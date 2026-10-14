Μουσικά Νέα 14.10.2026

Rosé: Το LACMA Art+Film Gala υποδέχεται την pop star πίσω από το παγκόσμιο hit «APT.»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Rosé των Blackpink θα ανέβει στη σκηνή της φετινής λαμπερής εκδήλωσης του μουσείου τέχνης του Λος Άντζελες, τιμώντας δημιουργικούς οραματιστές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Rosé, μέλος των Blackpink, θα τιμηθεί με μουσική εμφάνιση στο LACMA Art+Film Gala.
  • Η εκδήλωση, που συνδέει τέχνη και κινηματογράφο, θα τιμήσει τον σκηνοθέτη Denis Villeneuve και την εικαστικό Vija Celmins.
  • Η Rosé έχει επιτύχει παγκόσμια αναγνώριση με solo επιτυχίες και το τραγούδι «APT.» με τον Bruno Mars.
  • Τα έσοδα του Gala υποστηρίζουν πρωτοβουλίες του μουσείου, ενισχύοντας τον ρόλο του κινηματογράφου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rosé, η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια και μέλος των Blackpink, ετοιμάζεται να κλέψει τις εντυπώσεις καθώς θα είναι η τιμώμενη καλλιτέχνιδα που θα πραγματοποιήσει μουσική εμφάνιση στο επερχόμενο LACMA Art+Film Gala. Η λαμπερή εκδήλωση, που διοργανώνεται από το Los Angeles County Museum of Art (LACMA), έχει προγραμματιστεί για τις 7 Νοεμβρίου, με στόχο να αναδείξει τη σύνδεση μεταξύ της τέχνης και του κινηματογράφου.

Η ROSÉ ποζάρει με νέο look και ανατρεπτικό στυλ, προετοιμάζοντας το κοινό για το νέο της music video.
https://www.instagram.com/roses_are_rosie/

Η φετινή βραδιά θα έχει την τιμή να αποδώσει φόρο τιμής στον διακεκριμένο σκηνοθέτη Denis Villeneuve, γνωστό για τις επιδραστικές του ταινίες, και στην καταξιωμένη εικαστικό Vija Celmins. Η επιλογή της Rosé να πλαισιώσει μουσικά την εκδήλωση δεν είναι τυχαία. Όπως δήλωσε η Eva Chow, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του LACMA και συν-επικεφαλής της διοργάνωσης, «Το LACMA Art+Film Gala γιορτάζει εμβληματικές προσωπικότητες της δημιουργικότητας και τις διασυνδέσεις μεταξύ όλων των μορφών τέχνης, παγκοσμίως. Ως μια παγκόσμια pop superstar, η Rosé θα ενισχύσει το πνεύμα της βραδιάς με το απαράμιλλο ταλέντο και το στυλ της».

Διάβασε επίσης: Ο Calvin Harris ανακοίνωσε την πρώτη headlining περιοδεία της καριέρας του στη Βόρεια Αμερική

Η Rosé, η οποία κατάγεται από την Κορέα και τη Νέα Ζηλανδία, έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία τόσο με το συγκρότημα Blackpink όσο και ως solo καλλιτέχνιδα. Ο πρώτος της solo δίσκος, «rosie», έχει συγκεντρώσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams, ενώ το τραγούδι της «APT.», σε συνεργασία με τον Bruno Mars, έχει λάβει τρεις υποψηφιότητες για Grammy. Η ικανότητά της να συνδυάζει ποπ μελωδίες με εκφραστική ερμηνεία την καθιστά ιδανική επιλογή για μια εκδήλωση που τιμά την πολυμορφία της δημιουργικότητας.

Rose
https://www.instagram.com/mtv/

Το LACMA Art+Film Gala αποτελεί ένα από τα πιο λαμπερά και σημαντικά γεγονότα της χρονιάς στο Λος Άντζελες. Η περσινή διοργάνωση, που τίμησε τον σκηνοθέτη Ryan Coogler και την καλλιτέχνιδα Mary Corse, συγκέντρωσε σχεδόν 600 προσκεκλημένους και κατέγραψε ρεκόρ εσόδων, αντλώντας 6,5 εκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα αυτά υποστηρίζουν πρωτοβουλίες του μουσείου, με στόχο την ενίσχυση της κεντρικής θέσης του κινηματογράφου στο πρόγραμμά του, αλλά και τη γενικότερη αποστολή του.

Η Rosé και ο Bruno Mars ποζάρουν με δερμάτινα τζάκετ μπροστά από ένα drum set.
Η Rosé και ο Bruno Mars σε μια στυλιζαρισμένη φωτογράφιση με ροκ αισθητική.

Στο παρελθόν, το Art+Film Gala έχει φιλοξενήσει επιτυχημένες εμφανίσεις από καλλιτέχνες όπως οι Charli XCX, Troye Sivan, Elton John, Lenny Kravitz, Annie Lennox, Beck, Stevie Wonder, Florence and the Machine, Anderson .Paak και Sting, γεγονός που καταδεικνύει το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο της εκδήλωσης. Η συμμετοχή της Rosé στο φετινό Film Gala αναμένεται να προσδώσει μια ξεχωριστή λάμψη, συνδέοντας τον κόσμο της σύγχρονης μουσικής με την τέχνη και τον κινηματογράφο, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην έμπνευση και την καινοτομία.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

LACMA Art+Film Gala Rose
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Romee Strijd ξέσπασε σε δάκρυα μετά την απόρριψη από τo Victoria’s Secret Fashion Show

Η Romee Strijd ξέσπασε σε δάκρυα μετά την απόρριψη από τo Victoria’s Secret Fashion Show

14.10.2026
Επόμενο
«Διαγνώστηκα με καρκίνο στο στήθος»: Η Λένα Δροσάκη μιλά για τη δύσκολη περίοδο μετά την εγκυμοσύνη

«Διαγνώστηκα με καρκίνο στο στήθος»: Η Λένα Δροσάκη μιλά για τη δύσκολη περίοδο μετά την εγκυμοσύνη

14.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

50 Cent: Γιατί ο J. Cole «ζημιώθηκε» περισσότερο από τη μάχη Drake vs Kendrick Lamar
Μουσικά Νέα

50 Cent: Γιατί ο J. Cole «ζημιώθηκε» περισσότερο από τη μάχη Drake vs Kendrick Lamar

14.10.2026
Το νέο album του Eminem είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζεις – Τι αποκάλυψε ο 50 Cent
Μουσικά Νέα

Το νέο album του Eminem είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζεις – Τι αποκάλυψε ο 50 Cent

14.10.2026
A$AP Rocky & FERG: Όταν το rap drama δίνει τη θέση του στη στήριξη για νέο άλμπουμ
Μουσικά Νέα

A$AP Rocky & FERG: Όταν το rap drama δίνει τη θέση του στη στήριξη για νέο άλμπουμ

14.10.2026
Γιατί η Raye ανησυχεί για το μέλλον των συναυλιών εξαιτίας των AI bots
Μουσικά Νέα

Γιατί η Raye ανησυχεί για το μέλλον των συναυλιών εξαιτίας των AI bots

14.10.2026
Bloody Hawk: «Κλείδωσε» η ημερομηνία και η τοποθεσία για το «Εμείς Fest» – Όσα πρέπει να ξέρεις
Μουσικά Νέα

Bloody Hawk: «Κλείδωσε» η ημερομηνία και η τοποθεσία για το «Εμείς Fest» – Όσα πρέπει να ξέρεις

14.10.2026
Ο The Weeknd απογείωσε την Μπανγκόκ με τρεις συναυλίες – Σχεδόν 200.000 fans έζησαν την εμπειρία
Μουσικά Νέα

Ο The Weeknd απογείωσε την Μπανγκόκ με τρεις συναυλίες – Σχεδόν 200.000 fans έζησαν την εμπειρία

14.10.2026
Ο Akylas στο στούντιο ως «Βασιλιάς Τζούλιαν» για το νέο μιούζικαλ της «Μαδαγασκάρης» – Δες το βίντεο
Μουσικά Νέα

Ο Akylas στο στούντιο ως «Βασιλιάς Τζούλιαν» για το νέο μιούζικαλ της «Μαδαγασκάρης» – Δες το βίντεο

14.10.2026
Ο Calvin Harris ανακοίνωσε την πρώτη headlining περιοδεία της καριέρας του στη Βόρεια Αμερική
Μουσικά Νέα

Ο Calvin Harris ανακοίνωσε την πρώτη headlining περιοδεία της καριέρας του στη Βόρεια Αμερική

14.10.2026
Η μεγάλη συνεργασία της Olivia Rodrigo με την Chappell Roan είναι γεγονός!
Μουσικά Νέα

Η μεγάλη συνεργασία της Olivia Rodrigo με την Chappell Roan είναι γεγονός!

14.10.2026
Αν κάθε πρωί δεν ξέρεις τι να φας, δοκίμασε αυτές τις 3 πανεύκολες ιδέες

Αν κάθε πρωί δεν ξέρεις τι να φας, δοκίμασε αυτές τις 3 πανεύκολες ιδέες

Τα πιο αλλόκοτα παπούτσια του Paris Fashion Week που δεν περνούν απαρατήρητα

Τα πιο αλλόκοτα παπούτσια του Paris Fashion Week που δεν περνούν απαρατήρητα

4 ζώδια που θα συναντήσεις σε κάθε γραφείο: Ποιος δουλεύει και ποιος είναι μόνιμα σε meeting

4 ζώδια που θα συναντήσεις σε κάθε γραφείο: Ποιος δουλεύει και ποιος είναι μόνιμα σε meeting

Γιατί η Gen Z μιλά για βιωσιμότητα αλλά επιμένει να αγοράζει fast fashion;

Γιατί η Gen Z μιλά για βιωσιμότητα αλλά επιμένει να αγοράζει fast fashion;

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο

Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο

Καιρός: Άστατο σκηνικό – Έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Καιρός: Άστατο σκηνικό – Έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδέχθηκε την παραίτηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδέχθηκε την παραίτηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου