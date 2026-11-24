Αυτή η πιο απλή προσέγγιση στο cheesecake ταιριάζει σε κάθε στιγμή της ημέρας, τι να προσέξεις στη διαδικασία και ποια λεπτομέρεια απογειώνει το τελικό αποτέλεσμα

Με μια ματιά Συνταγή για πρωτεϊνικό blueberry cheesecake με γιαούρτι και μπανάνα.

Απαιτεί 10 λεπτά προετοιμασία και 25 λεπτά ψήσιμο στους 175°C.

Υλικά περιλαμβάνουν μπισκότα, μέλι, ελαιόλαδο, γιαούρτι, αυγά, μπανάνα, μύρτιλα, βανίλια και αλάτι.

Ψύξη στο ψυγείο για σταθεροποίηση και εύκολο κόψιμο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς το cheesecake αλλά θέλεις να δοκιμάσεις μια πιο απλή, σύγχρονη και ευέλικτη εκδοχή του, αυτή η συνταγή θα μπει αμέσως στα αγαπημένα σου και θα σε βγάζει ασπροπρόσωπο κάθε φορά που ζητάς κάτι γλυκό χωρίς περιττούς μπελάδες. Με γιαούρτι, μπανάνα και ζουμερά μύρτιλα, το τελικό αποτέλεσμα συνδυάζει φρουτένια γεύση και απολαυστική υφή, χωρίς να χρειάζεσαι περίπλοκες τεχνικές ζαχαροπλαστικής ή πολλές ώρες αναμονής στον πάγκο της κουζίνας.

Το πρωτεϊνικό blueberry cheesecake ενώνει μια τραγανή βάση μπισκότου με μια απαλή γέμιση και ψήνεται στον φούρνο σε μόλις 25 λεπτά, με μόλις 10 λεπτά χρόνο προετοιμασίας και εύκολο βαθμό δυσκολίας. Είναι ακριβώς εκείνη η έξυπνη επιλογή που στέκεται υπέροχα στο πρωινό, στο απογευματινό σου διάλειμμα ή σε εκείνες τις στιγμές που θέλεις να έχεις έτοιμο ένα γλυκό στο ψυγείο.

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Για να φτιάξεις τη συνταγή βήμα βήμα με σιγουριά και να πετύχεις την ιδανική υφή από την πρώτη δοκιμή, συγκεντρώσαμε παρακάτω όλα τα υλικά, τη διαδικασία ψησίματος και το έξτρα μυστικό για το σερβίρισμα. Δες πώς θα το ετοιμάσεις.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για τη βάση:

150 γρ. μπισκότα , τριμμένα

, τριμμένα 1 κ.σ. μέλι , χλιαρό

, χλιαρό 2 – 3 κ.σ. ελαιόλαδο ή λιωμένο βούτυρο

Για τη γέμιση:

300 γρ. γιαούρτι

3 αυγά

1 μπανάνα

100 – 150 γρ. μύρτιλα

Βανίλια

Μία πρέζα αλάτι

Η διαδικασία βήμα βήμα

Θρυμματίζεις τα μπισκότα στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν λεπτή σκόνη. Τα μεταφέρεις σε ένα μπολ και προσθέτεις το μέλι και το ελαιόλαδο ή το λιωμένο βούτυρο, ανακατεύοντας καλά μέχρι να δημιουργηθεί ένα μείγμα που μπορείς να στρώσεις στη βάση του σκεύους σου. Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύεις το γιαούρτι, τα αυγά, τη μπανάνα, τη βανίλια και το αλάτι μέχρι να ομογενοποιηθούν πλήρως. Προσθέτεις τα μύρτιλα και ανακατεύεις απαλά ώστε να μη λιώσουν και να μοιραστούν όμορφα. Απλώνεις τη γέμιση πάνω από τη βάση μπισκότου και ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο, στους 175 βαθμούς στον αέρα, για περίπου 25 λεπτά. Αφήνεις το cheesecake να κρυώσει πριν το κόψεις και το σερβίρεις. Το μυστικό στο ψυγείο για καθαρά κομμάτια: Μόλις το cheesecake κρυώσει καλά μετά το ψήσιμο, βάλτο στο ψυγείο ώστε να σταθεροποιηθεί σωστά η υφή του. Έτσι, θα μπορείς να το κόψεις πολύ πιο εύκολα σε κομμάτια και να το απολαύσεις δροσερό όποτε το θελήσεις.

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