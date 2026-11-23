Με μια ματιά Το MadWalk 2026 by Three Cents γέμισε λάμψη και στιλ με καλεσμένους από τον χώρο της μόδας και της μουσικής.

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί χαρακτηρίστηκαν από εντυπωσιακά outfits, τολμηρούς συνδυασμούς και ανατρεπτικές στιλιστικές προτάσεις.

Τα beauty looks, με ιδιαίτερα χτενίσματα και εντυπωσιακά makeup, συμπλήρωναν κάθε εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη δημιουργικότητα, τη λάμψη και την προσωπικότητα των καλεσμένων μέσω των εμφανίσεών τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κόκκινο χαλί του MadWalk 2026 by Three Cents γέμισε λάμψη, στιλ και ξεχωριστές fashion και beauty στιγμές, με celebrities, σχεδιαστές, ανθρώπους από τον χώρο της μόδας και της μουσικής, αλλά και influencers να δίνουν το δικό τους δυναμικό «παρών». Η μεγάλη fashion γιορτή πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, και η ατμόσφαιρα έξω από τον χώρο της εκδήλωσης είχε ήδη αποκτήσει τον παλμό μιας βραδιάς αφιερωμένης στη μόδα και τη μουσική.

Οι καλεσμένοι επέλεξαν εντυπωσιακά outfits, με διαφορετικές αισθητικές, τολμηρούς συνδυασμούς και λεπτομέρειες που δεν πέρασαν απαρατήρητες. Από glamorous δημιουργίες και statement εμφανίσεις μέχρι πιο σύγχρονες και ανατρεπτικές στιλιστικές προτάσεις, το κόκκινο χαλί αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά το ιδανικό σημείο συνάντησης της προσωπικής έκφρασης με τις τελευταίες τάσεις της μόδας.

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Φυσικά, την προσοχή κέρδισαν και τα beauty looks, με ιδιαίτερα χτενίσματα, εντυπωσιακά makeup looks και λεπτομέρειες που ολοκλήρωναν κάθε εμφάνιση. Άλλοι κινήθηκαν σε πιο διαχρονικές επιλογές, ενώ δεν έλειψαν εκείνοι που προτίμησαν να πειραματιστούν με την εικόνα τους, αποδεικνύοντας ότι το στιλ δεν έχει έναν μόνο κανόνα.

Μέχρι και λίγο πριν ξεκινήσει το show, το κόκκινο χαλί παρέμενε στο επίκεντρο, με τις αφίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη και τους φωτογραφικούς φακούς να καταγράφουν κάθε ξεχωριστή στιγμή. Το MadWalk 2026 by Three Cents έδωσε από νωρίς το δικό του fashion στίγμα, μέσα από εμφανίσεις που συνδύασαν τη δημιουργικότητα, τη λάμψη και την προσωπικότητα των καλεσμένων.

Φωτογραφίες: Elena Goncharova

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