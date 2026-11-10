Η Charli XCX ανοίγει τη ντουλάπα της στη Vinted και δείχνει τους θησαυρούς της

Η Charli XCX συνεργάζεται με τη Vinted και δίνει στους fans την ευκαιρία να αποκτήσουν αγαπημένα της κομμάτια

Με μια ματιά Η Charli XCX συνεργάζεται με τη Vinted για την περιοδεία της, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά second hand ρούχα.

Η τραγουδίστρια ενσωματώνει vintage κομμάτια με grunge, gothic και indie αισθητική στα σκηνικά της looks.

Η Charli XCX ανοίγει τη δική της ντουλάπα στη Vinted, προσφέροντας επιλεγμένα κομμάτια στους θαυμαστές της.

Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθεί στον οργανισμό Rainbow Railroad για την υποστήριξη της LGBTQIA+ κοινότητας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μόδα αγαπά διαρκώς το καινούργιο, όμως οι πιο ενδιαφέρουσες στιλιστικές επιλογές δεν χρειάζεται απαραίτητα να προέρχονται από τις τελευταίες συλλογές των μεγάλων οίκων. Η Charli XCX έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την άποψη με μια συνεργασία που συνδυάζει τη μουσική, το προσωπικό στιλ και τη φιλοσοφία της κυκλικής μόδας. Η Βρετανίδα pop star ενώνει τις δυνάμεις της με τη Vinted, αναλαμβάνοντας να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο ντύσιμο της περιοδείας της, αφού όλες οι εμφανίσεις της θα αποτελούνται αποκλειστικά από second hand κομμάτια.

Η συνεργασία αφορά την περιοδεία Music, Fashion, Film, με τη Vinted να βρίσκεται στο πλευρό της ως χορηγός. Αντί να επιλέξει ολοκαίνουργια ρούχα και εντυπωσιακές δημιουργίες που κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για τη σκηνή, η Charli XCX στρέφεται στην αγορά μεταχειρισμένων ρούχων, αποδεικνύοντας ότι ένα ιδιαίτερο outfit δεν χρειάζεται να έχει μόλις βγει από το κατάστημα για να τραβήξει τα βλέμματα.

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Η συγκεκριμένη συνεργασία μοιάζει να ταιριάζει απόλυτα στην αισθητική και τη φιλοσοφία της τραγουδίστριας. Η Charli XCX έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση με τη μόδα, επιλέγοντας εμφανίσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο grunge, το gothic και την indie αισθητική, χωρίς να ακολουθεί απαραίτητα τους κανόνες της βιομηχανίας.

Μαζί με τον επί χρόνια stylist της, Chris Horan, εντάσσει στη σκηνική γκαρνταρόμπα της ρούχα που βρίσκει μέσα από τη Vinted, δίνοντας έμφαση σε κομμάτια με χαρακτήρα και ιστορία. Άλλωστε, η ίδια δεν έχει κρύψει ποτέ ότι αγαπά να φορά ξανά τα αγαπημένα της ρούχα. Όπως έχει δηλώσει, αισθάνεται τυχερή που συνεργάζεται με δημιουργούς και φορά ξεχωριστά κομμάτια, γι’ αυτό και θέλει να τα χρησιμοποιεί ξανά και ξανά.

Αυτή η στάση έρχεται σε αντίθεση με μια παλαιότερη αντίληψη της μόδας, σύμφωνα με την οποία μια δημόσια εμφάνιση έπρεπε να συνοδεύεται από ένα ολοκαίνουργιο look. Η εμμονή με την αποκλειστικότητα και την ανανέωση της γκαρνταρόμπας έχει πλέον αρχίσει να αμφισβητείται, με όλο και περισσότερες προσωπικότητες να αντιμετωπίζουν την επανάληψη των outfits ως συνειδητή στιλιστική επιλογή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και το νυφικό της Charli XCX, σχεδιασμένο από την Danielle Frankel, το οποίο μεταποιήθηκε και αξιοποιήθηκε με διαφορετικούς τρόπους. Ακόμη και το φόρεμα του Saint Laurent που επέλεξε για το wedding after-party είχε φορεθεί ξανά από την τραγουδίστρια σε εμφάνισή της στο Παρίσι.

Vintage ανακαλύψεις και αισθητική από τα 00s

Για τη δημιουργία των looks της περιοδείας, ο Chris Horan αναζήτησε κομμάτια που ανταποκρίνονται στην ιδιαίτερη αισθητική της Charli XCX. Ρούχα με φθαρμένη όψη, gothic αναφορές και ρομαντικές λεπτομέρειες αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της αναζήτησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα φόρεμα του Christian Audigier από τις αρχές των 00s, αλλά και μια γκρι ημιδιάφανη μπλούζα που φόρεσε η τραγουδίστρια στο San Diego.

Στις επιλογές της περιλαμβάνεται επίσης ένα φόρεμα Roberto Cavalli από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2005, το οποίο φόρεσε στο πρώτο Airbnb gala στο Los Angeles. Οι vintage αναφορές δεν αποτελούν απλώς μια τάση για την ίδια, αλλά μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης που δίνει νέα ζωή σε ρούχα και αξεσουάρ που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά.

Η Charli XCX ανοίγει και τη δική της ντουλάπα στη Vinted

Η συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στις εμφανίσεις της περιοδείας. Από τις 16 Νοεμβρίου, η Charli XCX ανοίγει και τη δική της προσωπική γκαρνταρόμπα, δίνοντας στους θαυμαστές της την ευκαιρία να αποκτήσουν επιλεγμένα κομμάτια από το προσωπικό της αρχείο.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, ενώ μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθεί στον οργανισμό Rainbow Railroad, ο οποίος υποστηρίζει ανθρώπους της LGBTQIA+ κοινότητας που αντιμετωπίζουν διώξεις και ανασφάλεια λόγω της ταυτότητας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού τους. Έτσι, η συνεργασία αποκτά και έναν κοινωνικό χαρακτήρα, συνδέοντας την επαναχρησιμοποίηση της μόδας με την υποστήριξη μιας σημαντικής πρωτοβουλίας.

Από την Effy Stonem μέχρι τη νέα γενιά του indie στιλ

Υπάρχει και ένας ακόμη λόγος που αυτή η συνεργασία μοιάζει τόσο φυσική. Η αισθητική της Charli XCX έχει αρκετά κοινά με εκείνη της Effy Stonem, της εμβληματικής ηρωίδας της βρετανικής σειράς Skins. Το ατημέλητο μακιγιάζ, τα στενά ρούχα, οι τολμηροί συνδυασμοί, τα σκισμένα καλσόν και η ανεπιτήδευτη διάθεση αποτελούν στοιχεία ενός στιλ που εξακολουθεί να επηρεάζει τη Gen Z.

Η indie αισθητική των 00s επιστρέφει δυναμικά, με τις νεότερες γενιές να αναζητούν στα vintage καταστήματα και στις πλατφόρμες second hand κομμάτια που ξεφεύγουν από την ομοιομορφία της γρήγορης μόδας. Οι ιδιαίτερες τσάντες, οι μπότες με γούνινες λεπτομέρειες, τα εφαρμοστά παντελόνια και τα πιο εκκεντρικά αξεσουάρ γίνονται ξανά μέρος μιας γκαρνταρόμπας που δεν φοβάται να πειραματιστεί.

Σε αυτή την αισθητική, το ζητούμενο δεν είναι να έχεις το πιο καινούργιο ρούχο, αλλά να μπορείς να δημιουργήσεις έναν συνδυασμό που εκφράζει πραγματικά την προσωπικότητά σου.

Μήπως το second hand έγινε τελικά το πιο cool fashion statement;

Η συνεργασία της Charli XCX με τη Vinted αναδεικνύει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη μόδα. Το second hand δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια αναγκαστική οικονομική επιλογή ή ως ένας συμβιβασμός, αλλά ως ένας διαφορετικός τρόπος να ανακαλύπτεις το προσωπικό σου στιλ.

Φυσικά, υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Μια παγκόσμια περιοδεία με τη συμμετοχή μιας από τις πιο επιδραστικές pop stars της εποχής της αποτελεί μια μεγάλη εμπορική και επικοινωνιακή ευκαιρία για μια πλατφόρμα μεταπώλησης. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η επαναχρησιμοποίηση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη θέση στη σύγχρονη fashion κουλτούρα.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Charli XCX δεν χρειάζεται να αλλάξει την εικόνα της για να υποστηρίξει αυτή την ιδέα. Αντίθετα, χρησιμοποιεί τη μόδα που ήδη αγαπά για να αναδείξει μια διαφορετική σχέση με την κατανάλωση. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ουσιαστικό μήνυμα της συνεργασίας. Το πραγματικά ξεχωριστό outfit δεν χρειάζεται να φορεθεί μόνο μία φορά για να παραμείνει αξέχαστο.

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