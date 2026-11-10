Η Θεανώ Κλάδη στο Talk to Mad: «Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης είναι ο ηθοποιός με τον οποίο θέλω να συνεργαστώ»

Με μια ματιά Η Θεανώ Κλάδη μίλησε για την επαγγελματική της πορεία, τις προκλήσεις και την αναγνωρισιμότητα.

Ετοιμάζεται για τη νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Σπιλιάδες», όπου υποδύεται έναν απαιτητικό ρόλο.

Τόνισε τη σημασία της τύχης στα πρώτα επαγγελματικά βήματα και την ευγνωμοσύνη της για τις ευκαιρίες.

Αποκάλυψε την επιθυμία της να συνεργαστεί με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και την αγάπη της για τα anime. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Θεανώ Κλάδη βρέθηκε καλεσμένη της Αθηνάς Κλήμη στο Talk to Mad και μίλησε για την επαγγελματική της πορεία, τις εμπειρίες που της χάρισε η περσινή τηλεοπτική σεζόν, αλλά και τις νέες προκλήσεις που έρχονται στη ζωή της. Μετά τη συμμετοχή της στις σειρές «Γιατί ρε πατέρα;» και «Έχω παιδιά», αλλά και την παρουσία της στο θέατρο, η ηθοποιός ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη μέσα από τη νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Σπιλιάδες».

Στη συζήτησή της με την παρουσιάστρια, αναφέρθηκε στην αναγνωρισιμότητα που απέκτησε μέσα από τους τηλεοπτικούς της ρόλους, στην αγάπη που εισπράττει από το κοινό, αλλά και στις δυσκολίες που συνοδεύουν το επάγγελμα του ηθοποιού. Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση της με τα social media, την αμηχανία που αισθάνεται μπροστά στις κάμερες όταν δεν βρίσκεται σε επαγγελματικό πλαίσιο και την ανάγκη της να διατηρεί τις ισορροπίες ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική της ζωή.

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Η Θεανώ Κλάδη αποκάλυψε, επίσης, λεπτομέρειες για τον νέο της ρόλο, εξήγησε τι την κέρδισε στο σενάριο της σειράς «Σπιλιάδες» και μοιράστηκε τα όνειρά της για το μέλλον. Από την επιθυμία της για μια σταθερή επαγγελματική πορεία μέχρι την αγάπη της για τα anime και τη μουσική, η ηθοποιός έδωσε στην Αθηνά Κλήμη μια πιο προσωπική εικόνα του εαυτού της.

Η απαιτητική περσινή χρονιά και η αγάπη του κόσμου

Η προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν ήταν ιδιαίτερα γεμάτη για τη Θεανώ Κλάδη, η οποία είχε να διαχειριστεί ταυτόχρονα τρεις διαφορετικές επαγγελματικές υποχρεώσεις. Εκτός από τις σειρές «Γιατί ρε πατέρα;» και «Έχω παιδιά», συμμετείχε στη θεατρική παράσταση «Astoria» του Βασίλη Μαυρογεωργίου στο Παλλάς.

Όπως παραδέχτηκε, εκείνη την περίοδο είχε αφήσει σε δεύτερη μοίρα τον εαυτό της, καθώς ο χρόνος για ξεκούραση ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. «Πέρυσι είχα ξεχάσει γενικά λίγο να προσέχω τον εαυτό μου, γιατί ήμουν σε τρεις δουλειές, σε δύο τηλεοπτικές και σε μία στο θέατρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την κούραση, θεωρεί πως ήταν μια χρονιά που τη βοήθησε να εξελιχθεί τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως άνθρωπος. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η ανταπόκριση του κοινού στο «Γιατί ρε πατέρα;», το οποίο γνώρισε μεγάλη απήχηση και μέσα από το Netflix. «Έχουμε λάβει πάρα πολύ όμορφα μηνύματα, πάρα πολύ όμορφα βίντεο και τα βλέπω και εγώ και χαίρομαι υπερβολικά πάρα πολύ», είπε για την αγάπη που εισπράττει από τους τηλεθεατές.

Μάλιστα, η αυξημένη αναγνωρισιμότητα δεν φαίνεται να την έχει φέρει σε δύσκολη θέση. Όπως εξήγησε, ο κόσμος σέβεται τα όριά της και η ίδια απολαμβάνει να την πλησιάζουν και να της μιλούν για τους χαρακτήρες της. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά αφορά τη συμμετοχή της στο «Έχω παιδιά», καθώς αρκετοί δυσκολεύονται να την αναγνωρίσουν εκτός του τηλεοπτικού της ρόλου, εξαιτίας της διαφορετικής εμφάνισής της στη σειρά.

Οι «Σπιλιάδες» και ο διαφορετικός ρόλος που αναλαμβάνει

Το επόμενο τηλεοπτικό βήμα της Θεανώς Κλάδη είναι η νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Σπιλιάδες», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου και εκτυλίσσεται το 1962 στα Ψαρά. Η ηθοποιός δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη που αποτελεί μέρος αυτής της παραγωγής, καθώς πρόκειται για μια διαφορετική εμπειρία σε σχέση με τις κωμικές σειρές στις οποίες συμμετείχε την προηγούμενη χρονιά.

Στη σειρά υποδύεται την Άννα, την κόρη του Μανώλη, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Πρόκειται για μια εύπορη, κακομαθημένη και αρκετά απαιτητική κοπέλα, που έχει μάθει να αποκτά ό,τι θέλει χωρίς να χρειάζεται να κάνει υποχωρήσεις. Είναι, μάλιστα, αρραβωνιασμένη με τον Ορέστη, τον οποίο υποδύεται ο Γιάννης Καράμπαμπας.

Αυτό που την κέρδισε εξαρχής ήταν τόσο η ιστορία όσο και ο χαρακτήρας της Άννας, καθώς της έδωσαν την ευκαιρία να δοκιμάσει κάτι εντελώς διαφορετικό. «Είναι μια κοπέλα πλούσια, κακομαθημένη, που τα θέλει όλα μπροστά της και πατάει επί πτωμάτων για να καταφέρει αυτά που θέλει και να πάρει αυτά που θέλει», εξήγησε.

Η ίδια στάθηκε και στις απαιτήσεις που έχει ο συγκεκριμένος ρόλος, καθώς ορισμένες σκηνές χρειάζονται μεγάλη συναισθηματική ένταση. Όπως αποκάλυψε, υπάρχουν στιγμές που δυσκολεύεται να αποφορτιστεί αμέσως μετά το τέλος μιας σκηνής. «Εκείνη τη στιγμή νιώθω ότι το περνάω αυτό το πράγμα και μόλις ακούω το cut λέω δώστε μου ένα λεπτό, λίγο νερό, ένα λεπτάκι και συνεχίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα ενθουσιασμένη είναι και με τη συνεργασία της με τον Ρένο Χαραλαμπίδη, τον οποίο θαύμαζε ήδη πριν γνωριστούν επαγγελματικά. Για εκείνον μίλησε με πολύ θερμά λόγια, περιγράφοντάς τον ως έναν γλυκό και παραστατικό άνθρωπο, που κάνει τους συνεργάτες του να αισθάνονται άνετα και δεν διστάζει να τους ενθαρρύνει.

Τα όνειρά της και η ανάγκη για μια σταθερή πορεία

Η συζήτηση έφτασε και στις δυσκολίες του επαγγέλματος του ηθοποιού, με τη Θεανώ Κλάδη να αναγνωρίζει πως η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο στα πρώτα επαγγελματικά βήματα. Η ίδια θυμήθηκε πως η πρώτη της ευκαιρία ήρθε όσο ακόμη φοιτούσε στη δραματική σχολή, μέσα από μια γνωριμία που τη βοήθησε να έρθει σε επαφή με ανθρώπους του χώρου.

Αρχικά είχε στείλει ένα βίντεο για έναν μικρό ρόλο, τον οποίο τελικά δεν πήρε. Ωστόσο, μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία την είδαν και την κάλεσαν αργότερα σε ακρόαση για το «Ναυάγιο». «Αν δεν γνώριζα αυτή την κοπέλα, θα μπορούσε να καθυστερήσει, θα μπορούσε να μην είχε έρθει τόσο εύκολα, θα μπορούσε να είχε έρθει μετά από δέκα χρόνια, θα μπορούσε να μην είχε έρθει ποτέ», εξήγησε.

Παρά τις δυσκολίες και την επαγγελματική αβεβαιότητα, η ηθοποιός αισθάνεται ευγνώμων για τις ευκαιρίες που έχει μέχρι σήμερα. Όπως είπε, γνωρίζει καλά πως στον συγκεκριμένο χώρο μπορεί κάποιος να έχει δουλειά για ένα διάστημα και στη συνέχεια να χρειαστεί να περιμένει την επόμενη πρόταση.

Όταν η Αθηνά Κλήμη τη ρώτησε μέχρι πού θα ήθελε να φτάσει επαγγελματικά, η απάντησή της δεν επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένους στόχους ή τίτλους. «Θέλω να έχω μία συνεχή πορεία χωρίς να σκέφτομαι πότε θα τελειώσει και αν θα τελειώσει», ανέφερε, προσθέτοντας πως θέλει να συνεχίσει να εξελίσσεται, να χαίρεται για τις δουλειές που κάνει και να φέρνει κοντά της όσο περισσότερο κόσμο μπορεί.

Anime, μουσική και οι ηθοποιοί με τους οποίους θέλει να συνεργαστεί

Στο πιο ανάλαφρο μέρος της συνέντευξης, η Θεανώ Κλάδη απάντησε σε μια σειρά από αυθόρμητες ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας μερικές ακόμη προσωπικές της προτιμήσεις. Αν μπορούσε να αποκτήσει μία υπερδύναμη, θα επέλεγε την αορατότητα, καθώς θα της έδινε την ελευθερία να ταξιδεύει και να κάνει ό,τι θέλει χωρίς περιορισμούς.

Αντίστοιχα, ένα επάγγελμα που θα ήθελε να δοκιμάσει έστω για μία ημέρα είναι αυτό της DJ, αφού, όπως είπε, η μουσική αποτελεί μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς της. Μίλησε, επίσης, για την επιθυμία της να συνεργαστεί με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, τον οποίο θαυμάζει ιδιαίτερα.

Από τις απαντήσεις που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη για το πρόσωπο με το οποίο θα αντάλλασσε ζωή για μία εβδομάδα. Η επιλογή της ήταν η Ευγενία Σαμαρά, καθώς την παρακολουθεί στα social media και θα ήθελε να ζήσει από κοντά τον τρόπο ζωής της, με τα ταξίδια, τις πεζοπορίες και τις διαφορετικές δραστηριότητές της.

Όσο για το guilty pleasure της, αυτό περιλαμβάνει anime, ποπ κορν και πατατάκια στον καναπέ. Όπως αποκάλυψε, παρακολουθεί anime από την ηλικία των 14 ετών και εξακολουθεί να απολαμβάνει την επιστροφή σε αυτή τη συνήθεια όποτε βρίσκει χρόνο.

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