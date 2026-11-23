Με μια ματιά Ο FY και οι Μολυβένιοι Στρατιώτες παρουσίασαν ένα χριστουγεννιάτικο act στο MadWalk 2026 by Three Cents.

Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε το τραγούδι «Φέτος τα Χριστούγεννα» σε ένα performance με γιορτινή διάθεση.

Η εμφάνιση του FY περιλάμβανε total black look με στρας και δερμάτινο παντελόνι.

Οι 12 Μολυβένιοι Στρατιώτες, με στολές επιμέλειας Paris Valtadoros, συμπλήρωσαν το παραμυθένιο σκηνικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα Χριστούγεννα έφτασαν λίγο νωρίτερα στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, με τον FY να αναλαμβάνει να μεταφέρει το κοινό σε ένα γιορτινό παραμύθι μέσα από το τραγούδι «Φέτος τα Χριστούγεννα». Σε ένα ξεχωριστό Christmas Act by ΣΚΡΑΤΣ, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έδωσε τον μουσικό παλμό σε ένα performance γεμάτο χριστουγεννιάτικη διάθεση, θεατρικότητα και εικόνες που ξυπνούν τις πιο όμορφες αναμνήσεις των γιορτών.

Ο FY εμφανίστηκε με ένα total black look, φορώντας ένα μαύρο, λαμπερό σακάκι διακοσμημένο με στρας, το οποίο συνδύασε με ένα φαρδύ δερμάτινο παντελόνι, μαύρο ζιβάγκο με χρυσές λεπτομέρειες και μαύρα γυαλιά ηλίου. Η εμφάνισή του έδωσε μια πιο σύγχρονη και edgy πινελιά στο χριστουγεννιάτικο σκηνικό

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Στο πλευρό του βρέθηκαν 12 Μολυβένιοι Στρατιώτες, οι οποίοι έδωσαν ζωή στο σκηνικό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμιζε χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Ξεχωριστή θέση στην εμφάνισή τους είχαν οι στολές τους, τις οποίες επιμελήθηκε ο Paris Valtadoros, προσθέτοντας τη δική του σχεδιαστική πινελιά στη γιορτινή εικόνα του act.

Με το «Φέτος τα Χριστούγεννα» να ακούγεται στη σκηνή, ο FY έφερε το πιο festive soundtrack της βραδιάς, ενώ οι 12 Μολυβένιοι Στρατιώτες συμπλήρωσαν τη σκηνική εικόνα με την παρουσία τους. Το αποτέλεσμα έφερε κάτι από τη μαγεία των παιδικών μας χρόνων, τότε που τα παιχνίδια έμοιαζαν να ζωντανεύουν και κάθε χριστουγεννιάτικη ιστορία μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.

Το Christmas Act πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία του ΣΚΡΑΤΣ, προσθέτοντας μια γιορτινή έκπληξη στη φετινή διοργάνωση και υπενθυμίζοντας πως η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ήδη ξεκινήσει.

Με μουσική, γιορτινά στοιχεία και μια σκηνική εικόνα που έφερε κάτι από τη μαγεία των παιδικών μας χρόνων, ο FY και οι Μολυβένιοι Στρατιώτες δημιούργησαν ένα Christmas moment στο MadWalk 2026 by Three Cents που έβαλε τη βραδιά σε εορταστικό mood.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Akim Tsatsoulis

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