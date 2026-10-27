H Vitalyna στο Talk to Mad: «Έχω γράψει τραγούδι για τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Με μια ματιά Η Vitalyna έγραψε τραγούδι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εμπνευσμένο από τις δυσκολίες που βιώνει η οικογένειά της.

Ονειρεύεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, συνδυάζοντας διαφορετικές γλώσσες στη μουσική της.

Θέλει να χρησιμοποιήσει τη μουσική της για να μεταδώσει μηνύματα αγάπης, ελπίδας και να βοηθήσει παιδιά που έχουν ανάγκη.

Η εμπειρία της από το The Voice of Greece ήταν θετική, ενώ ετοιμάζει νέα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου ενός με στοιχεία ρωσικού ραπ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Vitalyna βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Talk to Mad και στην Αθηνά Κλήμη, σε μια συζήτηση για τη μουσική, τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα και τα όνειρά της για το μέλλον. Η νεαρή τραγουδίστρια, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece, μίλησε για τη συνεργασία της με τον Gio Kay, την αγάπη της για τη σύνθεση και την επιθυμία της να δημιουργήσει έναν ξεχωριστό μουσικό ήχο, συνδυάζοντας διαφορετικές γλώσσες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εμπειρία της από τον πόλεμο στην Ουκρανία και στις δυσκολίες που εξακολουθεί να βιώνει, καθώς ο πατέρας και ο αδελφός της παραμένουν εκεί.

Στη συνέντευξή της, η Vitalyna αποκάλυψε ακόμη ότι ετοιμάζει νέα τραγούδια, μεταξύ των οποίων ένα κομμάτι εμπνευσμένο από τον πόλεμο, ενώ μοιράστηκε το μεγάλο της όνειρο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision και να κατακτήσει την πρώτη θέση. Η ίδια θέλει να αξιοποιήσει τη μουσική της για να μεταδώσει μηνύματα αγάπης και ελπίδας, αλλά και να βοηθήσει παιδιά που έχουν ανάγκη.

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«Ο αδελφός μου είναι αυτό που μου λείπει περισσότερο από την Ουκρανία. Είναι ο κολλητός μου, ένας άνθρωπος πάρα πολύ κοντινός μου. Εκείνος με μεγάλωσε και έχει διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα μου. Τώρα προσπαθούν να τον εντοπίσουν ακόμη και στον δρόμο για να τον στείλουν στον πόλεμο, γι’ αυτό θέλω πάρα πολύ να πάω και να τον ξαναδώ».

Για τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece και όσα κέρδισε από αυτή την εμπειρία, η τραγουδίστρια ανέφερε «Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω. Δυστυχώς, όταν πήγα, ήμουν πολύ άρρωστη και δεν μπορούσα καν να μιλήσω. Παρ’ όλα αυτά, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους και πολύ ωραία κορίτσια που τραγουδούσαν εκεί, ενώ και η παραγωγή ήταν εξαιρετική. Θα ξαναπήγαινα σίγουρα. Πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή δίνει στα παιδιά με ταλέντο τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να γνωρίσουν ανθρώπους που μπορούν να τα βοηθήσουν».

Για τους στόχους της στη μουσική και τη διεθνή καριέρα που ονειρεύεται, δήλωσε «Στοχεύω πάντα πολύ ψηλά. Ξέρω τις δυνατότητές μου, τόσο στη μουσική όσο και ως άνθρωπος, και είμαι σίγουρη ότι θα φτάσω στο νούμερο ένα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες. Θέλω να δείξω και στο εξωτερικό αυτό που είμαι. Μου αρέσει πολύ να συνδυάζω τα ελληνικά με άλλες γλώσσες και θα ήθελα να κάνω συνεργασίες με καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Θέλω να εξελιχθώ πολύ μουσικά και να γράφω πάρα πολλά τραγούδια».

Για το ενδεχόμενο να γράψει τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες, εξήγησε «Γράφω ό,τι νιώθω μέσα από την ψυχή μου. Πιστεύω ότι μόνο εγώ μπορώ να τραγουδήσω τα τραγούδια μου με τον τρόπο που θέλω, ώστε να δείξω πραγματικά τι εννοώ».

Για τις συνεργασίες που θα ήθελε να πραγματοποιήσει, αποκάλυψε «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με κάποιον τράπερ. Πιστεύω ότι έχω πολύ γλυκιά φωνή και θα ήταν ενδιαφέρον να συνδυάσω τις ιδέες που έχω από τη Ρωσία και την Ουκρανία με τον ήχο της τραπ, δημιουργώντας κάτι διαφορετικό. Για συνεργασίες με καλλιτέχνες από το εξωτερικό δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Πιστεύω, όμως, ότι στην πορεία θα έρθουν και αυτές και ίσως αργότερα να είναι εκείνοι που θα θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου».

Για το πώς φαντάζεται τη ζωή και την καριέρα της σε πέντε ή δέκα χρόνια, η Vitalyna μοιράστηκε τα μεγάλα της όνειρα «Σίγουρα θέλω να κερδίσω τη Eurovision με την Ελλάδα. Θέλω 100% να το καταφέρω! Θέλω επίσης να γίνω η νούμερο ένα τραγουδίστρια στην Ελλάδα. Παράλληλα, θέλω να βοηθάω τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Όποια οικονομική δυνατότητα έχω, προσπαθώ να τη διαθέτω για να στηρίζω παιδιά στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες που βιώνουν τον πόλεμο. Θέλω να βοηθάω και τα ζωάκια. Γενικά, θέλω να κάνω τον κόσμο καλύτερο και τους ανθρώπους πιο χαρούμενους. Θέλω να αλλάξω τη μουσική και να μεταδώσω περισσότερη αγάπη».

Για την επιθυμία της να συμμετάσχει κάποια στιγμή στη Eurovision, σημείωσε «Είναι κάτι που πιστεύω ότι θα κάνω σίγουρα. Έχω μιλήσει ήδη με τον Gio Kay γι’ αυτό. Θεωρώ ότι χρειάζομαι λίγη περισσότερη εμπειρία, αλλά θέλω να πάω και να κερδίσω. Θα ήθελα να παρουσιάσω κάτι πολύ ενεργειακό, διαφορετικό, με ποπ ήχο και συνδυασμό πολλών γλωσσών. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον και εμπορικό».

Για τις αναμνήσεις της από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τις δυσκολίες που έζησε, περιέγραψε «Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, που δεν μπορείς να εξηγήσεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει βρεθεί σε πόλεμο και δεν έχει ζήσει κάτι αντίστοιχο. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, βρισκόμουν στην Ουκρανία. Ξυπνήσαμε στις 5:00 το πρωί από τις σειρήνες και φύγαμε πάρα πολύ βιαστικά. Δεν πήρα σχεδόν τίποτα μαζί μου, μόνο το διαβατήριό μου και ένα ρούχο. Υπήρχε τεράστια κίνηση και καταλήξαμε σε ένα χωριό, όπου προσπαθήσαμε να κρυφτούμε. Για ένα διάστημα δεν μπορούσαμε να φύγουμε από εκεί, ενώ στο σπίτι φιλοξενούσαμε πολλούς συγγενείς, φίλους αλλά και ανθρώπους που χρειάζονταν βοήθεια. Κάποια στιγμή δεν είχαμε ούτε φαγητό, πέρα από λίγο ψωμί. Τελικά, καταφέραμε να φύγουμε με τη βοήθεια εθελοντών, οι οποίοι μας οδήγησαν σε ένα τρένο και έτσι σωθήκαμε».

Για το πώς είναι να ζει μακριά από την οικογένειά της, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται, εξομολογήθηκε «Δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Είναι σαν να ζεις μέσα σε ένα όνειρο. Ακόμη και τώρα, όταν το σκέφτομαι, έτσι μου φαίνεται. Έχω επιστρέψει αρκετές φορές στην Ουκρανία για να δω τον πατέρα και τον αδελφό μου, γιατί δεν ξέρεις αν αύριο θα έχεις ξανά τη δυνατότητα να τους συναντήσεις. Είναι το σπίτι μου και οι άνθρωποί μου βρίσκονται εκεί. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο, γιατί κάθε πρωί κοιτάζεις τις ειδήσεις και αναρωτιέσαι αν είναι καλά. Μετά προσπαθείς να επικοινωνήσεις μαζί τους για να βεβαιωθείς ότι δεν έχουν πάθει κάτι».

Για το τραγούδι που έχει γράψει με αφορμή τον πόλεμο, αποκάλυψε «Έχω γράψει ένα τραγούδι για τον πόλεμο στα ουκρανικά και στη συνέχεια το μετέφερα στα ελληνικά. Θα κυκλοφορήσει σύντομα και είναι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που έχουν βιώσει αυτό το συναίσθημα. Πιστεύω ότι μπορεί να τους δώσει δύναμη, να τα βοηθήσει να ξεπεράσουν όσα έχουν ζήσει και να νιώσουν ξανά ζωντανά. Θέλω να είναι ένα τραγούδι που θα μπορεί να αγγίξει ανθρώπους που έχουν περάσει παρόμοιες καταστάσεις».

Για τη στήριξη που λαμβάνει από την οικογένειά της και τον σύντροφό της, ανέφερε «Ο πατέρας μου, η μητέρα μου και ο αδελφός μου πίστευαν πάντα σε μένα. Τραγουδούσα και έγραφα τραγούδια από μικρή και τα ανέβαζα. Χαίρονται πολύ με αυτό που κάνω, γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κομμάτι βάζω τον εαυτό μου, τον χαρακτήρα μου και όσα έχω μέσα μου. Το ίδιο ισχύει και για το αγόρι μου, που πιστεύει πάρα πολύ σε μένα. Από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, μου έλεγε ότι εγώ είμαι το αστέρι».

Για το πρώτο της τραγούδι, με τίτλο «Tattoo», και τις νέες κυκλοφορίες που ετοιμάζει, η Βιταλίνα είπε «Ιδανικά, θα ήθελα να κυκλοφορώ ένα τραγούδι κάθε μήνα, γιατί έχω ήδη πολλά έτοιμα. Σε περίπου έναν μήνα θέλουμε να βγάλουμε ακόμη ένα κομμάτι. Το “Tattoo” έχει κυκλοφορήσει μαζί με τον Gio Kay, την Panik και τον παραγωγό JP, ο οποίος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά αυτό που θέλω να εκφράσω. Το έγραψα την πρώτη μέρα που γνώρισα το αγόρι μου και το ολοκληρώσαμε μαζί αργότερα. Έχουμε και ένα κοινό τατουάζ. Το δικό μου γράφει “always” και το δικό του “forever”. Είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι, στο οποίο έχω συνδυάσει και στοιχεία ρωσικού ραπ. Θέλω να συνεχίσω να ενσωματώνω διαφορετικές γλώσσες στη μουσική μου, γιατί πιστεύω ότι έτσι μπορώ να δημιουργήσω κάτι ξεχωριστό».

Η Vitalyna έκλεισε τη συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη αναφερόμενη στα επόμενα μουσικά της βήματα και στην επιθυμία της να κυκλοφορεί συχνά νέα τραγούδια, διατηρώντας την προσωπική της ταυτότητα. Με όνειρο να φτάσει στην κορυφή, να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision και να αξιοποιήσει τη μουσική ως μέσο έκφρασης και προσφοράς, συνεχίζει να χτίζει τη δική της διαδρομή, έχοντας ως βασικό στόχο να μεταφέρει στον κόσμο τα συναισθήματα και τις εμπειρίες της.

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