Με μια ματιά Νίκος Μουτσινάς, Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσουν το "Sing for Greece".

Κωνσταντίνος Ρήγος αναλαμβάνει καλλιτεχνική διεύθυνση και σκηνοθεσία εθνικού τελικού και Eurovision.

Μουτσινάς και Μαγγίρα θα σχολιάσουν τους ημιτελικούς και τον τελικό της Eurovision ζωντανά από Βουλγαρία.

Θα ανακοινωθούν σύντομα οι υποψήφιοι και τα τραγούδια για το "Sing for Greece". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νίκος Μουτσινάς, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά θα είναι οι οικοδεσπότες του «Sing for Greece» στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία των 2 Ημιτελικών (Τρίτη 9 και Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου) και του Μεγάλου Τελικού (Σάββατο 13 Φεβρουαρίου), καθώς και της συμμετοχής της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας θα ταξιδέψουν επίσης ο Νίκος Μουτσινάς και η Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίοι θα είναι οι σχολιαστές του Α΄ και του Β΄ Ημιτελικού (11 και 13 Μαΐου) και του Μεγάλου Τελικού (15 Μαΐου) της Eurovision, ζωντανά από την Αρένα Μπουργκάς.

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Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι υποψήφιοι/-ες που θα διαγωνιστούν στο «Sing for Greece» και θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια τους, στο δρόμο για το Μπουργκάς.

Με πολυετή πορεία στην τηλεόραση και στο θέατρο και φαν του διαγωνισμού της Eurovision, ο Νίκος Μουτσινάς φέρνει το αυθόρμητο και αυτοσαρκαστικό του χιούμορ στη σκηνή του «Sing for Greece», μαζί με την τηλεοπτική ετοιμότητα που απαιτείται για τον σχολιασμό των 3 βραδιών του διαγωνισμού.

Η πορεία του ξεκινά από την Αθήνα, όπου σπούδασε υποκριτική. Έχει παρουσιάσει εκπομπές και τηλεπαιχνίδια που τον καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης. Παράλληλα, έχει πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτικές σειρές και έχει γράψει και σκηνοθετήσει θεατρικές παραστάσεις.

Η Eurovision δεν είναι άγνωστη λέξη για την Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία αξιοποιεί όλες τις προηγούμενες εμπειρίες της από τον διαγωνισμό, προσφέροντας την αναγκαία θεατρικότητα, την επικοινωνιακή άνεση και την αμεσότητα που απαιτείται για την παρουσίαση του «Sing for Greece» και τον σχολιασμό της Eurovision.

Από νεαρή ηλικία, ξεχώρισε για το ταλέντο της στη μουσική και την κωμική της φλέβα σε stand-up comedy και μουσικοθεατρικές παραστάσεις, συχνά στο πλευρό της αδελφής της Ματθίλδης. Έχει συμμετάσχει σε ψυχαγωγικές και μουσικές εκπομπές, καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Η σχέση της με τον διαγωνισμό άρχισε το 2008, όταν παρουσίασε για δύο συνεχόμενες χρονιές τη διαδικασία επιλογής του ελληνικού τελικού και ανέλαβε τον σχολιασμό, live από το Βελιγράδι και τη Μόσχα, μαζί με την αδελφή της Ματθίλδη. Το 2026 επέστρεψε στο σύμπαν της Eurovision, συμπαρουσιάζοντας το «Sing for Greece 2026» και θεματικές εκπομπές της ΕΡΤ γύρω από τον θεσμό.

Τα σπιρτόζικα σχόλια της stand-up κωμικού Κατερίνας Βρανά, τα οποία κέρδισαν το κοινό στην περσινή διοργάνωση του «Sing for Greece», θα ακουστούν και στη Θεσσαλονίκη.

Η Κατερίνα Βρανά είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ελληνίδες stand-up comedians, με διεθνή παρουσία και sold out παραστάσεις στα ελληνικά και τα αγγλικά. Το 2016 κατέκτησε την 3η θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό «Το Πιο Αστείο Άτομο στον Κόσμο» του Laugh Factory, ενώ συμπεριλήφθηκε στη λίστα του CNN «Γυναίκες Κωμικοί που Πρέπει να Δείτε».

Μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε το 2017, επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή το 2019. Το 2026 έγραψε ιστορία ως η πρώτη ανάπηρη παρουσιάστρια εθνικού ψυχαγωγικού σόου στην ελληνική τηλεόραση, συμπαρουσιάζοντας το «Sing for Greece 2026». Είναι πρέσβειρα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητών με Αναπηρία.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος είναι δημιουργός, σκηνοθέτης και χορογράφος. Το έργο του εκτείνεται από το χοροθέατρο και την όπερα έως τις ζωντανές μουσικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Αντλεί έμπνευση από τη φωτογραφία και τις εικαστικές τέχνες και συνθέτει τη σκηνική δράση μέσα από τη σχέση της κίνησης, του ήχου και της εικόνας.

Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, της οποίας είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2019. Το 1990 ίδρυσε το Χοροθέατρο ΟΚΤΑΝΑ, με το οποίο παρουσίασε έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε καλλιτεχνικός υπεύθυνος του Χοροθεάτρου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και διευθυντής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Έχει σκηνοθετήσει ζωντανά μουσικά και τηλεοπτικά θεάματα και έχει υπογράψει την σκηνική παρουσίαση ελληνικών συμμετοχών στη Eurovision. Στις ζωντανές μεταδόσεις, η κάμερα αποτελεί μέρος της σκηνοθετικής του σύλληψης. Η μετάβαση από το κοντινό πλάνο του ερμηνευτή στο σύνολο της σκηνής ακολουθεί τη δραματουργία της μουσικής.

Η διαδρομή του προς τη Eurovision 2027 ξεκινά με τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece» και συνεχίζεται στη Βουλγαρία, όπου θα υπογράψει τη σκηνική παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής. Η επιστροφή του στη Eurovision έχει πίσω της την εμπειρία όσων προηγήθηκαν και μπροστά της ένα τραγούδι που ζητά τη δική του σκηνική γλώσσα.

«Η Eurovision μού έχει μάθει πολλά, κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που χαίρομαι που επιστρέφω. Πρώτα έχουμε το “Sing for Greece”. Εκεί θέλω να δώσουμε σε κάθε τραγούδι τον χώρο να ακουστεί και σε κάθε καλλιτεχνική φωνή την ελευθερία να εκφραστεί πάνω στη σκηνή. Η δουλειά μου για τη Eurovision θα ξεκινήσει από το τραγούδι που θα επιλεγεί και από τη συνάντησή μου με το πρόσωπο που θα το ερμηνεύσει. Το πρώτο πράγμα που θα ψάξουμε μαζί είναι τι μπορεί να πει η σκηνή που δεν έχουμε ήδη ακούσει στη μουσική», δήλωσε.

Η μεγάλη μουσική διοργάνωση της Ευρώπης αρχίζει και η ΕΡΤ βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο κέντρο αυτής της γιορτής, με μια ισχυρή ομάδα που έχει εμπειρία, χιούμορ και αγάπη για τη Eurovision. To «Sing for Greece» ανοίγει από τη Θεσσαλονίκη το δρόμο για το Μπουργκας, με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα για την ελληνική συμμετοχή.

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