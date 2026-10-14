«Διαγνώστηκα με καρκίνο στο στήθος»: Η Λένα Δροσάκη μιλά για τη δύσκολη περίοδο μετά την εγκυμοσύνη

Με μια ματιά Η Λένα Δροσάκη διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού όταν ο γιος της ήταν 4 μηνών.

Η εγκυμοσύνη της ήταν δύσκολη, με την ηθοποιό να μένει κλινήρης για 2 μήνες.

Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου έγινε μέσω αυτοεξέτασης και ήταν τυχερή, καθώς δεν χρειάστηκε θεραπεία.

Η ηθοποιός μίλησε και για το διαζύγιό της, τονίζοντας την προσπάθεια διατήρησης καλής σχέσης για χάρη του γιου τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Λένα Δροσάκη, σε μια σπάνια δημόσια εξομολόγηση, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού όταν ο γιος της, Αναστάσης, ήταν μόλις 4 μηνών. Η αποκάλυψη αυτή σηματοδοτεί μια στιγμή μεγάλης ειλικρίνειας, όπου η Λένα Δροσάκη μοιράζεται την προσωπική της μάχη με την ασθένεια, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στην προσωπική της ζωή, συμπεριλαμβανομένου του διαζυγίου της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη.

Η δύσκολη περίοδος της εγκυμοσύνης και ο φόβος

Η Λένα Δροσάκη αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συνάντησε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, περιγράφοντας μια περίοδο γεμάτη φόβο. «Υπάρχουν πολύ δύσκολες στιγμές που σκέφτομαι, που με συγκλονίζουν, που δεν θέλω να τις μοιραστώ. Αλλά υπάρχουν και στιγμές πολύ τρυφερές», δήλωσε, τονίζοντας πως ο γιος της, Αναστάσης, είναι «ό,τι πιο όμορφο της έχει συμβεί ποτέ στη ζωή».

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Η εγκυμοσύνη της αποδείχθηκε απαιτητική, με την ηθοποιό να χρειάζεται να παραμείνει κλινήρης για 2 μήνες. Την ίδια περίοδο, συμμετείχε σε μια θεατρική παράσταση, ενώ ταυτόχρονα οι ανησυχίες για την πανδημία και τον κίνδυνο μόλυνσης ήταν έντονες. «Ήμουν τότε σε μία παράσταση που έκανα πάρα πολλά πράγματα. Πηδούσα από τρία μέτρα σκαλιά, ενώ ήμουν στους πρώτους μήνες. Στο τέλος απλώς έβγαινα και περπατούσα, έλεγα τα λόγια μου και ξανάμπαινα μέσα, διότι δεν γινόταν. Μετά έμεινα δύο μήνες στο κρεβάτι», περιέγραψε, προσθέτοντας ότι η περίοδος της καραντίνας, σε συνδυασμό με τη δουλειά του τότε συντρόφου της, Αλέξανδρου Μπουρδούμη, την επιβάρυνε συναισθηματικά. «Φοβόμουν μην κολλήσω κάτι. Αυτή η περίοδος ήταν γεμάτη φόβο», συμπλήρωσε.

Η ανακάλυψη της ασθένειας και η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Η πιο συγκλονιστική αποκάλυψη αφορούσε την αυτοεξέταση που οδήγησε στην ανακάλυψη του καρκίνου. «Όταν ο γιος μου ήταν 4 μηνών, αντιλήφθηκα κάτι στο στήθος μου, μόνη μου, με ψηλάφηση», ανέφερε η Λένα Δροσάκη. Η περίοδος αυτή ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ταυτόχρονα αρρώστησε και η μητέρα της. «Ήταν καρκίνος, αλλά δεν χρειάστηκε να κάνω κάποια θεραπεία, το πρόλαβα πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα στην ατυχία μου, ήμουν τυχερή», είπε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

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Η εμπειρία αυτή, όπως τόνισε, άλλαξε ριζικά την αντίληψή της για τη ζωή και την υγεία. «Θα μπορούσα να μην το έχω δει, να μην το έχω ανακαλύψει τόσο γρήγορα. Νομίζω όλα γίνονται για κάποιον λόγο. Αυτή την ατάκα κάποτε την άκουγα και νευρίαζα. Τώρα όμως συνειδητοποίησα ότι, μπορεί να ακουστεί γραφικό, όντως η υγεία μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε», δήλωσε, παροτρύνοντας τους πάντες να δίνουν προτεραιότητα στην υγεία τους.

Οι προκλήσεις του διαζυγίου και η διατήρηση της οικογένειας

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Λένα Δροσάκη αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. «Ένα διαζύγιο είναι δύσκολο και χωρίς να υπάρχει παιδί», σημείωσε, εξηγώντας ότι ο θυμός, η απόγνωση και η θλίψη που συνοδεύουν έναν χωρισμό μπορούν να οδηγήσουν σε πράξεις και λόγια που δεν έχουν επιστροφή. «Σιχαίνομαι, απεχθάνομαι το να μετανιώνω, διότι δεν μπορείς να το αλλάξεις μετά», παραδέχτηκε, τονίζοντας την ανάγκη για αξιοπρέπεια, ιδίως όταν υπάρχει ένα παιδί που πρέπει να μεγαλώσει με σωστά πρότυπα.

Παρά τον χωρισμό, η ηθοποιός υπογράμμισε την προσπάθεια που καταβάλλουν τόσο εκείνη όσο και ο πρώην σύζυγός της για να διατηρήσουν μια καλή σχέση, με γνώμονα τον γιο τους. «Παρόλο που έχουμε χωρίσει, είμαστε οικογένεια. Θα είμαστε για πάντα οικογένεια. Και δεν θέλω να μετανιώνουμε, γιατί δεν αλλάζει», τόνισε, δείχνοντας ωριμότητα και σεβασμό στην κοινή τους πορεία. Η ίδια παραδέχτηκε ότι έχει μετανιώσει για πράγματα στο παρελθόν, αλλά εργάζεται εσωτερικά για να επεξεργαστεί αυτές τις εμπειρίες και να αλλάξει τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς της.

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