Με μια ματιά Η Danae και ο Stelios Koudounaris παρουσίασαν μια dark romantic αισθητική στο MadWalk 2026.

Η Danae ερμήνευσε το «Κι άλλο» με εντυπωσιακό κόκκινο σύνολο και ατμοσφαιρική σκηνική παρουσία.

Η συλλογή Autumn/Winter 2026-27 του Koudounaris συνδυάζει αυστηρότητα, ελευθερία και επιρροές από τα '80s και '90s.

Η συλλογή χαρακτηρίζεται από πλούσιες υφές, το βοτανικό print Jardin Noir και μια παλέτα σκούρων χρωμάτων με απρόσμενες πινελιές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια καθηλωτική, σχεδόν μυσταγωγική στιγμή χάρισαν πριν από λίγο στο MadWalk 2026 by Three Cents ο σχεδιαστής Stelios Koudounaris και η Danae, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική με βαθύ συναίσθημα! Με φόντο το σκοτεινό, ατμοσφαιρικό σύμπαν του σχεδιαστή, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή επάνω σε μια επιβλητική κατασκευή που θύμιζε σκαλοπάτια και ερμήνευσε το «Κι άλλο», μαγνητίζοντας τα βλέμματα από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Η Danae ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα εντυπωσιακό total red σύνολο, αποτελούμενο από φούστα και ασορτί τοπάκι με μανίκια σε γραμμή νυχτερίδα. Με μια ατμοσφαιρική σκηνική παρουσία και χορευτές να κινούνται γύρω της, δημιούργησε ένα ξεχωριστό act με έντονη ενέργεια και θεατρικότητα.

Πυκνός καπνός σκέπαζε χαμηλά το stage, ενώ ακριβώς από κάτω της χορευτές εκτελούσαν μια εκφραστική χορογραφία σύγχρονου χορού, ενισχύοντας τη δραματικότητα της στιγμής. Την ίδια ώρα, τα μοντέλα περπατούσαν στο catwalk φορώντας τις δημιουργίες του Stelios Koudounaris, οι οποίες έδεναν απόλυτα με το εντυπωσιακό σκηνικό στο background, φωτογραφίες από μυστηριώδη δάση, άλλοτε καταπράσινα και άλλοτε σκοτεινά, σε μαύρο φόντο με κοράκια.

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Η συλλογή Autumn/Winter 2026-27 του Stelios Koudounaris

Μέσα σε αυτό το ατμοσφαιρικό πλαίσιο ξεδιπλώθηκε η νέα συλλογή του σχεδιαστή, με επίκεντρο μια γυναίκα που δεν χωρά σε μία μόνο εκδοχή του εαυτού της. Για τη σεζόν Autumn/Winter 2026-27, ο Stelios Koudounaris εξερεύνησε τα όρια ανάμεσα στην αυστηρότητα και την ελευθερία, την αρχιτεκτονική δομή και τη ρευστή κίνηση, αντλώντας έμπνευση από το δυναμικό power dressing των ’80s και την αντισυμβατική αισθητική των ’90s.

Στο catwalk ξεχώρισαν οι επιβλητικοί ώμοι, τα oversized παλτό, οι ανδρόγυνες γραμμές και τα tailored σύνολα, που συνυπήρξαν αρμονικά με φορέματα τα οποία αγκάλιαζαν το σώμα, ασύμμετρα κοψίματα και ντραπέ λεπτομέρειες. Κάθε σιλουέτα έμοιαζε να ισορροπεί ανάμεσα στην επιβολή και την ευαλωτότητα, αφήνοντας χώρο για αισθησιασμό και μια πιο απρόβλεπτη πλευρά της θηλυκότητας.

Το παιχνίδι των υφών και το σκοτεινό Jardin Noir

Το παιχνίδι των υφών έδωσε ακόμη μεγαλύτερο βάθος στις δημιουργίες, συνομιλώντας απευθείας με τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα του stage. Υλικά με όψη δέρματος, μεταλλικά foil φινιρίσματα, βελούδο, τεχνητές γούνες και animal prints συνέθεσαν μια γκαρνταρόμπα με έντονη προσωπικότητα. Ανάμεσα στις πιο ιδιαίτερες αναφορές της συλλογής, το βοτανικό print Jardin Noir έφερε μια σκοτεινή, ρομαντική διάθεση που ταίριαξε απόλυτα με το σκηνικό των δασών.

Η χρωματική παλέτα και η φιλοσοφία της συλλογής

Το μαύρο, το ανθρακί, το βαθύ μπορντό και οι γήινες αποχρώσεις αποτέλεσαν τον βασικό καμβά, με το εκρού, το έντονο κίτρινο και τις γαλαζοπράσινες πινελιές να προσθέτουν απρόσμενες χρωματικές ανατροπές.

Στο MadWalk 2026 by Three Cents, ο Stelios Koudounaris, με τη μυσταγωγική ερμηνεία της Danae, παρουσίασε μια γυναίκα δυναμική και αισθησιακή. Μια γυναίκα που μπορεί να φορά ένα αυστηρό κοστούμι και την επόμενη στιγμή να επιλέγει ένα ρευστό φόρεμα, αποδεικνύοντας πως η μόδα δεν είναι ένας τρόπος να ορίσεις ποια είσαι, αλλά ένας τρόπος να εκφράσεις όλες τις πλευρές σου.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Akim Tsatsoulis

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