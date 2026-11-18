Από την υψηλή ραπτική μέχρι τον κόσμο της ομορφιάς, αυτές είναι οι νέες καλλιτεχνικές συναντήσεις που θα δούμε στο MadWalk 2026

Με μια ματιά Το MadWalk 2026 by Three Cents φέρνει για πρώτη φορά στη σκηνή καλλιτέχνες όπως η Πέγκυ Ζήνα, η Λένα Ζευγαρά και ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Νέοι καλλιτέχνες όπως η Danae, ο Kidd και ο Biased Beast θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στο fashion event.

Η εκδήλωση συνδυάζει μουσική και μόδα, με καλλιτέχνες να συνεργάζονται με Έλληνες σχεδιαστές.

Το MadWalk 2026, με σύνθημα «WE ARE ALL MADE OF STARS», θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν στιγμές όπου η μουσική παύει να είναι μόνο ήχος και η μόδα ξεπερνά τα όρια μιας εντυπωσιακής δημιουργίας. Είναι οι στιγμές όπου 2 διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται, συνομιλούν και γίνονται 1, πάνω σε μια σκηνή που μετατρέπεται σε χώρο έκφρασης, φαντασίας και δημιουργίας. Αυτή είναι, άλλωστε, η μαγεία του MadWalk. Και στη φετινή διοργάνωση, το MadWalk 2026 by Three Cents, μια νέα γενιά καλλιτεχνών αλλά και αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής ετοιμάζονται να γράψουν τη δική τους πρώτη σελίδα στην ιστορία του θεσμού.

Η Πέγκυ Ζήνα, η Λένα Ζευγαρά, ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Danae, ο Kidd και ο Biased Beast , μαζί με ξεχωριστές καλλιτεχνικές συμπράξεις, θα συναντήσουν για πρώτη φορά την πασαρέλα, τους σχεδιαστές και τη μοναδική ενέργεια ενός fashion music show. Κάθε όνομα κουβαλά τη δική του μουσική διαδρομή, κάθε συνεργασία μια διαφορετική αισθητική και κάθε εμφάνιση την υπόσχεση μιας νέας εμπειρίας. Γιατί στο MadWalk δεν αρκεί να ακούσεις ένα τραγούδι ή να θαυμάσεις ένα ρούχο – θέλεις να δεις τη στιγμή που τα δύο γίνονται ένα.

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Με το σύνθημα «WE ARE ALL MADE OF STARS», το MadWalk 2026 by Three Cents ετοιμάζεται να φωτίσει ξανά τη συνάντηση της μόδας με τη μουσική. Στην πασαρέλα του, οι δημιουργίες αποκτούν κίνηση, οι ήχοι γίνονται εικόνες και οι καλλιτέχνες καλούνται να αφηγηθούν μια διαφορετική ιστορία μέσα από την παρουσία τους.

Ανάμεσα στις φετινές συμμετοχές ξεχωρίζουν εκείνες που έχουν κάτι από την αίσθηση της πρώτης φοράς. Καλλιτέχνες που θα βρεθούν για πρώτη φορά στη σκηνή του θεσμού, δημιουργώντας νέες συνδέσεις με σχεδιαστές και fashion brands. Από τη σύγχρονη pop και τη νέα ελληνική μουσική μέχρι το λαϊκό τραγούδι και τις πιο θεατρικές σκηνικές προσεγγίσεις, το φετινό πρόγραμμα αγκαλιάζει διαφορετικές εκφραστικές διαδρομές.

Κάθε συνεργασία έχει τη δική της ιστορία να διηγηθεί. Και αυτές είναι οι πρώτες εμφανίσεις που θα δώσουν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στο MadWalk 2026.

Πέγκυ Ζήνα for Valtadoros: Η φωνή μιας διαδρομής συναντά τη σύγχρονη δημιουργία

Ορισμένες φωνές κουβαλούν μαζί τους μνήμες, συναισθήματα και τραγούδια που έχουν συνοδεύσει διαφορετικές στιγμές της ζωής μας. Η Πέγκυ Ζήνα είναι μία από αυτές. Με τη μακρά πορεία της στο ελληνικό τραγούδι και τη χαρακτηριστική ερμηνευτική της ταυτότητα, έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό.

Στο MadWalk 2026, η τραγουδίστρια θα συναντήσει για πρώτη φορά τον κόσμο της διοργάνωσης, πλαισιώνοντας τις δημιουργίες του Valtadoros. Η μουσική της παρουσία θα γίνει μέρος ενός διαφορετικού σκηνικού αφηγήματος, εκεί όπου η διαχρονικότητα του τραγουδιού συναντά τη σύγχρονη ματιά της μόδας.

Είναι μια από τις συνεργασίες που προσδίδουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη φετινή διοργάνωση, καθώς φέρνουν στο ίδιο σημείο μια καταξιωμένη ερμηνεύτρια και έναν δημιουργό με τη δική του αισθητική υπογραφή.

Λένα Ζευγαρά for Sotiris Georgiou by Colgate: Μια νέα σκηνή για μια ξεχωριστή φωνή

Η Λένα Ζευγαρά συναντά για πρώτη φορά το fashion show, πλαισιώνοντας τη δημιουργική πρόταση του Σωτήρη Γεωργίου. Με μια φωνή που έχει συνδεθεί με το σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι και μια σκηνική παρουσία γεμάτη ένταση, η Λένα Ζευγαρά ετοιμάζεται να περάσει σε ένα διαφορετικό καλλιτεχνικό περιβάλλον. Η πρώτη της συμμετοχή στο MadWalk 2026 θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη συνεργασία της με τον σχεδιαστή Σωτήρη Γεωργίου, με την υποστήριξη της Colgate.

Η μουσική της ταυτότητα θα συναντήσει τη σχεδιαστική προσέγγιση του δημιουργού σε ένα fashion act που φέρνει στο ίδιο κάδρο τη φωνή, την εικόνα και την κίνηση. Για τη Λένα Ζευγαρά, η πασαρέλα γίνεται μια νέα σκηνή και η πρώτη της παρουσία στον θεσμό μια ευκαιρία να εκφραστεί μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο.

Πέτρος Ιακωβίδης for Dimitris Petrou: Όταν το ελληνικό τραγούδι συναντά τη σχεδιαστική υπογραφή

Ο Πέτρος Ιακωβίδης έχει χτίσει τη δική του μουσική διαδρομή με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί και μια παρουσία που χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και έντονο συναίσθημα. Στο MadWalk 2026, θα αφήσει για λίγο το γνώριμο μουσικό του περιβάλλον και θα βρεθεί για πρώτη φορά στη σκηνή του θεσμού, σε μια συνεργασία με τον σχεδιαστή Dimitri Petrou.

Η συνάντηση των 2 δημιουργών θα φέρει τη μουσική του τραγουδιστή κοντά στη σχεδιαστική αισθητική του Dimitri Petrou, με την πασαρέλα να γίνεται ο κοινός τους τόπος. Είναι μια διαφορετική στιγμή για τον Πέτρο Ιακωβίδη, αλλά και μια ακόμη απόδειξη πως η μουσική μπορεί να δώσει νέα διάσταση σε μια συλλογή, μετατρέποντας την παρουσίασή της σε ολοκληρωμένη εμπειρία.

Danae for Stelios Koudounaris: Όταν η ευαισθησία της μουσικής συναντά την άγρια κομψότητα της μόδας

Μια συνάντηση ανάμεσα σε 2 δημιουργικούς κόσμους, με τη Danae να πλαισιώνει τη συλλογή του Stelios Koudounaris. Η Danae ανήκει σε εκείνη τη νέα γενιά καλλιτεχνών που δεν βιάζονται να χωρέσουν σε μία μόνο μουσική ταυτότητα. Με αναφορές στη neo-soul, την alternative pop και την indie αισθητική, δημιουργεί έναν προσωπικό ηχητικό κόσμο, στον οποίο η ευαισθησία συναντά τον πειραματισμό.

Από το «Καλοκαίρι» και το «AURIO» με τον Saske μέχρι το «Ki Allo», κάθε κυκλοφορία αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι της καλλιτεχνικής της διαδρομής. Η ίδια έχει περιγράψει τη σχέση της με τη μόδα ως μια κρυφή αγάπη, ενώ το προσωπικό της στιλ κινείται ανάμεσα στο ρομαντικό, το retro και το τρυφερό.

Kidd & Evangelia for BSB: Δύο μουσικές ταυτότητες σε μία fashion συνάντηση

Ο Kidd κάνει το πρώτο του βήμα στη σκηνή του MadWalk, συναντώντας την Evangelia σε ένα act για την BSB. Κάποιες συνεργασίες ξεχωρίζουν για την ενέργεια που γεννιέται όταν διαφορετικές μουσικές προσωπικότητες συναντιούνται. Μια τέτοια στιγμή ετοιμάζουν ο Kidd και η Evangelia, οι οποίοι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη συλλογή της BSB.

Για τον Kidd, αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση στο MadWalk, ενώ η Evangelia θα αποτελέσει τη μουσική συνοδοιπόρο του σε αυτή τη νέα εμπειρία. Με τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα, οι δύο καλλιτέχνες θα μεταφέρουν τον ρυθμό τους στην πασαρέλα, συνοδεύοντας τις δημιουργίες της BSB.

Η συνάντηση αυτή έχει κάτι από τη φρεσκάδα της σύγχρονης pop κουλτούρας, εκεί όπου οι μουσικές επιρροές, η προσωπικότητα και η εικόνα συνυπάρχουν χωρίς αυστηρά όρια. Και το MadWalk είναι ακριβώς το σημείο όπου όλα αυτά μπορούν να συναντηθούν.

BIASED BEAST for Georgia De Graecia: Μια διαφορετική καλλιτεχνική ταυτότητα στην πασαρέλα

Κάθε MadWalk αφήνει χώρο και σε εκείνες τις συναντήσεις που δεν ακολουθούν απαραίτητα την αναμενόμενη διαδρομή. Η συμμετοχή του BIASED BEAST στη συλλογή της Georgia De Graecia αποτελεί μία από τις νέες προσθήκες του φετινού προγράμματος, φέρνοντας μια διαφορετική καλλιτεχνική ταυτότητα στη σκηνή.

Για το BIASED BEAST, η εμφάνιση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη συμμετοχή στο fashion music project. Η μουσική του παρουσία θα συνοδεύσει τις δημιουργίες της σχεδιάστριας, σε μια συνεργασία που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η μόδα μπορεί να συνομιλήσει με διαφορετικές εκφραστικές προσεγγίσεις.

Από τη μουσική ευαισθησία της Danae και τη συνάντηση του Kidd με την Evangelia μέχρι τη χαρακτηριστική φωνή της Πέγκυς Ζήνα, τη σκηνική ενέργεια του Πέτρου Ιακωβίδη, το MadWalk 2026 συγκεντρώνει πρόσωπα που ετοιμάζονται να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Tae Kwon Do του Παλαιού Φαλήρου, οι πρώτες αυτές εμφανίσεις θα γίνουν κομμάτι της ιστορίας του MadWalk. Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο στοιχείο μιας πρώτης φοράς: δεν γνωρίζεις ακριβώς πώς θα εξελιχθεί, ξέρεις όμως πως μπορεί να γίνει μια στιγμή που θα θυμάσαι.

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