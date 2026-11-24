Ο Stelios Koudounaris μίλησε στο «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis, BACKSTAGE» και αποκάλυψε την έμπνευση πίσω από τη συλλογή που παρουσίασε στο MadWalk 2026 by Three Cents

Με μια ματιά Η συλλογή Autumn/Winter 2026-27 του Stelios Koudounaris στο MadWalk 2026 συνδύασε στοιχεία από τα 80s και τα 90s.

Χαρακτηριστικά της συλλογής ήταν οι επιβλητικοί ώμοι, τα oversized παλτό και τα tailored σύνολα.

Η παλέτα χρωμάτων περιλάμβανε μαύρο, ανθρακί, μπορντό, εκρού, κίτρινο και γαλαζοπράσινο.

Ο σχεδιαστής δήλωσε ότι η έμπνευσή του προήλθε από τις δεκαετίες που διαμόρφωσαν την αισθητική του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σκοτεινή, ατμοσφαιρική εμπειρία υψηλής αισθητικής χάρισαν στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents ο σχεδιαστής Stelios Koudounaris και η Danae. Με φόντο το μυσταγωγικό σύμπαν του σχεδιαστή, η ερμηνεύτρια τραγούδησε το «Κι άλλο», δίνοντας τον τόνο για τη συλλογή Autumn/Winter 2026-27.

Αντλώντας στοιχεία από το power dressing των ’80s και την αντισυμβατική αισθητική των ’90s, η συλλογή ισορρόπησε ανάμεσα στην αυστηρότητα και τη ρευστότητα. Στο catwalk ξεχώρισαν οι επιβλητικοί ώμοι, τα oversized παλτό και τα tailored σύνολα, πλάι σε εφαρμοστά φορέματα με ασύμμετρα κοψίματα και ντραπέ λεπτομέρειες, ενώ το παιχνίδι των υφών (δέρμα, βελούδο, foil, τεχνητές γούνες και το βοτανικό print Jardin Noir) συνδυάστηκε με μαύρο, ανθρακί, μπορντό και πινελιές εκρού, κίτρινου και γαλαζοπράσινου.

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Λίγο μετά το φινάλε του act, ο σχεδιαστής μίλησε στο «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis, BACKSTAGE» και τη Μαρία Ιωάννα Σιγαλού, αποκαλύπτοντας τις δημιουργικές αναφορές πίσω από το αποτέλεσμα: «Νιώθω μια μεγάλη ανακούφιση που τελείωσε όλο αυτό. Είναι αυτό το ωραίο που τελειώνει κάτι που έχεις δουλέψει καιρό. Η έμπνευση γύρω από τη συλλογή τη συγκεκριμένη ήταν επιρροές από τα 80s και τα 90s. Είναι οι εποχές που έχω μεγαλώσει και έχω διαμορφώσει την αισθητική μου. Έκανα μια προσπάθεια να τα φέρω στη σημερινή εποχή και να δημιουργήσω looks από το πρωί μέχρι το βράδυ και να ανέβουν όλα αυτά σε μια compact συλλογή πάνω στη σκηνή του MadWalk».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Stelios Koudounaris και η Danae υπέγραψαν μια από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές της βραδιάς, αναδεικνύοντας μια γυναίκα δυναμική και αισθησιακή, που εκφράζει όλες τις πλευρές της μέσα από τη μόδα.

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