Μουσική 14.10.2026

Ο Calvin Harris ανακοίνωσε την πρώτη headlining περιοδεία της καριέρας του στη Βόρεια Αμερική

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Η ηλεκτρονική μουσική επιβεβαιώνει την κυριαρχία της ως το ταχύτερα αναπτυσσόμενο είδος, με τις προπωλήσεις των εισιτηρίων να αναμένονται εκρηκτικές
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Calvin Harris ανακοίνωσε την πρώτη του headlining περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, με 18 σταθμούς.
  • Η περιοδεία θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2027 από τη Βοστόνη και θα ολοκληρωθεί στις 27 Μαΐου στο Λος Άντζελες.
  • Η γενική προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 22 Οκτωβρίου.
  • Πρόσφατα, ο Harris κατέρριψε ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη προσέλευση σε DJ set ενός καλλιτέχνη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και DJ της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας αποφασίζει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να προκαλέσει παγκόσμιο ενθουσιασμό στους λάτρεις της χορευτικής σκηνής. Παρότι ο Calvin Harris έχει κατακτήσει τα μεγαλύτερα φεστιβάλ και τις πιο διάσημες αρένες σε ολόκληρο τον πλανήτη, υπήρχε πάντα ένα απωθημένο που περίμεναν με ανυπομονησία εκατομμύρια θαυμαστές του στη Βόρεια Αμερική. Μετά από πολυήμερη παρασκηνιακή φημολογία και μυστηριώδεις γιγαντοαφίσες που εμφανίστηκαν σε πόλεις όπως το Chicago, η New York, το Houston, το Vancouver και το San Diego, η μεγάλη είδηση επιβεβαιώθηκε επίσημα.

https://www.instagram.com/calvinharris/
https://www.instagram.com/calvinharris/

Ο Σκωτσέζος παραγωγός ανακοίνωσε την πρώτη ολοκληρωμένη headlining περιοδεία της καριέρας του στη Βόρεια Αμερική, η οποία υπόσχεται να γράψει ιστορία. Σε παραγωγή της Live Nation, η γιγαντιαία αυτή περιοδεία των 18 σταθμών σε αρένες ξεκινά την 1η Απριλίου 2027 από τη Βοστόνη και ολοκληρώνεται στις 27 Μαΐου στο θρυλικό Kia Forum του Los Angeles. Η γενική προπώληση των εισιτηρίων ανοίγει στις 22 Οκτωβρίου στις 12:00 μ.μ. PT, με τη ζήτηση να αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς το κοινό ετοιμάζεται να απολαύσει από κοντά ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

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Αυτή η εξέλιξη έρχεται ως το κερασάκι στην τούρτα μιας ιδιαίτερα εντυπωσιακής περιόδου για τον Calvin Harris, ο οποίος μόλις τον προηγούμενο μήνα κατέρριψε το ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη προσέλευση κοινού σε DJ set ενός μόνο καλλιτέχνη. Το ιστορικό αυτό επίτευγμα σημειώθηκε τον Φεβρουάριο στο São Paulo της Βραζιλίας μπροστά σε 1,6 εκατομμύρια θεατές. Παράλληλα, η πρόσφατη εκρηκτική του εμφάνιση στο φεστιβάλ Head Trip στο Coachella απέδειξε για ακόμα μία φορά την τεράστια δεξαμενή επιτυχιών του, με τραγούδια όπως τα «Feel So Close», «Sweet Nothing», «How Deep Is Your Love» και «We Found Love». Αν θέλεις να μάθεις πώς αυτή η περιοδεία σφραγίζει την κυριαρχία της χορευτικής μουσικής, συνέχισε να διαβάζει.

https://www.instagram.com/calvinharris/
https://www.instagram.com/calvinharris/

Η κυριαρχία στα charts και το μουσικό φαινόμενο

Η ανακοίνωση της περιοδείας επιβεβαιώνει την τεράστια δημοφιλία της χορευτικής μουσικής στις ΗΠΑ, καθώς η έκθεση της Luminate για το 2026 την κατατάσσει ως το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μουσικό είδος. Με 22 τραγούδια στο Hot 100 και ένα No. 1, ο Calvin Harris διαθέτει ένα από τα πιο ισχυρά ρεπερτόρια της σύγχρονης pop και ηλεκτρονικής κουλτούρας. Οι θαυμαστές του αναμένεται να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, ακούγοντας ζωντανά τις διαχρονικές επιτυχίες που καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή στη μουσική βιομηχανία.

https://www.instagram.com/calvinharris/
https://www.instagram.com/calvinharris/

Οι σταθμοί της περιοδείας και οι ημερομηνίες σταθμός

Η αυλαία της περιοδείας ανοίγει την 1η Απριλίου 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας δίμηνης μουσικής διαδρομής στις μεγαλύτερες αρένες της Βόρειας Αμερικής. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις 27 Μαΐου 2027 στο Kia Forum, σε μια βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει την ελίτ της μουσικής βιομηχανίας. Με την επίσημη έναρξη της πώλησης των εισιτηρίων στις 22 Οκτωβρίου, εκατομμύρια φαν ετοιμάζονται να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο μεγαλύτερο χορευτικό γεγονός της χρονιάς.

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Calvin Harris περιοδεία συναυλίες
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