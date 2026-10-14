Η Hailey Bieber άκουσε το «LUX» της Rosalía και η αντίδρασή της ήταν… iconic

Μάθε πώς η Hailey Bieber περιέγραψε με έντονα λόγια την αντίδρασή της στο νέο άλμπουμ της Rosalía, «LUX»

Με μια ματιά Η Hailey Bieber εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το άλμπουμ «LUX» της Rosalía μέσω Instagram.

Το «LUX» είναι το τέταρτο άλμπουμ της Rosalía, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2025.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες με Björk, Carminho, Estrella Morente και Yves Tumor.

Το «LUX» έφτασε στο Νο. 4 του Billboard 200 και στην πρώτη θέση σε πέντε κατηγορίες άλμπουμ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hailey Bieber δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το τελευταίο μουσικό εγχείρημα της Ισπανίδας σταρ Rosalía. Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram Story, η Hailey Bieber περιέγραψε την εμπειρία της ακούγοντας το άλμπουμ «LUX» με μια φράση που προκάλεσε αίσθηση: «Ξέρεις πότε ένα άλμπουμ σε κάνει να θέλεις να ξεράσεις με τον καλύτερο τρόπο;» συνοδεύοντας την ερώτηση με ένα χαμογελαστό emoji.

Η περιγραφή αυτή, αν και δραματική, αποτυπώνει την έντονη συναισθηματική αντίδραση που μπορεί να προκαλέσει ένα μουσικό έργο όταν αυτό αγγίζει βαθιά τον ακροατή. Το «LUX», το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της Rosalía, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2025 και σηματοδοτεί μια φιλόδοξη προσέγγιση στη σύγχρονη pop μουσική. Η καλλιτέχνιδα ενσωματώνει ορχηστρικές ενορχηστρώσεις και κλασικές επιρροές στον ήχο της, δημιουργώντας ένα μοναδικό ηχητικό τοπίο.

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Για την παραγωγή του «LUX», η Rosalía συνεργάστηκε με την London Symphony Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Daniel Bjarnason. Το άλμπουμ κοσμείται από τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος καλλιτεχνών, όπως η Björk, η Carminho, η Estrella Morente και ο Yves Tumor, προσθέτοντας ποικιλομορφία και βάθος στο τελικό αποτέλεσμα.

Με 15 κομμάτια στην ψηφιακή του έκδοση, το «LUX» εξερευνά θέματα όπως η πνευματικότητα, η επιθυμία, η καρδιακή οδύνη και ο μετασχηματισμός. Η Rosalía παρουσιάζει ένα έργο που υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια της λατινικής και pop μουσικής, τραγουδώντας σε πολλαπλές γλώσσες και προσφέροντας μια κινηματογραφική ακουστική εμπειρία.

Hailey Bieber shows love to ROSALÍA’s ‘LUX’ album: “you know when an album makes you wanna throw up in a good way? :’)” https://t.co/psjLgDBRL4 — Pop Crave (@PopCrave) October 13, 2026

Η επιτυχία του άλμπουμ αντικατοπτρίστηκε και στις διεθνείς λίστες πωλήσεων. Το «LUX» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 4 του Billboard 200, χαρίζοντας στην Rosalía την πρώτη της είσοδο στο top 10 του all-genre chart. Επιπλέον, το άλμπουμ κατέκτησε την πρώτη θέση σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες: Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover Albums και World Albums. Αυτό το επίτευγμα την καθιστά την πρώτη καλλιτέχνιδα που καταφέρνει να βρεθεί στο Νο. 1 σε όλες αυτές τις κατηγορίες ταυτόχρονα.

Η έντονη αντίδραση της Hailey Bieber υπογραμμίζει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η μουσική της Rosalía, μετατρέποντας την ακρόαση σε μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία.

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