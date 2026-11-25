Η χριστουγεννιάτικη μουσική κυριαρχεί και πάλι στο Billboard Hot 100, με τη Mariah Carey, τους Wham! και τον Bobby Helms να επιστρέφουν δυναμικά στις πρώτες θέσεις

Με μια ματιά Το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey βρίσκεται στο Νο. 4 του Billboard Hot 100.

Το «Last Christmas» των Wham! καταλαμβάνει την 5η θέση του chart.

Το «Jingle Bell Rock» του Bobby Helms επιστρέφει στην 9η θέση του Billboard Hot 100.

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια επανέρχονται κάθε χρόνο στα μουσικά charts, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους απήχηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να απέχουμε ακόμη από την ημέρα των Χριστουγέννων, όμως η μουσική τους έχει ήδη αρχίσει να κατακτά τα charts, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Και φυσικά, από αυτή τη γνώριμη μουσική επιστροφή δεν θα μπορούσε να λείπει η Mariah Carey, η οποία έχει συνδέσει όσο λίγοι καλλιτέχνες το όνομά της με την πιο γιορτινή περίοδο του χρόνου. Το «All I Want for Christmas Is You», το τραγούδι που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο των Χριστουγέννων, σημειώνει νέα άνοδο στο Billboard Hot 100 και βρίσκεται πλέον στην 4η θέση της εβδομαδιαίας κατάταξης. Μαζί του επιστρέφουν στην πρώτη δεκάδα και δύο ακόμη αγαπημένα χριστουγεννιάτικα hits, επιβεβαιώνοντας πως, όσο πλησιάζει ο Δεκέμβριος, ορισμένα τραγούδια έχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στην εποχή.

Η Mariah Carey ανεβαίνει στο Νο. 4 του Billboard Hot 100

Το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey ανεβαίνει στο Νο. 4 του Billboard Hot 100 για την εβδομάδα, σημειώνοντας ακόμη μία δυναμική επιστροφή στην κορυφαία δεκάδα του αμερικανικού μουσικού chart. Αν έχεις συνδέσει το συγκεκριμένο τραγούδι με τις χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες, τα στολισμένα σπίτια και τις πρώτες γιορτινές εξόδους, δεν είσαι ο μόνος. Από την κυκλοφορία του το 1994, το τραγούδι έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χριστουγεννιάτικα pop hits παγκοσμίως, με την επιτυχία του να ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η άνοδός του στο Billboard Hot 100 δεν αποτελεί, άλλωστε, μια απλή επιστροφή ενός παλιού τραγουδιού. Είναι ακόμη μία απόδειξη της διαχρονικής του απήχησης, αλλά και της ιδιαίτερης σχέσης που έχει δημιουργήσει η Mariah Carey με το χριστουγεννιάτικο μουσικό ρεπερτόριο.

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Τα Wham! και ο Bobby Helms επιστρέφουν στην πρώτη δεκάδα

Η Mariah Carey, ωστόσο, δεν είναι η μόνη που υποδέχεται τη φετινή χριστουγεννιάτικη περίοδο με μια θέση ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Billboard Hot 100. Το «Last Christmas» των Wham! ακολουθεί στην 5η θέση, διατηρώντας τη δική του ξεχωριστή θέση στις μουσικές επιλογές των γιορτών. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 1984, παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της εποχής, χάρη στη χαρακτηριστική μελωδία και τη νοσταλγική του ατμόσφαιρα.

Στην 9η θέση συναντάμε και το «Jingle Bell Rock» του Bobby Helms, ένα ακόμη κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι που επιστρέφει δυναμικά στην κατάταξη. Με τον χαρακτηριστικό του ρυθμό, αποτελεί διαχρονική επιλογή για όσους θέλουν να μπουν σε γιορτινό κλίμα.

Τα χριστουγεννιάτικα hits που δεν λείπουν ποτέ από τα charts

Η επιστροφή των συγκεκριμένων τραγουδιών στο Billboard Hot 100 δείχνει πως η χριστουγεννιάτικη μουσική έχει αποκτήσει τη δική της ξεχωριστή δυναμική. Κάθε χρόνο, καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, αγαπημένες επιτυχίες προηγούμενων δεκαετιών βρίσκουν ξανά τη θέση τους στις λίστες ακροάσεων και στα μουσικά charts. Και μπορεί κάθε χρονιά να φέρνει νέες κυκλοφορίες και διαφορετικές μουσικές τάσεις, όμως ορισμένα τραγούδια μοιάζουν να μην επηρεάζονται από τον χρόνο. Η Mariah Carey με το «All I Want for Christmas Is You», οι Wham! με το «Last Christmas» και ο Bobby Helms με το «Jingle Bell Rock» αποτελούν τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Άλλωστε, για πολλούς, τα Χριστούγεννα δεν ξεκινούν πραγματικά με τον στολισμό του δέντρου ή την πρώτη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση, αλλά με την πρώτη φορά που ακούγεται το «All I Want for Christmas Is You». Και η φετινή άνοδος της Mariah Carey στο Billboard Hot 100 είναι μια ακόμη υπενθύμιση πως η μουσική των γιορτών έχει τους δικούς της αδιαμφισβήτητους πρωταγωνιστές.

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