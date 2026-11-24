Με μια ματιά Κυριάρχησαν το βελούδο, οι κορσέδες και οι ρετρό αναφορές, συνδυάζοντας πολυτέλεια και σύγχρονη κομψότητα.

Το quiet luxury και η αβίαστη φινέτσα εμφανίστηκαν σε μάξι σιλουέτες με βελούδο, τονισμένους ώμους και ντραπέ λεπτομέρειες.

Η θεατρικότητα εκφράστηκε με gothic-bridal στοιχεία, ογκώδεις φούστες, δαντέλες και κορσέδες, θυμίζοντας Marie Antoinette.

Έντονες χρωματικές πινελιές, λάμψεις και 60s vibes, όπως μίνι φορέματα και τουίντ σύνολα, έδωσαν φρέσκο παλμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κόκκινο χαλί του MadWalk 2026 by Three Cents μεταμορφώθηκε για ακόμη μία χρονιά σε μια εντυπωσιακή πασαρέλα υψηλής αισθητικής, αναδεικνύοντας τις κυρίαρχες στιλιστικές τάσεις της σεζόν. Από τη διαχρονική πολυτέλεια του βελούδου μέχρι τις avant-garde κατασκευές και τις ρετρό αναφορές, οι fashion επιλογές της βραδιάς ισορρόπησαν ιδανικά ανάμεσα στη θεατρικότητα και τη σύγχρονη κομψότητα, επιβεβαιώνοντας πως το red carpet του θεσμού αποτελεί τον απόλυτο καθρέφτη της μόδας.

Σε πρώτο πλάνο βρέθηκε η επιστροφή του quiet luxury και της αβίαστης φινέτσας, με το μαύρο και το βαθύ μπλε βελούδο να πρωταγωνιστούν σε μάξι σιλουέτες. Minimal τουαλέτες με αυστηρούς, τονισμένους ώμους, ντραπέ λεπτομέρειες, βαθιά ντεκολτέ και εντυπωσιακά κεντήματα με κρύσταλλα ανέδειξαν τη δυναμική θηλυκότητα, αποδεικνύοντας πως οι καθαρές γραμμές και οι πλούσιες υφές παραμένουν αξεπέραστη αξία για τις βραδινές εμφανίσεις.

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Την ίδια στιγμή, η θεατρικότητα και ο ρομαντισμός απέκτησαν σύγχρονο, τολμηρό χαρακτήρα μέσα από τα corset trends και τις δραματικές κατασκευές. Ογκώδεις τούλινες φούστες, δαντελένια πέπλα και δερμάτινα γάντια έφεραν έναν ατμοσφαιρικό gothic-bridal αέρα, ενώ οι ορατοί σκελετοί κρινολίνου συνδυασμένοι με κορσέδες, δαντελένια καλσόν και μυτερές γόβες επανέφεραν μια σύγχρονη εκδοχή της Marie Antoinette αισθητικής, αποδεικνύοντας πως η μόδα στο κόκκινο χαλί δεν φοβάται τον πειραματισμό.

Τέλος, οι έντονες χρωματικές πινελιές, οι λάμψεις και τα 60s vibes έδωσαν φρέσκο παλμό στη βραδιά. Τα royal blue μίνι φορέματα με ντραπέ σατέν λεπτομέρειες, οι ημιδιάφανες δημιουργίες κεντημένες με κυματιστές ρίγες από παγιέτες, αλλά και τα τουίντ peplum σύνολα με δαντέλα και φαρδιές ζώνες στη μέση ολοκλήρωσαν το μωσαϊκό των τάσεων, προσφέροντας άφθονη στιλιστική έμπνευση για κάθε γούστο.

Avant-garde ρομαντισμός με κορσέ

Η Βενετία Καμάρα έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί με ένα άκρως θεατρικό, avant-garde σύνολο που συνδύαζε τον ρομαντισμό του 18ου αιώνα με μια σύγχρονη, τολμηρή ματιά. Συγκεκριμένα, επέλεξε έναν λευκό μπροκάρ strapless κορσέ με λεπτομέρεια σε απαλό λαδί τόνο και φιόγκο στο ντεκολτέ, ο οποίος συνδυάστηκε με μια μίνι, πολυεπίπεδη σαμπανί φούστα με βολάν και έναν εντυπωσιακό λευκό ορατό σκελετό κρινολίνου που έδινε μοναδικό όγκο και αρχιτεκτονική δομή στη σιλουέτα. Το look ολοκληρώθηκε αρμονικά με λευκό δαντελένιο καλσόν και μυτερές λευκές δαντελένιες γόβες με λουράκι στον αστράγαλο, δημιουργώντας μια εμφάνιση με έντονα Marie Antoinette vibes που ξεχώρισε αμέσως.

Δραματικό gothic-bridal look

Η Lila έκανε μια άκρως θεατρική και μυστηριώδη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, υιοθετώντας μια ατμοσφαιρική gothic-bridal αισθητική που τράβηξε αμέσως όλα τα βλέμματα. Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο ball gown σύνολο, το οποίο αποτελούνταν από έναν strapless κορσέ με sweetheart ντεκολτέ, διάφανες λεπτομέρειες και διακριτικές λάμψεις, σε συνδυασμό με μια ογκώδη, πολυεπίπεδη τούλινη φούστα που χάριζε έντονο όγκο και κίνηση. Το σύνολο απογειώθηκε με μαύρα κοντά δερμάτινα γάντια και ένα μακρύ, διάφανο μαύρο πέπλο με περίτεχνη δαντέλα που κάλυπτε τα μάτια και πλαισίωνε το πρόσωπο και τους ώμους της, δημιουργώντας ένα από τα πιο statement outfits της βραδιάς.

60s λάμψη με ροζ παγιέτες και μαύρους φιόγκους

Η Σάσα Σταμάτη υιοθέτησε μια παιχνιδιάρικη, ρετρό αισθητική στο κόκκινο χαλί, συνδυάζοντας τη λάμψη της παγιέτας με κοριτσίστικες λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα μίνι φόρεμα σε ανοιχτή ροζ-λιλά απόχρωση, κεντημένο εξ ολοκλήρου με αστραφτερές παγιέτες, σε άνετη Α γραμμή με κλειστή λαιμόκοψη και μακριά μανίκια που άνοιγαν ελαφρώς σε στυλ καμπάνα. Το σχέδιο διακοσμούνταν σε όλη του την επιφάνεια από μαύρους, λαμπερούς φιόγκους που έδιναν έντονο 60s χαρακτήρα, ενώ το outfit ολοκληρώθηκε με αδιαφανές μαύρο καλσόν και κλασικές μαύρες μυτερές γόβες, δημιουργώντας μια κομψή και σύγχρονη party εμφάνιση.

Old Hollywood glamour

Η Ρένα Μόρφη εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με μια άκρως εκλεπτυσμένη, βραδινή εμφάνιση που απέπνεε αβίαστη φινέτσα και Old Hollywood glamour. Συγκεκριμένα, επέλεξε μια μακρυμάνικη μάξι τουαλέτα από πολυτελές βελούδο σε σκούρα, βαθιά μπλε απόχρωση, με έντονο V ντεκολτέ και διακριτικά τονισμένους ώμους που αναδείκνυαν κομψά τη σιλουέτα της. Το σχέδιο ξεχώριζε για τις έντονες ντραπέ σούρες κατά μήκος του μπροστινού μέρους, οι οποίες διακοσμούνταν με μια κάθετη σειρά από μικρά, λαμπερά στοιχεία σε θερμό χάλκινο-χρυσό τόνο, ενώ κατέληγε σε μια αέρινη, εντυπωσιακή ουρά που χάριζε θεατρική κίνηση σε κάθε της βήμα.

Τάνια Μπρεάζου

Η Τάνια Μπρεάζου μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με μια άκρως σαγηνευτική και θεατρική δημιουργία που συνδύαζε την πολυτέλεια του μαύρου βελούδου με εκθαμβωτικές λάμψεις. Συγκεκριμένα, επέλεξε μια εφαρμοστή μάξι τουαλέτα σε βαθύ μαύρο χρώμα, η οποία ξεχώριζε για το βαθύ V ντεκολτέ και τις τιράντες της, που ήταν περίτεχνα κεντημένες με μεγάλα, αστραφτερά κρύσταλλα και πετράδια. Το σχέδιο διέθετε ένα τολμηρό ψηλό σκίσιμο στο πόδι που ανέδειξε τη σιλουέτα της, ενώ κατέληγε σε μια ογκώδη, πολυεπίπεδη τούλινη ουρά στο τελείωμα, ένα dramatic στοιχείο που σε συνδυασμό με τις κλασικές μαύρες μυτερές γόβες δημιούργησε ένα από τα πιο εντυπωσιακά red carpet looks της βραδιάς.

Το champagne gold mini dress

Η Μαίρη Βυτινάρος εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με ένα σύγχρονο, λαμπερό look που ανέδειξε τη δυναμική των metallic υφών και των ασύμμετρων κοψιμάτων. Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα εφαρμοστό μίνι φόρεμα σε θερμή champagne gold απόχρωση με έντονο μεταλλικό φινίρισμα, το οποίο διέθετε ψηλό λαιμό, ένα μακρύ μανίκι με χαλαρό ντραπάρισμα στον ώμο και αμάνικη γραμμή από την άλλη πλευρά, αγκαλιάζοντας κομψά τη σιλουέτα με απαλές σούρες στη μέση. Το σύνολο ολοκληρώθηκε μίνιμαλ με μακριά, λεπτά σκουλαρίκια και διάφανα ψηλοτάκουνα πέδιλα, αφήνοντας τη λάμψη του φορέματος να πρωταγωνιστήσει.

Total black με δαντέλα

Η Βρισηίδα Ανδριώτου επέλεξε μια δυναμική και σύγχρονη εκδοχή του total black στο κόκκινο χαλί, συνδυάζοντας τον ρομαντισμό της δαντέλας με αυστηρό tailoring. Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα μαύρο μακρυμάνικο δαντελένιο τοπ με ψηλό λαιμό, διακριτικές λάμψεις και τολμηρά side cut-outs στη μέση, το οποίο συνδυάστηκε με ένα μαύρο υφασμάτινο παντελόνι σε άνετη, barrel-leg γραμμή με κρουαζέ λεπτομέρεια μπροστά και τσέπες. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με μαύρα δερμάτινα μυτερά μποτάκια με χαμηλό τακούνι και μακριά λαμπερά σκουλαρίκια, δημιουργώντας ένα κομψό, androgynous look με έντονη προσωπικότητα.

60s tweed

Η Αθηνά Κλήμη έφερε μια φρέσκια, ρετρό αύρα στο κόκκινο χαλί, συνδυάζοντας την κλασική γοητεία του τουίντ με σύγχρονες, δυναμικές λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα μίνι στράπλες φόρεμα σε καρό ροζ-μαύρο-λευκό τουίντ ύφασμα με peplum βολάν στη μέση, το οποίο φορέθηκε πάνω από ένα διάφανο, μαύρο μακρυμάνικο δαντελένιο τοπ με κλειστή λαιμόκοψη. Η σιλουέτα τονίστηκε με μια φαρδιά μαύρη ζώνη με μεταλλική αγκράφα και τρουκς στη μέση, ενώ το look ολοκληρώθηκε με αδιαφανές μαύρο καλσόν, μαύρα ψηλοτάκουνα μποτάκια και μεγάλα statement σκουλαρίκια, δημιουργώντας μια απόλυτα ισορροπημένη 60s chic εμφάνιση.

Συνολικά, το κόκκινο χαλί του MadWalk 2026 by Three Cents επιβεβαίωσε πως η σύγχρονη μόδα δεν μπαίνει σε αυστηρά καλούπια, αλλά αγκαλιάζει τις αντιθέσεις, από τη διαχρονική πολυτέλεια του βελούδου και τις μεταλλικές λάμψεις, μέχρι τη θεατρικότητα των κορσέδων και τις νοσταλγικές 60s αναφορές. Οι εμφανίσεις της βραδιάς ανέδειξαν τη δύναμη του προσωπικού στιλ και της δημιουργικής έκφρασης, προσφέροντας άφθονη έμπνευση για τις τάσεις που θα κυριαρχήσουν τη νέα σεζόν.

Φωτογραφίες: Elena Goncharova

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