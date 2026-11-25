Η απρόοπτη απόφαση που πάρθηκε από κοινού για τη μεγάλη συναυλία της Αθήνας και τι αλλάζει από εδώ και πέρα

Με μια ματιά Η δωρεάν συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στην Αθήνα αναβάλλεται.

Η αναβολή οφείλεται στο τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού και την αναμενόμενη μαζική προσέλευση.

Στόχος είναι η προστασία των πολιτών και η αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Η συναυλία θα παραμείνει δωρεάν, με νέα ημερομηνία και χώρο να ανακοινώνονται σύντομα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αλλαγή σχεδίων για τη μεγάλη δωρεάν συναυλία που ετοίμαζε ο Θοδωρής Φέρρης στην Αθήνα, καθώς αποφασίστηκε η μεταφορά της σε νέα ημερομηνία και διαφορετικό χώρο διεξαγωγής.

Όπως έκαναν γνωστό με κοινή τους ανακοίνωση ο δημοφιλής ερμηνευτής και η εταιρεία παραγωγής Panik Live Productions, η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος του κοινού και της αναμενόμενης μαζικής προσέλευσης θεατών.

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Βασικός στόχος της μεταφοράς είναι η προστασία της καθημερινότητας των πολιτών και η αποφυγή σοβαρών κυκλοφοριακών προβλημάτων στο κέντρο της πρωτεύουσας, ώστε η εκδήλωση να διεξαχθεί με απόλυτη ασφάλεια και άνεση για όλους.



Η συναυλία θα παραμείνει ανοικτή και δωρεάν για το κοινό, ενώ η νέα ημερομηνία και η τοποθεσία που θα φιλοξενήσει τη μουσική βραδιά αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα το αμέσως επόμενο διάστημα.

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