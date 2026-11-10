Η Έβελυν Καζαντζόγλου μιλά στο ««MADWALK VIDCAST 2026 by Three Cents»

Με μια ματιά Η Έβελυν Καζαντζόγλου μίλησε για την πορεία της από το modeling στο fashion influencing, τονίζοντας τις διαφορές τους.

Αναφέρθηκε στις δυσκολίες και την κριτική που αντιμετώπισε στο modeling, αλλά και στην ανάγκη προστασίας του εαυτού.

Τόνισε τη σημασία της εργατικότητας, της συνέπειας και της αγάπης για τη μόδα στις μακροχρόνιες συνεργασίες.

Μοιράστηκε εμπειρίες από τις συμμετοχές της στο MadWalk, εστιάζοντας στις απαιτητικές αλλαγές και την εξέλιξη του event. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από τα πρώτα της βήματα στο modeling, σε ηλικία μόλις 15 ετών, μέχρι τις διεθνείς Fashion Weeks και τη σημερινή της παρουσία ως fashion influencer, η Έβελυν Καζαντζόγλου έχει διαγράψει μια μακρά και πολυδιάστατη πορεία στον χώρο της μόδας. Στο MADWALK VIDCAST 2026 by Three Cents, η Fashion Hero Μαριαγάπη τη συνάντησε σε μια συζήτηση που ξεπέρασε τα όρια του στιλ και των εντυπωσιακών εμφανίσεων, αγγίζοντας τις απαιτήσεις της βιομηχανίας, την επαγγελματική εξέλιξη, την αυτοπεποίθηση και την ανάγκη να προστατεύεις τον εαυτό σου. Η ίδια μίλησε για τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν, τις φορές που χρειάστηκε να αποδείξει την αξία της, αλλά και για τη διαφορετική πραγματικότητα πίσω από το modeling και το επάγγελμα του fashion influencer. Παράλληλα, θυμήθηκε τις προηγούμενες συμμετοχές της στο MadWalk, αποκάλυψε λεπτομέρειες από τις απαιτητικές αλλαγές των looks της και έδωσε τη δική της οπτική για τη μόδα σήμερα.

Η Έβελυν Καζαντζόγλου επέστρεψε σε έναν χώρο που, όπως εξομολογήθηκε στη Μαριαγάπη, αισθάνεται σαν το σπίτι της. Ανατρέχοντας στην επαγγελματική της διαδρομή, στάθηκε στην εργατικότητα, τη συνέπεια και κυρίως στην αγάπη της για τη μόδα, στοιχεία που θεωρεί ότι την έχουν βοηθήσει να διατηρήσει μακροχρόνιες συνεργασίες. Όπως εξήγησε, αντιμετωπίζει κάθε project με την ίδια αφοσίωση, σαν να είναι μοναδική ευκαιρία, και πιστεύει πως αυτή η στάση είναι κάτι που έχουν αναγνωρίσει οι άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί.

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Η συζήτηση πήγε και στα δύσκολα χρόνια του modeling, όταν η κριτική για την εξωτερική εμφάνιση αποτελούσε σχεδόν καθημερινότητα. Η ίδια θυμήθηκε ότι μπορούσε να περάσει από πολλά castings μέσα στην ίδια ημέρα και να ακούσει αντικρουόμενα σχόλια για το ύψος, το βάρος, τα χαρακτηριστικά ή ακόμη και το χρώμα των μαλλιών της. Παραδέχτηκε, μάλιστα, ότι για αρκετό καιρό μπήκε στη διαδικασία να αποδείξει σε ανθρώπους που την είχαν υποτιμήσει ότι μπορούσε να τα καταφέρει.

Σήμερα, ωστόσο, βλέπει διαφορετικά τέτοιες συμπεριφορές. Όπως είπε στη συνέντευξη, η υποτίμηση που μπορεί να δεχτείς από κάποιον αφορά περισσότερο εκείνον παρά εσένα. Γι’ αυτό και θεωρεί σημαντικό να μην εσωτερικεύεις κάθε αρνητικό σχόλιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδέχεσαι μια προσβλητική συμπεριφορά. Μάλιστα, μοιράστηκε μια σκέψη που της έμεινε από συζήτηση με την ψυχολόγο της: αντί να υπερηφανεύεσαι ότι έχεις «γερό στομάχι» επειδή έχεις αντέξει δύσκολες καταστάσεις, είναι προτιμότερο να λες ότι μαθαίνεις να προστατεύεις τον εαυτό σου.

Από το modeling στο fashion influencing: «Είναι δύο διαφορετικοί πλανήτες»

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης με τη Μαριαγάπη ήταν η διάκριση ανάμεσα στο modeling και το fashion influencing. Η Έβελυν Καζαντζόγλου ξεκαθάρισε ότι, παρά την κοινή αγάπη για τη μόδα, πρόκειται για δύο διαφορετικά επαγγέλματα, με ξεχωριστές απαιτήσεις και διαφορετική προσέγγιση.

Όπως εξήγησε, το modeling συνδέεται με το όραμα του σχεδιαστή και την παρουσίαση μιας συλλογής μέσα από την πασαρέλα, με το μοντέλο να καλείται να υπηρετήσει μια συγκεκριμένη αισθητική. Αντίθετα, στο street style και στο fashion influencing, το ζητούμενο είναι να αναδείξεις το προσωπικό σου στιλ μέσα από δημιουργίες άλλων σχεδιαστών. Η ίδια υπογράμμισε ότι ένα μοντέλο δεν είναι απαραίτητα influencer, όπως και μια fashion influencer δεν είναι αυτομάτως μοντέλο.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι influencers έχουν αλλάξει σημαντικά τη βιομηχανία της μόδας. Έφερε ως παράδειγμα τις Fashion Weeks, όπου παλαιότερα υπήρχαν αυστηροί περιορισμοί στη χρήση προσωπικών φωτογραφικών μηχανών, ενώ σήμερα τα κινητά τηλέφωνα και η δημιουργία περιεχομένου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των shows. Για την ίδια, αυτή η αλλαγή είναι μέρος της εξέλιξης του χώρου και αξίζει να αντιμετωπίζεται με ανοιχτό μυαλό.

Η Βίκυ Καγιά, τα πρότυπα και η συμβουλή της σε κάθε νέο μοντέλο

Όταν η συζήτηση έφτασε στα πρόσωπα που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη μόδα, η Έβελυν Καζαντζόγλου αναφέρθηκε με ιδιαίτερη αγάπη στη Βίκυ Καγιά. Μάλιστα, μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση από την εποχή που ήταν μόλις 15 ή 16 ετών και συναντούσε τη Βίκυ στα παρασκήνια των fashion shows στη Θεσσαλονίκη. Τότε, όπως θυμήθηκε, την πλησίαζε ζητώντας της να την παρακολουθήσει από το monitor και να της πει τι θα μπορούσε να διορθώσει στο περπάτημα ή την παρουσία της.

Αυτό που δεν ξέχασε ήταν η προθυμία της Βίκυς Καγιά να τη βοηθήσει και να της δώσει συμβουλές με αγάπη. Σήμερα, έχοντας πλέον συνεργαστεί μαζί της, εξακολουθεί να τη θαυμάζει και τη θεωρεί ένα από τα πρότυπα που αξίζει να έχεις στον χώρο της μόδας. Όσο για το fashion influencing, απέφυγε να ξεχωρίσει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο στην Ελλάδα, καθώς θεωρεί ότι θα ήταν άδικο απέναντι στις γυναίκες με τις οποίες έχει συνεργαστεί και τις οποίες εκτιμά για διαφορετικούς λόγους.

Η δική της συμβουλή προς ένα νέο κορίτσι που θέλει να ασχοληθεί με το modeling είναι να επενδύσει στη γνώση και να διαβάσει την ιστορία της μόδας. Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν χώρο με τεράστια διαδρομή και πολλές επιρροές, τον οποίο χρειάζεται να κατανοήσεις για να μπορέσεις να εξελιχθείς. Πάνω απ’ όλα, όμως, χρειάζονται αφοσίωση, πάθος, αγάπη, σεβασμός και η διάθεση να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της διαδρομής.

Οι 7 αλλαγές στο MadWalk 2020 και η εμπειρία του 2024

Η Έβελυν Καζαντζόγλου έχει συνδέσει το όνομά της με περισσότερες από μία διοργανώσεις του MadWalk. Το 2020 είχε αναλάβει διπλό ρόλο, παρουσιάζοντας τα backstage και συμμετέχοντας σε δύο acts μαζί με τον Στρατή και την Ήβη Αδάμου. Μέσα στην ίδια βραδιά πραγματοποίησε επτά διαφορετικές αλλαγές looks, αριθμός που, όπως παραδέχτηκε με χιούμορ, έχει γίνει σχεδόν το προσωπικό της γούρι.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση, ωστόσο, είχε μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα εξαιτίας της πανδημίας. Χωρίς την παρουσία κοινού, η ενέργεια έπρεπε να δημιουργηθεί από τους ίδιους τους συντελεστές, σε αντίθεση με όσα είχε συνηθίσει από προηγούμενες χρονιές. Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, θυμάται την εμπειρία ως ένα ξεχωριστό μάθημα και αναγνωρίζει τη δημιουργική ελευθερία που προσφέρει η μόδα, ειδικά όταν έχεις τη δυνατότητα να πειραματιστείς με διαφορετικά μαλλιά, ρούχα και στιλ μέσα σε λίγες ώρες.

Το 2024 επέστρεψε στο MadWalk ως fashion partner, αναλαμβάνοντας συνεντεύξεις με σχεδιαστές και καλλιτέχνες στα backstage. Αυτή τη φορά, όμως, τα πράγματα ήταν ακόμη πιο απαιτητικά, αφού οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνταν live μπροστά στο κοινό και όχι σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον γυρίσματος. Η ίδια θυμήθηκε ότι έτρεχε από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη, αλλάζοντας ρούχα ακόμη και ενώ περπατούσε, με την ομάδα της να βρίσκεται συνεχώς δίπλα της.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές λεπτομέρειες που αποκάλυψε ήταν ότι είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει αλλαγή εμφάνισης μέσα σε μόλις ένα λεπτό και είκοσι δευτερόλεπτα. Μια διαδικασία που απαιτούσε απόλυτο συντονισμό και συνεργασία, αλλά της άφησε την ικανοποίηση ότι κατάφερε να ανταποκριθεί σε μια πραγματικά δύσκολη πρόκληση.

«Δεν υπάρχει τίποτα μικρό» – Η πιο λαμπερή στιγμή της μέχρι σήμερα

Με αφορμή το φετινό concept του MadWalk 2026 by Three Cents, «WE ARE ALL MADE OF STARS», η Μαριαγάπη τη ρώτησε ποια θεωρεί τη δική της πιο λαμπερή στιγμή μέχρι σήμερα. Η απάντηση της Έβελυν Καζαντζόγλου είχε περισσότερο να κάνει με τη διαδρομή παρά με μια συγκεκριμένη συνεργασία ή επαγγελματική επιτυχία.

Όπως εξήγησε, δεν θέλει να ξεχωρίζει μία στιγμή, υποτιμώντας τις υπόλοιπες συνεργασίες της. Ακόμη και εκείνες που μπορεί αρχικά να μοιάζουν μικρότερες έχουν τη δική τους αξία, αφού κάθε εμπειρία προσθέτει κάτι και σε οδηγεί στο επόμενο βήμα. «Δεν υπάρχει τίποτα μικρό», ήταν το νόημα της τοποθέτησής της, επισημαίνοντας πως όλες οι συνεργασίες της έχουν συμβάλει στο να βρίσκεται σήμερα στη θέση που είναι.

Στο τέλος της συνέντευξης, η Έβελυν Καζαντζόγλου συμμετείχε σε 2 fashion παιχνίδια, αποκαλύπτοντας μερικές πιο απρόσμενες πλευρές του προσωπικού της στιλ. Ανάμεσα στις επιλογές της ήταν δέκα διαχρονικά outfits που θα μπορούσαν να λειτουργούν σαν προσωπικές «στολές», αντί για μια ντουλάπα γεμάτη designer κομμάτια, ενώ παραδέχτηκε ότι δεν θα της έλειπε καθόλου το μαύρο αν έπρεπε να το αποχωριστεί.

Μίλησε ακόμη για την αγάπη της στις ζώνες, αποκάλυψε ότι το πρώτο πράγμα που προσέχει στο στιλ ενός ανθρώπου είναι τα νύχια του και ξεχώρισε τις σαγιονάρες ως ένα fashion trend που δεν κατάλαβε ποτέ. Όσο για το απόλυτο look στο MadWalk 2026, η απάντησή της ήταν απλή και ξεκάθαρη: δεν χρειάζεσαι απαραίτητα ένα extravagant outfit για να λάμψεις. Το σημαντικότερο είναι να έχεις κέφι, διάθεση, χαμόγελο και να είσαι έτοιμη να απολαύσεις τη βραδιά.

Η συνέντευξη της Έβελυν Καζαντζόγλου στο MADWALK VIDCAST 2026 by Three Cents, με τη Fashion Hero Μαριαγάπη, έφερε στο προσκήνιο όχι μόνο την εμπειρία της από τη βιομηχανία της μόδας, αλλά και τη φιλοσοφία μιας γυναίκας που εξακολουθεί να αγαπά τη δουλειά της, να εξελίσσεται και να αντιμετωπίζει κάθε νέα συνεργασία ως μια ακόμη ευκαιρία να δημιουργήσει.

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