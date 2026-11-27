Σε καταγγελία της σύμβασής τους με την Panik Records προχώρησαν ο Χρήστος Μάστορας και οι Melisses έπειτα από 12 χρόνια, σύμφωνα με την εκπομπή «Happy Day»

Με μια ματιά Ο Χρήστος Μάστορας και οι Melisses κατήγγειλαν τη σύμβαση με την Panik Records μετά από 12 χρόνια.

Η καταγγελία έγινε απρόσμενα, καθώς δεν υπήρχαν προηγούμενα παράπονα.

Το συμβόλαιο είχε ανανεωθεί πριν από 2 χρόνια και ήταν σε ισχύ.

Η Panik Records θα διαψεύσει τους ισχυρισμούς και θα επιδιώξει συνάντηση για λύση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες η είδηση για τον Χρήστο Μάστορα και τις Melisses, η οποία έγινε αρχικά γνωστή μέσα από τη δημοσιογράφο Τίνα Μεσσαροπούλου και την εκπομπή «Happy Day» στον Alpha. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το συγκρότημα προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης συνεργασίας του με την Panik Records μετά από 12 χρόνια κοινής πορείας, μια εξέλιξη που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σχέση των 2 πλευρών.

Η κίνηση του τραγουδιστή και του μουσικού σχήματος αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία, καθώς όλα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας τους το συγκρότημα δεν είχε εκφράσει ποτέ κάποιο παράπονο για οποιοδήποτε ζήτημα. Μάλιστα, το συμβόλαιο τους ανανεώθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια και παραμένει σε ενεργή ισχύ, γεγονός που κάνει ακόμη πιο απρόσμενη την εξέλιξη αυτή.

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Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες, η εταιρεία δεν αποδέχεται τους ισχυρισμούς και θα τους διαψεύσει με στοιχεία έναν προς έναν.





Ωστόσο η Panik Records, πριν από τη γραπτή απάντηση που οφείλει να δώσει με βάση τη νομική διαδικασία, θα επιδιώξει συνάντηση και συζήτηση με το συγκρότημα, με στόχο να βρεθεί λύση.

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