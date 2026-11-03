Η Μελίνα Ασλανίδου στο Mad For Greekz: «Ετοιμάζω καινούργια πράγματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μένα»

Με μια ματιά Η Μελίνα Ασλανίδου ετοιμάζει νέα μουσική δουλειά με έμφαση στην ελληνική παράδοση, πέρα από το ποντιακό στοιχείο.

Η καλλιτέχνιδα τονίζει τη σημασία του αυθεντικού στίχου και της ειλικρινούς επικοινωνίας με το κοινό.

Η μουσική για την Ασλανίδου είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας, με τις ζωντανές εμφανίσεις να προσφέρουν μοναδικές στιγμές σύνδεσης.

Αναπολώντας τα πρώτα της βήματα, αναγνωρίζει τη σημασία της προσωπικής αναζήτησης και του ενστίκτου στην καλλιτεχνική πορεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη μουσική, τις σημαντικές συνεργασίες της και τη διαδρομή που την οδήγησε στη σημερινή καλλιτεχνική της ταυτότητα είχε η Μελίνα Ασλανίδου στην εκπομπή Mad For Greekz με τον Θανάση Γκαραβέλα. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια έκανε μια αναδρομή στα πρώτα της βήματα, μίλησε για τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν, αλλά και για τη σχέση της με το ελληνικό τραγούδι, την παράδοση και τους ανθρώπους που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην πορεία της.

Με αφορμή τη σημερινή δημιουργική της περίοδο, η Μελίνα Ασλανίδου αναφέρθηκε στα μουσικά σχέδια που ετοιμάζει, στην ανάγκη της να παραμένει πιστή σε όσα αισθάνεται και στην ξεχωριστή επικοινωνία που αναπτύσσει με το κοινό της στις ζωντανές εμφανίσεις. Μέσα από μια συζήτηση με προσωπικές αναφορές και ουσιαστικές σκέψεις για την τέχνη της ερμηνείας, εξήγησε γιατί για εκείνη η μουσική είναι ένα διαρκές ταξίδι αυτογνωσίας.

Διάβασε επίσης: Ο Desmond Child στο Mad for Greekζ: «Όταν ακούω το Livin’ on a Prayer νιώθω πάντα ανατριχίλα»

Μιλώντας για τις αλλαγές που έχει γνωρίσει η ελληνική δισκογραφία, η τραγουδίστρια θυμήθηκε την περίοδο κατά την οποία έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο. Όπως εξήγησε, πρόλαβε να γνωρίσει το τέλος μιας διαφορετικής εποχής, στην οποία οι παραγωγοί είχαν πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής πορείας των ερμηνευτών.

Παρότι αναγνωρίζει τη σημασία εκείνης της καθοδήγησης, σήμερα βλέπει θετικά τη δυνατότητα που έχει ένας καλλιτέχνης να αναζητήσει μόνος του τον ήχο και την ταυτότητά του. «Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι κάθε καλλιτέχνης μπορεί ο ίδιος να ψάξει και να ορίσει τι είναι αυτό που θέλει να πει και τι θέλει να αφήσει πίσω σαν αποτύπωμα», ανέφερε.

Ωστόσο, παραδέχτηκε πως στα πρώτα της βήματα είχε ανάγκη από ανθρώπους που θα μπορούσαν να τη συμβουλεύσουν και να της δείξουν τον δρόμο. Με τα χρόνια, όμως, έμαθε να εμπιστεύεται περισσότερο το προσωπικό της ένστικτο. «Νιώθω ότι μέσα σου, αν υπάρχει μια φωνή που σε καθοδηγεί, αυτή τη φωνή πρέπει να ακούσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Η άφιξή της στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο της πορείας της. Μάλιστα, δεν ήθελε αρχικά να εγκαταλείψει την πόλη της μόνη, γι’ αυτό και κατέβηκε μαζί με την παρέα και τους μουσικούς της. Η πρώτη τους προσπάθεια βρήκε γρήγορα ανταπόκριση από το κοινό, με τη διασκευή ενός παλιού λαϊκού τραγουδιού να αποτελεί το πρώτο μεγάλο καλωσόρισμα.

Η συνεργασία, ωστόσο, δεν είχε μεγάλη διάρκεια, καθώς οι καλλιτεχνικές επιθυμίες των δύο πλευρών ήταν διαφορετικές. Η Μελίνα Ασλανίδου αποφάσισε να ακολουθήσει τη δική της διαδρομή, έχοντας ήδη αρχίσει να διαμορφώνει μια πιο προσωπική αντίληψη για το τραγούδι.

Η αγάπη για τον στίχο και οι σπουδαίοι καλλιτέχνες που συνάντησε

Ένα από τα στοιχεία που καθόρισαν από νωρίς την καλλιτεχνική της προσέγγιση ήταν η ιδιαίτερη σημασία που έδινε στον στίχο. Για την ίδια, ένα τραγούδι χρειάζεται να έχει κάτι ουσιαστικό να επικοινωνήσει, καθώς αυτό είναι που τελικά δημιουργεί τη σύνδεση με τον ακροατή. «Ο λόγος για μένα είναι ο πιο σημαντικός. Ο στίχος είναι αυτός που μπορεί να αγγίξει τον κόσμο», εξήγησε, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν αγαπά τις μουσικές ταμπέλες.

Στη διαδρομή της είχε την τύχη να βρεθεί δίπλα σε σπουδαίες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής. Ο Γιώργος Νταλάρας, η Χάρις Αλεξίου, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Χρήστος Νικολόπουλος και η Βίκυ Μοσχολιού είναι μερικά μόνο από τα ονόματα με τα οποία συνδέθηκε επαγγελματικά ή είχε την ευκαιρία να γνωρίσει.

Για ένα κορίτσι που ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη και είχε μεγαλώσει ακούγοντας αυτούς τους καλλιτέχνες, η μετάβαση από τον θαυμασμό στη συνεργασία ήταν σχεδόν απίστευτη. «Όλοι αυτοί που έβλεπες σαν παιδί στα βινύλια και τους άκουγες στο σπίτι σου, ξαφνικά ήταν δίπλα σου. Έτρωγες μαζί τους», θυμήθηκε.

Αυτή η εμπειρία αποτέλεσε ένα σπουδαίο σχολείο, καθώς, όπως υπογράμμισε, η δική της γενιά έμαθε τη μουσική μέσα από τη δουλειά και τις ατελείωτες ώρες ζωντανών εμφανίσεων. Πριν ακόμη μπει στη δισκογραφία, τραγουδούσε για πολλές ώρες, αποκτώντας εμπειρίες που τη βοήθησαν να εξελιχθεί ως ερμηνεύτρια.

Η ίδια θυμήθηκε, μάλιστα, πως στο οικογενειακό της περιβάλλον συνυπήρχαν διαφορετικά μουσικά ακούσματα. Από την Πίτσα Παπαδοπούλου, την Ελένη Βιτάλη και τον Στέλιο Καζαντζίδη μέχρι τους Cure, τους Pretenders, τους Clash και τους Nirvana, η μουσική ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της.

«Η μουσική είναι ένα υπέροχο ταξίδι που κάνεις βαθιές βουτιές μέσα σου»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαφορά ανάμεσα στις ζωντανές εμφανίσεις και την ηχογράφηση στο στούντιο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές εμπειρίες, καθεμία από τις οποίες απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Το live, ωστόσο, παραμένει για εκείνη μια ξεχωριστή διαδικασία, καθώς η επικοινωνία με το κοινό μπορεί να δημιουργήσει στιγμές που δύσκολα περιγράφονται με λόγια.

«Η μουσική είναι ένα υπέροχο ταξίδι που κάνεις πολύ βαθιές βουτιές μέσα σου για να σε βρίσκεις συνέχεια», ανέφερε, περιγράφοντας τη σχέση της με την τέχνη της ερμηνείας. Και συμπλήρωσε πως, όταν ένας καλλιτέχνης καταφέρει να έρθει σε επαφή με την ουσία της μουσικής, αρχίζει να βλέπει πιο καθαρά τον δρόμο που θέλει να ακολουθήσει.

Όσο για τις ζωντανές εμφανίσεις, η Μελίνα Ασλανίδου στάθηκε στη συναισθηματική διάσταση της επαφής με τον κόσμο. «Όταν ενωθείς με τον κόσμο, γίνονται απίστευτες απογειώσεις. Ενώνονται οι καρδιές μας, οι ψυχές μας, οι φωνές μας. Γινόμαστε ένα σώμα, μία φωνή», είπε, τονίζοντας πως αυτές είναι οι στιγμές που έχουν τη μεγαλύτερη αξία για έναν ερμηνευτή.

Τα νέα μουσικά σχέδια και η επιστροφή στις ρίζες της παράδοσης

Στη συζήτηση με τον Θανάση Γκαραβέλα, η τραγουδίστρια μίλησε και για την ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο που διανύει. Όπως αποκάλυψε, έχει αρκετά σχέδια σε εξέλιξη, με επίκεντρο την παράδοση και το λαϊκό τραγούδι, όπως το έχει αγαπήσει και αντιληφθεί μέσα από τα δικά της βιώματα.

Μάλιστα, ετοιμάζει μια ολοκληρωμένη μουσική δουλειά αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση, η οποία δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στο ποντιακό στοιχείο. Στόχος της είναι να συμπεριλάβει διαφορετικές μουσικές καταβολές, από τα ηπειρώτικα και τα νησιώτικα μέχρι τα θρακιώτικα και τα μακεδονίτικα.

«Για μένα η παράδοση δεν είναι μόνο το ποντιακό στοιχείο. Είναι και το ηπειρώτικο, είναι τα νησιώτικα, είναι πολλά. Είναι όλα», εξήγησε. Παράλληλα, αποκάλυψε πως έχει ήδη ξεκινήσει μια ποντιακή δουλειά, στην οποία περιλαμβάνεται το τραγούδι «Η Ρωμαίικη Σιμέλα».

Στα επαγγελματικά της σχέδια εντάσσεται και η χειμερινή της παρουσία στο Θέαμα, από τις 2 Οκτωβρίου, μαζί με τον Χρήστο Μενιδιάτη και τον Παναγιώτη Μαύρο. Μια συνεργασία που, όπως είπε, απολαμβάνει ιδιαίτερα, καθώς της δίνει την ευκαιρία να συνδυάζει διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις.

Την ίδια στιγμή, κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Χειροκροτήματα», σε μουσική του Ιορδάνη Παύλου και στίχους του Γιάννη Μάνου, ενώ συμμετέχει και στο «Τι τα θέλω τα ξενύχτια», ένα τραγούδι για τη σειρά «Ντέρτι» του Χρήστου Νικολόπουλου, σε στίχους της Βίκυς Γεροθόδωρου. Η τελευταία συνεργασία έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς την επανένωσε με τη στιχουργό έπειτα από την επιτυχία «Το λάθος» του 2006.

Οι άνθρωποι που άφησαν το αποτύπωμά τους και η σημασία της αυθεντικότητας

Αναφερόμενη στους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί, η Μελίνα Ασλανίδου εξήγησε πως από τον καθένα έχει κρατήσει κάτι διαφορετικό. Τη δύναμη και το σθένος του Γιάννη Πάριου και του Πασχάλη Τερζή, αλλά και την προσήλωση του Γιώργου Νταλάρα στη μουσική και στη λεπτομέρεια.

Μάλιστα, θυμήθηκε μια συμβουλή που είχε λάβει από μια αγαπημένη της καλλιτέχνιδα, όταν της είχε εξομολογηθεί πως κάποιες φορές αισθανόταν ότι τραγουδούσε με τη δική της φωνή. Η απάντηση που πήρε ήταν πως οι καλλιτέχνες συναντιούνται μέσα από τα τραγούδια τους. «Ό,τι αγαπάμε πάρα πολύ το φέρουμε μέσα μας. Έτσι, από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκα, κάπως το κουβαλάω και εγώ μέσα μου», ανέφερε.

Μιλώντας για τις δικές της επιλογές, στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία της με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, με τον οποίο αισθάνθηκε για πρώτη φορά ότι μπορούσε να δημιουργήσει χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Του έδωσε την ελευθερία να κινηθεί μουσικά πάνω σε στίχους που η ίδια επέλεγε, αναζητώντας τραγούδια που θα εξέφραζαν πραγματικά την προσωπικότητά της.

Για την ίδια, άλλωστε, το βασικό κριτήριο επιλογής ενός τραγουδιού είναι ένα και συγκεκριμένο. «Τι πρέπει να έχει ο στίχος για να πεις ότι είναι για σένα; Αλήθεια. Να έχει αλήθεια», απάντησε χαρακτηριστικά.

Αυτή η ειλικρίνεια είναι, σύμφωνα με την ίδια, και ένα από τα στοιχεία που την έχουν φέρει κοντά στο κοινό. Δεν αισθάνθηκε ποτέ την ανάγκη να δημιουργήσει έναν διαφορετικό ρόλο για τον εαυτό της ή να παρουσιάσει μια εικόνα που δεν την αντιπροσωπεύει. Αντίθετα, προτιμά την αμεσότητα και τις αυθεντικές στιγμές επικοινωνίας.

Κάνοντας έναν απολογισμό της φετινής καλοκαιρινής περιοδείας της, θυμήθηκε με συγκίνηση τις συναυλίες και τις στιγμές που μοιράστηκε με τον κόσμο. Για εκείνη, η μουσική μπορεί να προσφέρει μια μικρή ανάσα από τη δυσκολία της καθημερινότητας και να δημιουργήσει μια ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στους ανθρώπους.

«Αυτό που συμβαίνει με τη μουσική είναι ένα μεγάλο δώρο. Μιλάμε ψυχή με ψυχή», είπε, καταλήγοντας πως, αν κοιτάξει πίσω στη μέχρι τώρα πορεία της, αυτό που θεωρεί ότι την έχει χαρακτηρίσει περισσότερο είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνει να αγγίζει τον κόσμο μέσα από τα τραγούδια της.

Διάβασε επίσης: