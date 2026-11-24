Με μια ματιά Ο Κωνσταντίνος Ρήγος τιμήθηκε στο MadWalk 2026 by Three Cents για την πολυετή προσφορά του.

Ο ίδιος εξέφρασε χαρά που ο θεσμός, στον οποίο συνέβαλε από την αρχή, έγινε πλέον πραγματικότητα.

Η βράβευση συνοδεύτηκε από ένα μουσικό catwalk με αναμνήσεις από την καλλιτεχνική του πορεία.

Η Σμαράγδα Καρύδη απένειμε την τιμητική διάκριση στον Κωνσταντίνο Ρήγο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα του MadWalk 2026 by Three Cents, καθώς η φετινή διοργάνωση του απένειμε μια ξεχωριστή διάκριση στο πλαίσιο του θεσμού MadWalk of Fame. Με περισσότερα από 30 χρόνια δημιουργικής πορείας στη χορογραφία, τη σκηνοθεσία και τις εικαστικές τέχνες, ο καταξιωμένος δημιουργός έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον τρόπο με τον οποίο η μόδα συναντά τη μουσική και τις παραστατικές τέχνες. Η βράβευσή του αποτέλεσε μια ιδιαίτερη στιγμή αναγνώρισης, με τον ίδιο να μιλά στο Red Carpet για τη σημασία αυτής της τιμής, αλλά και για τη συναισθηματική σύνδεσή του με τον θεσμό.

«Αισθάνομαι πολύ ωραία. Είναι μια πολύ τιμητική διάκριση. Χαίρομαι που υπάρχει αυτό το βραβείο, γιατί δίνει focus και σε άλλους ανθρώπους να ασχολούνται με τη μόδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Ρήγος. Μάλιστα, θυμήθηκε την πρώτη διοργάνωση του MadWalk, στην οποία είχε αναλάβει τον ρόλο του καλλιτεχνικού διευθυντή, εκφράζοντας τη χαρά του για την εξέλιξη του θεσμού όλα αυτά τα χρόνια.

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«Είμαι χαρούμενος γιατί στο πρώτο MadWalk ήμουν καλλιτεχνικός διευθυντής, οπότε κάτι που ξεκινήσαμε τότε με πολλή αγάπη και προσπάθεια έγινε θεσμός, που ενισχύει και τη μόδα και τη μουσική», δήλωσε. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η φετινή τιμητική στιγμή θα συνοδευόταν από ένα ιδιαίτερο μουσικό catwalk, μέσα από το οποίο θα αναβίωναν αναμνήσεις από την καλλιτεχνική του διαδρομή. «Θα φτιάξουμε μια σειρά αναμνήσεων από τις παραστάσεις μου με ανθρώπους δικούς μου, φίλους, ηθοποιούς, χορευτές και μοντέλα, που θα κάνουν catwalk και θα δείξουν ένα carousel αναμνήσεων», εξήγησε.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος ήταν το τιμώμενο πρόσωπο του MadWalk of Fame 2026, σε μια ξεχωριστή στιγμή αφιερωμένη στην πολυετή και πολυσχιδή δημιουργική του πορεία. Η Βίκυ Καγιά κάλεσε στη σκηνή τη Σμαράγδα Καρύδη, η οποία ανέλαβε την τιμητική απονομή, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά του στον χώρο της τέχνης και της μόδας. Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας, ο δημιουργός έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές καλλιτεχνικές παραγωγές, χορογραφίες και σκηνοθεσίες, ενώ η ιδιαίτερη ματιά του έχει φέρει σε δημιουργικό διάλογο την εικόνα, την κίνηση, τη μουσική και το fashion.

Η βράβευση συνοδεύτηκε από ένα ξεχωριστό μουσικό catwalk, αφιερωμένο στον καλλιτεχνικό κόσμο του Κωνσταντίνου Ρήγου. Στη σκηνή βρέθηκαν αγαπημένοι φίλοι και στενοί συνεργάτες του, ανάμεσά τους η Έλενα Τοπαλίδου, η Μυρτώ Κοντονή, ο Γιάννης Στάνκογλου, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η Ιωάννα Παππά, η Δωροθέα Μερκούρη, η Τζένη Θεωνά, η Idra Kayne και η Έμιλυ Κολιανδρή, μαζί με ακόμη περισσότερους ηθοποιούς, χορευτές και μοντέλα που συμμετείχαν σε αυτή τη σκηνική αναδρομή.

Τη μουσική και ποιητική ατμόσφαιρα συμπλήρωσαν στίχοι από τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου, ενώ η Yucatan ερμήνευσε το «Κάνε λιγάκι υπομονή». Τις ερμηνείες ανέλαβαν η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής, ολοκληρώνοντας ένα act που λειτούργησε ως ένα ζωντανό carousel αναμνήσεων από τη δημιουργική πορεία του τιμώμενου προσώπου.

Με αυτόν τον τρόπο, το MadWalk 2026 by Three Cents τίμησε έναν δημιουργό που έχει συμβάλει ουσιαστικά στη σύνδεση της μόδας με τις παραστατικές τέχνες, μετατρέποντας την πασαρέλα σε χώρο καλλιτεχνικής αφήγησης και έκφρασης.

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