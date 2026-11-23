Η συνεργασία του Ομίλου LEGO με το MadWalk έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια διαφορετική προσέγγιση στη μόδα

Με μια ματιά Η Βίκυ Καγιά φόρεσε φόρεμα από 12000 κομμάτια LEGO στο MadWalk 2026.

Το φόρεμα, εμπνευσμένο από τον κόσμο της LEGO, αποτελείται από 790 λουλούδια LEGO.

Η δημιουργία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας LEGO και MadWalk, όπου μόδα συναντά το παιχνίδι.

Το project, που στέλνει μήνυμα για τη δημιουργικότητα χωρίς ηλικία, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια εμφάνιση που σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη! Η Βίκυ Καγιά ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents φορώντας ένα ξεχωριστό λευκό φόρεμα εμπνευσμένο από τον κόσμο της LEGO, το οποίο αποτελείται από 12000 κομμάτια και 790 λουλούδια LEGO, μεταφέροντας τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και το παιχνίδι στην πασαρέλα με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο.

Η εντυπωσιακή δημιουργία αποτελεί μέρος της ξεχωριστής συνεργασίας του Ομίλου LEGO με το MadWalk 2026, μέσα από την οποία η μόδα συναντά το παιχνίδι. Η έμπνευση προέρχεται από έναν πολύχρωμο κόσμο γεμάτο λουλούδια, με μια ιδιαίτερη κατασκευή που αποτελείται από χιλιάδες στοιχεία και εκατοντάδες λουλούδια, τοποθετημένα ένα προς ένα στο χέρι. Μια δημιουργία που μεταφέρει την ομορφιά της φύσης στον κόσμο της μόδας και αναδεικνύει τη δύναμη της φαντασίας και της δημιουργικότητας.

Το συγκεκριμένο project έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχοντας ήδη εντυπωσιάσει το κοινό της μόδας στο εξωτερικό. Με κεντρική ιδέα ότι η δημιουργικότητα δεν έχει ηλικία, ο Όμιλος LEGO στέλνει το δικό του μήνυμα μέσα από το σύνθημα «Ξύπνα τη χαρά μέσα σου», υπενθυμίζοντας πως το παιχνίδι και η φαντασία έχουν πάντα θέση στη ζωή μας.

Η Βίκυ Καγιά, που επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά στον ρόλο της παρουσιάστριας, έδωσε με την εμφάνισή της μια ξεχωριστή fashion διάσταση σε αυτή τη συνεργασία, αποδεικνύοντας πως στο MadWalk ακόμη και το παιχνίδι μπορεί να μετατραπεί σε υψηλή αισθητική!

Και αυτή ήταν μόνο μία από τις εκπλήξεις που επιφύλασσε η φετινή διοργάνωση!