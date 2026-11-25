Με μια ματιά Ο LEVI.SCT, ανακηρυγμένος "Σύγχρονος Πιανίστας της Χρονιάς", συνδυάζει κλασική μουσική με hip-hop και ηλεκτρονικά beats.

Θεωρεί ότι η κλασική μουσική είναι για όλους, αλλά χρειάζεται εξωστρέφεια και επικοινωνία με τους νέους στη δική τους γλώσσα.

Χρησιμοποιεί τα social media χαλαρά, ως εργαλείο έκφρασης και όχι για viral περιεχόμενο, εκτιμώντας την πλατφόρμα για την καριέρα του.

Ελπίζει το κοινό να νιώσει χαλάρωση και να ξεχάσει τις έγνοιες του, βιώνοντας μια κινηματογραφική μουσική εμπειρία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ο LEVI.SCT έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ανεβαίνοντας στη σκηνή του ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού για μια βραδιά που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τις συναυλίες κλασικής μουσικής. Ο νεαρός Γερμανός δεξιοτέχνης, κατά κόσμον Levi Schechtmann, καταργεί τα σύνορα ανάμεσα στα μουσικά είδη, παντρεύοντας το συναισθηματικό βάθος κλασικών συνθετών όπως ο Σοπέν και ο Ραχμάνινοφ με την ωμή ενέργεια της hip-hop, της house και των σύγχρονων ηλεκτρονικών beats, σε μια σχεδόν κινηματογραφική ζωντανή εμπειρία.

Ανακηρυγμένος ως «Σύγχρονος Πιανίστας της Χρονιάς» στα βραβεία Pianote για το 2025 και με μια εκρηκτική κοινότητα 1,8 εκατομμυρίων ακολούθων στο Instagram, ο LEVI.SCT αποτελεί ήδη ένα παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο. Η πρώτη του παγκόσμια περιοδεία ξεκίνησε δυναμικά με διαδοχικά sold-out σε εμβληματικούς χώρους της Ευρώπης, από το Παρίσι και το Λονδίνο μέχρι το Elbphilharmonie του Αμβούργου, ενώ το νέο του άλμπουμ «Classified Fusion» επιβεβαιώνει ότι η κλασική μουσική μπορεί να είναι απόλυτα επίκαιρη, τολμηρή και συναρπαστική για κάθε γενιά.

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Λίγο πριν βρεθεί μπροστά στο ελληνικό κοινό, ο LEVI.SCT μιλά αποκλειστικά για την καλλιτεχνική του ελευθερία, τον τρόπο που προσεγγίζει τα social media χωρίς να εγκλωβίζεται στο κυνήγι του viral, το ελληνικό κομμάτι που θα ήθελε να διασκευάσει, αλλά και το συναίσθημα που θέλει να κρατήσει όποιος βρεθεί στον Παρνασσό το βράδυ της 29ης Νοεμβρίου. Η προπώληση των εισιτηρίων για τη μοναδική εμφάνισή του στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού έχει ήδη ξεκινήσει και μπορείς να κλείσεις θέση εδώ.

Μεγάλωσες παίζοντας κλασική μουσική, αλλά σήμερα τη συνδυάζεις με hip-hop, ηλεκτρονικούς ήχους και σύγχρονα beats. Πότε συνειδητοποίησες ότι δεν ήθελες απλώς να παίζεις κλασικό πιάνο, αλλά να δημιουργήσεις το δικό σου μουσικό σύμπαν;

«Ποτέ δεν ήταν ότι η κλασική μουσική δεν μου ήταν αρκετή. Πάντα αγαπούσα την κλασική μουσική για πιάνο και εξακολουθώ να την αγαπώ το ίδιο πολύ και σήμερα. Δεν πιστεύω ότι η κλασική μουσική χρειάζεται απαραίτητα ένα beat ή οτιδήποτε άλλο να προστεθεί σε αυτήν.

Για μένα, ο συνδυασμός αυτών των διαφορετικών στυλ είναι απλώς μια έκφραση της καλλιτεχνικής μου ελευθερίας. Αντικατοπτρίζει ποιος είμαι και την προσωπικότητά μου. Πάντα απολάμβανα τόσο την κλασική όσο και την ηλεκτρονική μουσική, και με την πάροδο του χρόνου, αυτοί οι δύο κόσμοι ενώθηκαν φυσικά στη δική μου μουσική.

Δεν ήταν πραγματικά μια συνειδητή απόφαση να δημιουργήσω κάτι εντελώς καινούργιο. Απλώς αναπτύχθηκε φυσικά ως αποτέλεσμα της δημιουργικότητάς μου και της επιθυμίας μου να εκφράζομαι ελεύθερα ως καλλιτέχνης».

Πιστεύεις ότι η κλασική μουσική έχει πρόβλημα επικοινωνίας με τις νεότερες γενιές ή απλώς χρειάζεται έναν διαφορετικό τρόπο παρουσίασης;

«Πιστεύω ότι η ίδια η κλασική μουσική είναι τέλεια ακριβώς όπως είναι. Δεν θέλω να αλλάξω την κλασική μουσική και αυτός δεν ήταν ποτέ ο στόχος μου. Δεν θα ήθελα ποτέ να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι η κλασική μουσική είναι κάτι παλιομοδίτικο και ότι αυτό που κάνω εγώ είναι κατά κάποιον τρόπο η νέα, πιο cool εκδοχή της. Δεν το βλέπω καθόλου έτσι. Η μουσική μου είναι απλώς μια άλλη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης που μπορεί να συνυπάρξει με την παραδοσιακή κλασική μουσική.

Πιστεύω ειλικρινά ότι η κλασική μουσική είναι για όλους και ότι ο καθένας μπορεί να συνδεθεί μαζί της με κάποιον τρόπο. Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο κόσμος της κλασικής μουσικής εξακολουθεί να περιβάλλεται από ορισμένα στερεότυπα και παρανοήσεις που μπορούν να τον κάνουν να φαίνεται λιγότερο προσιτός.

Θα ήθελα πολύ να δω μεγαλύτερη εξωστρέφεια στη σκηνή της κλασικής μουσικής, ειδικά όσον αφορά την προσέγγιση των νεότερων γενεών. Αλλά νομίζω ότι το κλειδί είναι να επικοινωνήσουμε με τους νέους στη δική τους γλώσσα και μέσα από τις πλατφόρμες και τις προσεγγίσεις με τις οποίες συνδέονται, αντί να περιμένουμε από αυτούς να προσαρμοστούν στους παραδοσιακούς τρόπους του κόσμου της κλασικής μουσικής».

Τα social media έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην επιτυχία σου. Πώς ισορροπείς την καλλιτεχνική δημιουργικότητα με την πίεση να δημιουργείς συνεχώς περιεχόμενο που τραβάει την προσοχή του κόσμου και γίνεται viral;

«Στην πραγματικότητα έχω μια αρκετά χαλαρή προσέγγιση απέναντι στα social media. Δημοσιεύω ό,τι νιώθω ότι θέλω να μοιραστώ και ό,τι πιστεύω ότι μπορεί να απολαύσει ο κόσμος. Δεν το βλέπω ως ανταγωνισμό και σίγουρα δεν πιέζω τον εαυτό μου να δημιουργεί συνεχώς κάτι viral. Για μένα, τα social media είναι απλώς ένα εξαιρετικό εργαλείο για να μοιράζομαι αυτό που αγαπώ να κάνω, ειδικά όσα συμβαίνουν στη σκηνή και στον μουσικό μου κόσμο.

Φυσικά, είμαι επίσης απίστευτα ευγνώμων για τα social media επειδή έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην καριέρα μου. Έτσι ανακάλυψαν πολλοί άνθρωποι τη μουσική μου εξαρχής, και μου άνοιξαν τόσες πολλές πόρτες, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών να εμφανιστώ σε διάφορα μέρη σε όλο τον κόσμο.

Οπότε εκτιμώ πραγματικά το ότι έχω αυτή την πλατφόρμα, αλλά προσπαθώ να το κρατάω διασκεδαστικό και φυσικό, αντί να το μετατρέπω σε κάτι αγχωτικό».

Αν μπορούσες να καθίσεις στο πιάνο και να συνεργαστείς με οποιονδήποτε καλλιτέχνη από τη σημερινή μουσική σκηνή, ποιον θα επέλεγες και τι είδους μουσική θα δημιουργούσατε μαζί;

«Αυτή είναι όντως μια πολύ δύσκολη ερώτηση! Υπάρχουν τόσοι πολλοί καλλιτέχνες που θαυμάζω και θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ μαζί τους, που είναι σχεδόν αδύνατο να επιλέξω μόνο έναν. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καθίσει ποτέ πραγματικά να σκεφτώ έναν συγκεκριμένο καλλιτέχνη με τον οποίο θα ήθελα να συνεργαστώ. Αλλά ένα πράγμα που σίγουρα ονειρεύομαι να κάνω κάποια μέρα είναι να γράψω το δικό μου κοντσέρτο για πιάνο, ορχήστρα και ηλεκτρονικά beats.

Νομίζω ότι ο συνδυασμός του ήχου και της δύναμης μιας πλήρους συμφωνικής ορχήστρας με την ενέργεια της ηλεκτρονικής μουσικής θα μπορούσε να είναι κάτι πραγματικά συναρπαστικό. Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα μουσικά projects που θα ήθελα πολύ να ζωντανέψω στο μέλλον».

Υπάρχει κάποια κλασική σύνθεση που θεωρείς σχεδόν ιερή και δεν θα τολμούσες ποτέ να αλλάξεις, ή πιστεύεις ότι κάθε μουσικό κομμάτι μπορεί να επαναπροσδιοριστεί μέσα από διαφορετικές επιρροές;

«Υπάρχουν σίγουρα κλασικά κομμάτια που αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Στο παρελθόν, συνήθιζα να πιστεύω ότι ορισμένες συνθέσεις ήταν σχεδόν ανέγγιχτες και ότι δεν θα ήθελα ποτέ να τις αλλάξω. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, η οπτική μου άλλαξε. Τώρα σκέφτομαι, γιατί όχι;

Όταν επανερμηνεύω ένα κλασικό κομμάτι, δεν είναι ποτέ επειδή πιστεύω ότι το πρωτότυπο χρειάζεται βελτίωση. Ακριβώς το αντίθετο. Συνήθως επιλέγω κομμάτια ακριβώς επειδή τα αγαπώ τόσο πολύ.

Ένα παράδειγμα είναι το Δεύτερο Κοντσέρτο για Πιάνο του Rachmaninoff. Λατρεύω απόλυτα αυτό το κομμάτι και το να το ερμηνεύσω με ορχήστρα ήταν πάντα ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου. Είχα επίσης την ευκαιρία να το ερμηνεύσω στο Αμβούργο, κάτι που ήταν μια απίστευτη εμπειρία για μένα.

Αλλά όταν εξασκούμαι σε ένα τέτοιο κομμάτι, μερικές φορές μια εντελώς νέα μουσική ιδέα απλώς εμφανίζεται στο μυαλό μου. Συμβαίνει φυσικά, χωρίς να προσπαθώ να εκβιάσω τίποτα. Αυτές οι ιδέες έρχονται από μέσα μου και τις βλέπω ως μέρος της καλλιτεχνικής μου έκφρασης. Γι’ αυτό δεν θέλω να βάζω περιττά όρια στη δημιουργικότητά μου. Για μένα, το να αγαπάς και να σέβεσαι την αρχική σύνθεση και το να δημιουργείς κάτι νέο από αυτήν δεν είναι αντιφάσεις».

Η μουσική σου ενώνει δύο κόσμους που συχνά θεωρούνται αντίθετοι: την πειθαρχία της κλασικής μουσικής και την ελευθερία της σύγχρονης urban κουλτούρας. Σε ποιον κόσμο νιώθεις ότι ανήκεις περισσότερο;

«Νομίζω ότι έχω δημιουργήσει πλέον τον δικό μου μουσικό κόσμο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ακούω καν τόσο πολύ hip-hop αυτές τις μέρες. Ακούω πολύ περισσότερη κλασική μουσική και νιώθω εντελώς σαν στο σπίτι μου όταν πηγαίνω σε μια κλασική συναυλία. Αλλά ταυτόχρονα, δεν θέλω πραγματικά να επιλέξω ανάμεσα σε αυτούς τους διαφορετικούς κόσμους.

Για μένα, ο κόσμος μου είναι απλώς η μουσική. Δεν μου αρέσει η ιδέα να τραβάω αυστηρά όρια ανάμεσα στα είδη, λέγοντας ότι το ένα στυλ τελειώνει εδώ και ένα άλλο αρχίζει εκεί. Αυτό ακριβώς είναι το είδος του διαχωρισμού που θέλω να αποφύγω.

Μερικές φορές οι άνθρωποι από τον κόσμο της κλασικής μουσικής πιστεύουν ότι η κλασική μουσική είναι η μόνη αληθινή μορφή μουσικής, ενώ άλλοι μπορεί να νιώθουν το ίδιο για το hip-hop ή κάποιο άλλο είδος. Δεν θέλω να είμαι μέρος αυτού του διχασμού. Θέλω να φέρνω τους ανθρώπους κοντά μέσω της μουσικής.

Ο στόχος μου είναι να δημιουργήσω έναν χώρο όπου εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να βρεθούν μαζί και να απολαύσουν την ίδια εμπειρία. Λατρεύω την ιδέα ενός λάτρη της όπερας να κάθεται δίπλα σε έναν λάτρη του hip-hop σε μία από τις συναυλίες μου, και να περνούν και οι δύο καταπληκτικά».

Έρχεσαι στην Ελλάδα, μια χώρα με απίστευτη μουσική κληρονομιά. Αν σε προκαλούσαμε να επανερμηνεύσεις ένα ελληνικό τραγούδι με το δικό σου μοναδικό στυλ, ποιο τραγούδι θα επέλεγες;

«Ω, θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω αυτό! Υπάρχει αυτό το απίστευτα διάσημο ελληνικό κομμάτι, ο Χορός του Ζορμπά, που συνέθεσε ο Μίκης Θεοδωράκης. Μου αρέσει το πώς ξεκινά σχετικά αργά και στη συνέχεια γίνεται σταδιακά όλο και πιο γρήγορο, χτίζοντας αυτή την εκπληκτική ενέργεια.

Νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά συναρπαστικό να δημιουργήσω τη δική μου διασκευή αυτού του κομματιού, συνδυάζοντας τον αυθεντικό ελληνικό μουσικό χαρακτήρα με το στυλ μου στο πιάνο και τα ηλεκτρονικά beats. Θα μπορούσα σίγουρα να φανταστώ τον εαυτό μου να διασκεδάζει πολύ πειραματιζόμενος με αυτό!»

Και τέλος, τι μπορεί να περιμένει το ελληνικό κοινό από την επερχόμενη εμφάνισή σου; Τι θα ήθελες να νιώσουν οι άνθρωποι όταν φύγουν από τον χώρο;

«Νομίζω ότι το κοινό μπορεί να περιμένει μια συναυλία όπου θα μπορεί απλώς να χαλαρώσει, να απολαύσει τη μουσική και να ξεχάσει για λίγο όλα όσα συμβαίνουν γύρω του.

Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για μένα ως καλλιτέχνη. Θέλω οι άνθρωποι να νιώθουν άνετα, να αφήνουν πίσω τις καθημερινές τους έγνοιες και απλώς να απολαμβάνουν το να είναι μαζί και να ακούν μουσική. Θέλω να νιώθουν σαν να μπαίνουν σε έναν άλλο κόσμο για μια στιγμή.

Ο καλύτερος τρόπος που μπορώ να το περιγράψω είναι σαν να βλέπεις μια πολύ καλή ταινία. Μπαίνεις στον κινηματογράφο, βυθίζεσαι εντελώς στην ιστορία και ξεχνάς οτιδήποτε άλλο για λίγο. Και όταν φεύγεις, εξακολουθείς να κουβαλάς αυτό το ξεχωριστό συναίσθημα μαζί σου. Αυτό ακριβώς ελπίζω να βιώσουν οι άνθρωποι στις συναυλίες μου».

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