Με μια ματιά Οι Duran Duran είχαν 15 τραγούδια στο top 40 του Billboard Hot 100, καθιστώντας τους ένα από τα 100 πιο επιτυχημένα acts.

Το 1984 κατέκτησαν την πρώτη θέση με το «The Reflex» και το 1985 με το «A View to a Kill».

Μέλη του συγκροτήματος είχαν παράλληλες επιτυχίες με τα projects Power Station και Arcadia.

Το 1993 επανήλθαν με τις επιτυχίες «Ordinary World» και «Come Undone», ενώ το 2022 εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Duran Duran αποτελούν ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της synth-pop, με μια πορεία που κορυφώθηκε στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, αφήνοντας πίσω τους μια πλούσια κληρονομιά στο αμερικανικό chart του Billboard Hot 100. Από την ίδρυσή τους στο Birmingham της Αγγλίας το 1978, οι Duran Duran – με τη χαρακτηριστική σύνθεση των John Taylor, Nick Rhodes, Simon LeBon, Andy Taylor και Roger Taylor – κατάφεραν να αποσπάσουν 15 τραγούδια μέσα στο top 40 του Hot 100, καθιστώντας τους ένα από τα 100 πιο επιτυχημένα acts στην ιστορία του chart.

Η πρώτη τους εμφάνιση στο Billboard Hot 100 έγινε την ημέρα των Χριστουγέννων του 1982 με το τραγούδι «Hungry Like the Wolf». Ένα χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 1983, το single αυτό έφτασε στην 3η θέση, σηματοδοτώντας την πρώτη από τις συνολικά 11 κορυφαίες δεκάδες επιτυχίες τους. Η επιτυχία συνέχισε να χτυπά την πόρτα τους, με το «Rio» να φτάνει στο Νο. 14 τον Μάιο του 1983, ενώ ακολούθησαν τα «Is There Something I Should Know» και «Union of the Snake» που επίσης εισήλθαν στο top 10 της χρονιάς.

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Οι κορυφές του chart και οι παράλληλες καριέρες

Η δεκαετία του ’80 υπήρξε ιδιαίτερα γόνιμη για τους Duran Duran. Το 1984, κατέκτησαν την πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με το «The Reflex», ενώ το 1985 ακολούθησε το δεύτερο Νο. 1 τους, το «A View to a Kill», το οποίο έγινε και η μοναδική επιτυχία από τη σειρά ταινιών James Bond που έφτασε στην κορυφή του chart.

Παράλληλα με τις επιτυχίες του συγκροτήματος, τα μέλη των Duran Duran εξερεύνησαν και σόλο καριέρες ή συμμετείχαν σε άλλα μουσικά projects. Ο Andy Taylor, για παράδειγμα, εντάχθηκε στο supergroup Power Station, το οποίο σημείωσε δύο top 10 επιτυχίες το 1985: το «Some Like It Hot» (Νο. 6) και το «Get It On (Bang a Gong)» (Νο. 9). Ο ίδιος ο Andy Taylor είχε και προσωπική επιτυχία με το σόλο τραγούδι του «Take It Easy», το οποίο έφτασε στο Νο. 24 το 1986. Λίγο αργότερα, ο Simon LeBon, ο Nick Rhodes και ο Roger Taylor δημιούργησαν τους Arcadia, οι οποίοι είχαν δύο top 40 επιτυχίες στο Hot 100, με το «Election Day» να φτάνει στο Νο. 6.

Η επιστροφή στις κορυφαίες θέσεις και η αναγνώριση

Το 1993, οι Duran Duran, με σύνθεση που περιλάμβανε τους LeBon, Nick Rhodes, John Taylor και Warren Cuccurullo, επανήλθαν δυναμικά. Τα τραγούδια «Ordinary World» και «Come Undone» τους χάρισαν δύο ακόμη κορυφαίες δεκάδες επιτυχίες, ανεβάζοντας τον συνολικό τους αριθμό σε 10 και 11 αντίστοιχα. Η αναγνώριση της προσφοράς τους στην μουσική κορυφώθηκε το 2022, με την ένταξή τους στο Rock & Roll Hall of Fame. Με αφορμή αυτό το γεγονός, ο Simon LeBon είχε ανακαλέσει την πρώτη τους επαφή με το Billboard. «Θυμάμαι κάποιον να βγάζει το περιοδικό Billboard», είχε δηλώσει ο τραγουδιστής, περιγράφοντας τη στιγμή που συνειδητοποίησαν τη σημασία της παρουσίας τους στα charts. Η στιγμή που είδαν το «The Reflex» στο Νο. 1 ήταν «ένα πραγματικά μεγάλο γεγονός για εμάς», είχε συμπληρώσει.

Η λίστα με τις 15 μεγαλύτερες επιτυχίες των Duran Duran στο Billboard Hot 100, όπως καταγράφεται με βάση την απόδοσή τους στο chart, περιλαμβάνει τραγούδια που έχουν χαραχτεί στη μνήμη των απανταχού φίλων της μουσικής. Από το νοσταλγικό «Rio» και το ατμοσφαιρικό «Save a Prayer», μέχρι τα δυναμικά «The Wild Boys» και τα εμβληματικά «Hungry Like the Wolf» και «A View to a Kill», οι Duran Duran απέδειξαν ότι η μουσική τους έχει διαχρονική αξία.

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