζει εμβληματικές προσωπικότητες της δημιουργικότητας και τις διασυνδέσεις μεταξύ όλων των μορφών τέχνης, παγκοσμίως. Ως μια παγκόσμια pop superstar, η Rosé θα ενισχύσει το πνεύμα της βραδιάς με το απαράμιλλο ταλέντο και το στυλ της».

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Η Rosé, η οποία κατάγεται από την Κορέα και τη Νέα Ζηλανδία, έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία τόσο με το συγκρότημα Blackpink όσο και ως solo καλλιτέχνιδα. Ο πρώτος της solo δίσκος, «rosie», έχει συγκεντρώσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams, ενώ το τραγούδι της «APT.», σε συνεργασία με τον Bruno Mars, έχει λάβει τρεις υποψηφιότητες για Grammy. Η ικανότητά της να συνδυάζει ποπ μελωδίες με εκφραστική ερμηνεία την καθιστά ιδανική επιλογή για μια εκδήλωση που τιμά την πολυμορφία της δημιουργικότητας.

Το LACMA Art+Film Gala αποτελεί ένα από τα πιο λαμπερά και σημαντικά γεγονότα της χρονιάς στο Λος Άντζελες. Η περσινή διοργάνωση, που τίμησε τον σκηνοθέτη Ryan Coogler και την καλλιτέχνιδα Mary Corse, συγκέντρωσε σχεδόν 600 προσκεκλημένους και κατέγραψε ρεκόρ εσόδων, αντλώντας 6,5 εκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα αυτά υποστηρίζουν πρωτοβουλίες του μουσείου, με στόχο την ενίσχυση της κεντρικής θέσης του κινηματογράφου στο πρόγραμμά του, αλλά και τη γενικότερη αποστολή του.

Στο παρελθόν, το Art+Film Gala έχει φιλοξενήσει επιτυχημένες εμφανίσεις από καλλιτέχνες όπως οι Charli XCX, Troye Sivan, Elton John, Lenny Kravitz, Annie Lennox, Beck, Stevie Wonder, Florence and the Machine, Anderson .Paak και Sting, γεγονός που καταδεικνύει το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο της εκδήλωσης. Η συμμετοχή της Rosé στο φετινό Film Gala αναμένεται να προσδώσει μια ξεχωριστή λάμψη, συνδέοντας τον κόσμο της σύγχρονης μουσικής με την τέχνη και τον κινηματογράφο, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην έμπνευση και την καινοτομία.

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