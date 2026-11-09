«Είμαι χαοτική, αφηρημένη, τρυφερή»: Η Κατερίνα Παπουτσάκη στο «OK!Themis»

Με μια ματιά Η Κατερίνα Παπουτσάκη μιλά για τις μουσικές της εμφανίσεις, τα γυρίσματα του «Dirty» και το νέο της τραγούδι «Συννεφιά».

Περιγράφει τις Παρασκευιάτικες εμφανίσεις της στο Doors Live ως ένα «πάρτι» με μουσική και χορό.

Επιβεβαιώνει την πιθανότητα νέας τηλεοπτικής συνεργασίας με την ΕΡΤ, αλλά τονίζει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Σε προσωπικές ερωτήσεις, αυτοχαρακτηρίζεται «χαοτική, αφηρημένη, τρυφερή» και επιλέγει τον Γιώργο Καραμίχο σε ένα δίλημμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Παπουτσάκη διανύει μια περίοδο με γεμάτο πρόγραμμα, πολλές δημιουργικές προκλήσεις και αρκετά νέα σχέδια που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Σε μια απολαυστική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Θέμη Γεωργαντά και την εκπομπή «OK!Themis», η αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια μίλησε για τις μουσικές εμφανίσεις της κάθε Παρασκευή στο Doors Live, όπου συναντά τον Jerome Kaluta, τα γυρίσματα για το «Dirty», αλλά και το νέο της τραγούδι με τίτλο «Συννεφιά». Με τη γνωστή αυθόρμητη διάθεσή της, έδωσε μια πιο προσωπική εικόνα της καθημερινότητάς της, παραδεχόμενη πως αυτή την περίοδο «τρέχω και δεν φτάνω», χωρίς όμως να κρύβει τη χαρά της για όσα ετοιμάζει.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη περιέγραψε με ενθουσιασμό το μουσικό πρόγραμμα στο Doors Live, εξηγώντας πως δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο live, αλλά για «ένα πάρτι» και μια μουσική διαδρομή στις δεκαετίες, με πολύ χορό, τραγούδι και κέφι. Κάθε Παρασκευή, από τις 22:30 μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, η ίδια και ο Jerome Kaluta δημιουργούν μια βραδιά γεμάτη διαφορετικούς ήχους και ενέργεια, την οποία, όπως είπε, απολαμβάνουν ιδιαίτερα. «Περνάμε πάρα πολύ ωραία», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως οι συγκεκριμένες εμφανίσεις αποτελούν ένα από τα πιο ευχάριστα κομμάτια της επαγγελματικής της καθημερινότητας.

Διάβασε επίσης: H Ρούλα Παπαθανασίου στο «Talk to MAD»: «Είμαι στην καλύτερη στιγμή της πορείας μου»

Παράλληλα, η ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα για το «Dirty», εκφράζοντας τη χαρά της για τον ρόλο που έχει αναλάβει, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ ενδιαφέροντα». Η συζήτηση με τον Θέμη Γεωργαντά έφερε στο προσκήνιο και το ενδεχόμενο μιας νέας τηλεοπτικής συνεργασίας με την ΕΡΤ, για μια σειρά σε σενάριο του Γιάννη Σκαραγκά. Η ίδια επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο project υπάρχει, ωστόσο ξεκαθάρισε πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, καθώς «όλα αυτά αλλάζουν συνέχεια» μέχρι να δοθεί το τελικό «πράσινο φως». Έτσι, προς το παρόν, το συγκεκριμένο τηλεοπτικό σχέδιο παραμένει σε αναμονή, με την ίδια να περιμένει τις εξελίξεις.

Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα μουσικά νέα. Η Κατερίνα Παπουτσάκη αποκάλυψε πως ετοιμάζει το καινούργιο της τραγούδι, το οποίο θα έχει τίτλο «Συννεφιά», ενώ το video clip έχει ήδη γυριστεί. Όπως ανέφερε, το κοινό θα μπορέσει να το δει σύντομα, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την κυκλοφορία του. Η είδηση ενθουσίασε τον Θέμη Γεωργαντά, ο οποίος της ευχήθηκε καλή επιτυχία, με την τραγουδίστρια να ευχαριστεί θερμά και να επιβεβαιώνει πως πρόκειται για ένα από τα νέα μουσικά της βήματα.

Η τηλεφωνική επικοινωνία συνεχίστηκε με ένα γρήγορο παιχνίδι 60 δευτερολέπτων, μέσα από το οποίο ο παρουσιαστής προσπάθησε να αποσπάσει αυθόρμητες απαντήσεις σε προσωπικές και χιουμοριστικές ερωτήσεις. Όταν της ζητήθηκε να περιγράψει τον εαυτό της με τρεις λέξεις, η Κατερίνα Παπουτσάκη απάντησε «χαοτική, αφηρημένη, τρυφερή», ενώ, όταν ρωτήθηκε τι θεωρεί πιο σέξι πάνω της, επέλεξε χωρίς δεύτερη σκέψη «την αύρα μου». Μάλιστα, αποκάλυψε πως κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για εκείνη είναι ότι είναι «πολύ χύμα», ενώ ως το μεγαλύτερο red flag σε έναν άντρα ανέφερε την «αλαζονεία».

Σε μία ακόμη ερώτηση, σχετικά με το αν θα μπορούσε να συγχωρήσει την απιστία, η ηθοποιός δεν έδωσε μια απόλυτη απάντηση, αλλά άφησε να εννοηθεί πως αυτό θα μπορούσε να εξαρτηθεί από τις συνθήκες. Όταν κλήθηκε να συμπληρώσει τη φράση «Είμαι πολύ καλή στο…», απάντησε με χιούμορ «να κάνω πλάτες», ενώ στο υποθετικό σενάριο ότι κερδίζει το λαχείο εξήγησε πως θα έσπευδε να λύσει κάποια ζητήματα που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση, αλλά και να μοιραστεί τα χρήματα με άλλους. Μια απάντηση που ταίριαξε με τη γενναιοδωρία και την ανάλαφρη διάθεση που χαρακτήρισαν ολόκληρη τη συζήτηση.

Το πιο δύσκολο σημείο του παιχνιδιού ήρθε στο τέλος, όταν ο Θέμης Γεωργαντάς της έθεσε ένα δίλημμα ανάμεσα στον Δημήτρη Κοτσόπουλο και τον Γιώργο Καραμίχο. Η Κατερίνα Παπουτσάκη αρχικά αρνήθηκε να επιλέξει, εξηγώντας πως «τους αγαπώ και τους δύο», ωστόσο τελικά κατέληξε στον Γιώργο Καραμίχο, με τον οποίο έχει συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν. Όπως θυμήθηκε, είχαν υπάρξει τηλεοπτικό ζευγάρι και έχουν μοιραστεί αρκετές κοινές επαγγελματικές στιγμές. Δεν παρέλειψε, βέβαια, να τονίσει πως τρέφει μεγάλη αγάπη και για τον Δημήτρη Κοτσόπουλο.

Κλείνοντας, η ηθοποιός εξέφρασε την επιθυμία της να επισκεφθεί τον Θέμη Γεωργαντά στο Doors Live, μάλιστα προτιμώντας να κανονίσουν απευθείας και όχι μέσω μηνύματος στα social media. Η επικοινωνία ολοκληρώθηκε με αμοιβαίες φιλοφρονήσεις και πολλή αγάπη, ενώ ο παρουσιαστής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη θετική ενέργεια της καλεσμένης του. Άλλωστε, όπως σχολίασε και ο ίδιος μετά το τηλεφώνημα, η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι «η χαρά της ζωής», με το χιούμορ και την αύρα της να αποτελούν, όπως φαίνεται, δύο από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητάς της.

Διάβασε επίσης: