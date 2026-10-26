H Χαρά Κοντοχρήστου στο Talk to Mad: «Θεωρώ πολύ σημαντικό στα social να δείχνουμε ένα ρεαλιστικό lifestyle»

Η Χαρά Κοντοχρήστου μιλά στην Αθηνά Κλήμη και το Talk to Mad για την πορεία της στα social media, την εμπειρία στο Harvard και τη νέα της ατζέντα

Με μια ματιά Η Χαρά Κοντοχρήστου πιστεύει στη ρεαλιστική απεικόνιση της ζωής στα social media, δείχνοντας και τις δύσκολες στιγμές.

Διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια δίνοντας βαρύτητα σε απόψεις οικείων, ενώ παραμένει αυθεντική στο στιλ της.

Άφησε τη δουλειά γραφείου για το content creation, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Δημιούργησε την ατζέντα «Organized Chaos» για να συνδυάσει οργάνωση και δημιουργικότητα, τονίζοντας τη σημασία του παιδιού μέσα μας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Χαρά Κοντοχρήστου είναι από εκείνους τους δημιουργούς περιεχομένου που έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα στα social media, χωρίς να περιορίζονται σε μία μόνο θεματολογία. Από τα POV vlogs που την έφεραν πιο κοντά στο κοινό μέχρι τις νέες δημιουργικές ιδέες της, η ίδια εξελίσσεται διαρκώς, δοκιμάζει διαφορετικά formats και αναζητά νέους τρόπους να επικοινωνεί με τους ανθρώπους που την παρακολουθούν. Παράλληλα, δεν διστάζει να μιλήσει για όσα την απασχολούν, να τοποθετηθεί πάνω σε ζητήματα της επικαιρότητας και να δείξει ότι η ζωή ενός content creator δεν αποτελεί μια αδιάκοπη σειρά από όμορφες στιγμές και λαμπερά events.

Καλεσμένη της Αθηνάς Κλήμη στο Talk to Mad, η Χαρά μίλησε για την επαγγελματική αλλαγή που αποφάσισε να κάνει, τις δυσκολίες της καθημερινότητας ως ελεύθερη επαγγελματίας, την αντιμετώπιση των αρνητικών σχολίων και την ανάγκη να παραμένει αυθεντική σε έναν ψηφιακό κόσμο που συχνά προβάλλει μια εξιδανικευμένη εικόνα της πραγματικότητας. Φυσικά, ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε και η νέα της ατζέντα, «Organized Chaos» για το 2027, το δημιουργικό εγχείρημα που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά και αποτυπώνει τη φιλοσοφία της ότι ακόμη και μέσα στο χάος της καθημερινότητας μπορείς να βρεις τον δικό σου τρόπο να οργανωθείς.

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Η δημιουργική πορεία της Χαράς δεν έμεινε στάσιμη στα βίντεο που την έκαναν γνωστή. Όπως εξήγησε στη συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη, για 3 χρόνια δημιουργούσε καθημερινά POV vlogs, μέχρι που ένιωσε ότι είχε έρθει η στιγμή να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Η αλλαγή δεν ήρθε απαραίτητα μέσα από ένα αυστηρό πλάνο, αλλά μέσα από τον πειραματισμό και την παρατήρηση του τι εξακολουθούσε να την εκφράζει.

«Είναι πολύ trial and error. Δοκιμάζουμε, πειραματιζόμαστε και βλέπουμε, ανάλογα με το feedback του κόσμου, πού πρέπει να κάνουμε τις αλλαγές», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη δημιουργία περιεχομένου. Άλλωστε, η ίδια παραδέχτηκε πως, έπειτα από τρία χρόνια καθημερινών vlogs, ένιωσε ότι τόσο εκείνη όσο και το κοινό είχαν ανάγκη από κάτι καινούργιο.

Για τη Χαρά, σημαντικό κομμάτι αυτής της εξέλιξης είναι και η ειλικρίνεια απέναντι στους ανθρώπους που την παρακολουθούν. Δεν πιστεύει ότι τα social media πρέπει να παρουσιάζουν αποκλειστικά την ευχάριστη πλευρά της ζωής, με τέλεια outfits, σπίτια και καθημερινότητες. Αντίθετα, θεωρεί ότι υπάρχει χώρος και για τις δύσκολες στιγμές, χωρίς αυτό να σημαίνει πως χρειάζεται να μοιράζεται τα πάντα δημόσια.

«Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό στα social να μη δείχνουμε μόνο ένα lifestyle το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν κάνουμε κάθε μέρα haul με ρούχα, δεν έχουμε τις τέλειες ζωές, τα τέλεια σπίτια, τα τέλεια ρούχα ή το τέλειο πρόσωπο κάθε μέρα», είπε, εξηγώντας γιατί επιλέγει να δείχνει και τις λιγότερο εύκολες πλευρές της καθημερινότητάς της.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην απώλεια του σκύλου της, μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που την έκανε να συνειδητοποιήσει ακόμη περισσότερο τη σημασία του να μη μετατρέπεται η παρουσία στα social media σε μια διαρκή προσπάθεια προβολής μόνο θετικών συναισθημάτων. «Υπάρχουν και αυτές οι μέρες που είναι πάρα πολύ αρνητικές, πάρα πολύ στενάχωρες. Μπορώ να δείξω τη δική μου αλήθεια και το πώς βίωσα εκείνη την ημέρα», σημείωσε.

Η διαχείριση του hate και η επιλογή να παραμένει ο εαυτός της

Σε έναν χώρο όπου η δημόσια έκθεση συνοδεύεται συχνά από έντονη κριτική, η Χαρά έχει μάθει σταδιακά να διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια και να μην αφήνει κάθε άγνωστη γνώμη να καθορίζει τις επιλογές της. Όπως παραδέχτηκε, παλαιότερα το hate την επηρέαζε περισσότερο, καθώς η αίσθηση που της δημιουργεί ένα επιθετικό σχόλιο δεν είναι πάντα εύκολο να αποστασιοποιηθεί από την προσωπική της εμπειρία.

«Ρεαλιστικά, είναι σαν ένας άνθρωπος να ανοίγει το κινητό του και να σου φωνάζει. Δεν είναι απλώς ότι βλέπεις ένα hate comment γραμμένο και λες “εντάξει, μου εύχεται αυτό και αυτό” και κάνεις scroll. Είναι σαν κάποιος να σου φωνάζει μέσα στη μούρη σου», εξήγησε, περιγράφοντας με χαρακτηριστικό τρόπο το πώς μπορεί να βιώσει κανείς την αρνητικότητα στο διαδίκτυο.

Σήμερα, προσπαθεί να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις απόψεις ανθρώπων που γνωρίζει και εμπιστεύεται, παρά στα σχόλια αγνώστων που δεν έχουν πλήρη εικόνα ούτε της ίδιας ούτε των προθέσεών της. «Περισσότερο θα ενστερνιστώ τη γνώμη κάποιου δικού μου που θα μου πει “Χαρά, εκεί ξέρεις, είχες λάθος. Μήπως να το δεις αλλιώς;” και πολύ λιγότερο κάποιου αγνώστου που δεν με ξέρει», ανέφερε.

Η ίδια, άλλωστε, δεν θέλει να προσαρμόζει την προσωπικότητά της σε όσα θεωρεί ότι περιμένει το κοινό από εκείνη. Το χαρακτηριστικό, χρωματιστό στιλ της αποτελεί μέρος της ταυτότητάς της και δεν σκοπεύει να το εγκαταλείψει για να ταιριάξει σε συγκεκριμένα πρότυπα.

«Έχω βάλει πείσμα να χαράσσω τον δικό μου δρόμο και όπου αυτός με βγάλει. Δεν πρόκειται να αλλάξω όλη μου την γκαρνταρόμπα για να κάνω fit in σε διάφορα πρότυπα. Θα είμαι με τα χρωματιστά μου ρούχα, ακόμη κι αν είμαι το μοναδικό ροζ άτομο στο δωμάτιο», δήλωσε, δίνοντας με τον δικό της τρόπο το στίγμα της προσωπικής της φιλοσοφίας.

Από τη δουλειά σε πολυεθνική στο content creation

Μία από τις σημαντικές αλλαγές στη ζωή της Χαράς ήταν η απόφαση να αφήσει την εργασία γραφείου και να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη δημιουργία περιεχομένου. Δεν επρόκειτο, όπως εξήγησε, για μια κίνηση που έκανε χωρίς να έχει υπολογίσει τις πιθανές δυσκολίες. Αντιθέτως, αντιμετώπισε τη μετάβαση ως ένα ρίσκο που μπορούσε να διαχειριστεί, έχοντας φροντίσει να υπάρχει ένα οικονομικό περιθώριο ασφαλείας.

«Ήταν ένα λελογισμένο ρίσκο. Ήξερα ότι έχω χρήματα να συντηρήσω τον εαυτό μου για τον επόμενο ένα χρόνο, γιατί τον πρώτο χρόνο τα έκανα και τα δύο παράλληλα. Οπότε ήξερα ότι, αν δεν προχωρήσει το content creation, θα ξαναγυρίσω στη δουλειά γραφείου, που πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ», ανέφερε.

Η ελευθερία του να εργάζεται για τον εαυτό της, ωστόσο, δεν ήρθε χωρίς προκλήσεις. Από τη διαχείριση των επαγγελματικών ραντεβού και των email μέχρι το μοντάζ και την οργάνωση της καθημερινότητάς της, η ίδια έπρεπε να αναλάβει πολλαπλούς ρόλους. Παράλληλα, της έλειψε η ανθρώπινη επαφή που είχε μέσα από ένα εργασιακό περιβάλλον με συναδέλφους.

«Δυσκολεύτηκα να γίνω ατομική επιχείρηση και ουσιαστικά να είμαι εγώ το αφεντικό, να είμαι εγώ αυτή που κάνει το edit, κλείνει τα meetings, τα ραντεβού, τα πάντα. Δυσκολεύτηκα κυρίως με την έλλειψη ανθρώπινης επαφής», είπε, δίνοντας μια πιο ρεαλιστική εικόνα της ζωής ενός ανθρώπου που εργάζεται ανεξάρτητα.

Εξήγησε, μάλιστα, πως η εικόνα που σχηματίζει το κοινό μέσα από τα events και τις δημόσιες εμφανίσεις δεν αποτυπώνει απαραίτητα την καθημερινή πραγματικότητα ενός content creator. Πίσω από τα βίντεο και τις κοινωνικές εκδηλώσεις υπάρχει αρκετή δουλειά που γίνεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συχνά μπροστά από μια οθόνη.

Η εμπειρία στο Harvard και η επιστροφή στα φοιτητικά χρόνια

Η ανάγκη της να γνωρίσει νέους ανθρώπους, να βγει από τη ρουτίνα της και να έρθει σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες την οδήγησε και στην απόφαση να παρακολουθήσει ένα θερινό πρόγραμμα στο Harvard. Η Χαρά αναζήτησε summer schools που θα μπορούσε να ολοκληρώσει μέσα σε ένα καλοκαίρι και τελικά έκανε αίτηση σε ένα από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια του κόσμου, χωρίς να γνωρίζει αν θα γίνει δεκτή.

«Μου έλειπε πάρα πολύ η διάδραση με τον κόσμο, ειδικά σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο. Οπότε έλεγα πώς θα τα έχω και τα δύο, και τη διάδραση και τη δυνατότητα να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και backgrounds. Έψαχνα summer schools, δηλαδή μικρά courses που μπορούσα να ολοκληρώσω μέσα σε ένα καλοκαίρι», εξήγησε.

Η εμπειρία αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική για εκείνη, καθώς της έδωσε την ευκαιρία να ζήσει για λίγο τη φοιτητική ζωή που δεν είχε γνωρίσει με τον ίδιο τρόπο όταν σπούδαζε στην Αθήνα. Το πρόγραμμα είχε ως αντικείμενο τη δημιουργικότητα και τη φαντασία και συγκέντρωνε ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και εθνικοτήτων.

«Επειδή σπούδασα στην Αθήνα, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, δεν έφυγα από το σπίτι και μου έλειπε πάρα πολύ να ζήσω σε μια εστία. Όλο αυτό που βλέπαμε στις αμερικανικές rom-com ταινίες. Και το έζησα όλο», είπε με ενθουσιασμό, παραδεχόμενη πως, παρά τις λίγες ώρες ύπνου, απόλαυσε την εμπειρία στο έπακρο.

Η νέα ατζέντα «Organized Chaos» και η ανάγκη για δημιουργικότητα

Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει η ατζέντα «Organized Chaos» για το 2027, το δημιουργικό εγχείρημα που η Χαρά υλοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με την Key Books. Η ιδέα ξεκίνησε από μια προσωπική ανάγκη της να έχει ένα αντικείμενο που θα τη βοηθά να οργανώνει τις υποχρεώσεις της, αλλά ταυτόχρονα θα της φτιάχνει τη διάθεση κάθε φορά που το ανοίγει.

«Φέτος αισθανόμουν ότι η ζωή όλων είναι ένα χάος. Αλλά μπορεί να γίνει ένα όμορφο χάος, αν βάλουμε λίγο περισσότερη οργάνωση. Εξού και ο τίτλος», ανέφερε, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από τη φετινή έκδοση.

Η ατζέντα περιλαμβάνει χρώματα, χειροποίητα σχέδια και προσωπικές λεπτομέρειες, ενώ η πρώτη σελίδα είναι αφιερωμένη στο παιδί που κρύβουμε μέσα μας. Η συγκεκριμένη ιδέα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Χαρά, καθώς θέλει να θυμίζει στον καθένα από πού ξεκίνησε και τι θα ήθελε να πετύχει μεγαλώνοντας, πέρα από τους συνηθισμένους επαγγελματικούς στόχους.

«Μερικές φορές ξεχνάμε από πού έχουμε ξεκινήσει. Σκέψου πόσο περήφανο θα ήταν το παιδί που ήσουν για όλα όσα έχεις καταφέρει σήμερα», ήταν το νόημα που θέλησε να περάσει μέσα από αυτή την πρώτη σελίδα. Όπως εξήγησε, το ερώτημα «τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;» δεν χρειάζεται να αφορά αποκλειστικά ένα επάγγελμα, αλλά μπορεί να συνδέεται με τον άνθρωπο που επιθυμείς να γίνεις.

«Μπορεί να μην είναι στόχος για τον καθένα το “όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω πολιτικός μηχανικός”, αλλά το “όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω ευτυχισμένος, δημιουργικός, χαρούμενος”», σημείωσε.

Η δημιουργικότητα, άλλωστε, βρίσκεται στον πυρήνα της ατζέντας. Πολλά από τα σχέδια δημιουργήθηκαν στο χέρι από τον σύντροφό της, Θάνο, και στη συνέχεια ψηφιοποιήθηκαν, ενώ η ίδια πρόσθεσε προσωπικά στοιχεία, όπως τη δική της γραφή. Η Χαρά θέλει η ατζέντα να είναι κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο οργάνωσης, ένα αντικείμενο που θα συνδέεται με τη διάθεση και την καθημερινότητα του ανθρώπου που τη χρησιμοποιεί.

Γιατί όλοι χρειαζόμαστε ένα χόμπι στο οποίο δεν είμαστε καλοί

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν η Χαρά μίλησε για την ενασχόλησή της με τα ντραμς. Αντί να επιλέξει κάτι στο οποίο θα μπορούσε να διακριθεί από την αρχή, αποφάσισε να δοκιμάσει μια δραστηριότητα στην οποία είναι ακόμη αρχάρια, θέλοντας να απολαύσει τη διαδικασία της μάθησης χωρίς την απαίτηση να τα καταφέρνει τέλεια.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι οι ενήλικες θέλουμε στη ζωή μας ένα χόμπι στο οποίο να είμαστε πάρα πολύ κακοί, τουλάχιστον στην αρχή. Γιατί σου δημιουργεί μια ματαίωση, αλλά και μια ελευθερία, ότι δεν χρειάζεται να είμαστε στα πάντα καλοί. Μπορούμε και να μαθαίνουμε κάτι», είπε.

Η ίδια θεωρεί ότι η συνεχής πίεση να είμαστε καλοί σε όλα, να γνωρίζουμε από την πρώτη στιγμή τι κάνουμε και να ακολουθούμε μια συγκεκριμένη πορεία μπορεί να μας στερήσει τη χαρά του πειραματισμού. Για αυτό και θέλει να δώσει στον εαυτό της τον χρόνο να μάθει κάτι καινούργιο, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει τίποτα σε κανέναν.

Και επειδή η μουσική αποτελεί μεγάλο μέρος της ζωής της, έχει ήδη έναν αρκετά συγκεκριμένο στόχο. Θα ήθελε κάποια στιγμή να παίξει ένα κομμάτι μαζί με τον αγαπημένο της καλλιτέχνη, Yungblud. Ένα όνειρο που, όπως συζητήθηκε με την Αθηνά Κλήμη, μπορεί να γίνει πραγματικότητα στο μέλλον, αρκεί να συνεχίσει να το κυνηγά.

Η συνέντευξη της Χαράς Κοντοχρήστου στο Talk to Mad ανέδειξε τελικά πολλές διαφορετικές πλευρές της, από τη διαδρομή της ως content creator μέχρι τις προσωπικές της αναζητήσεις και την ανάγκη της να δοκιμάζει συνεχώς νέα πράγματα. Πάνω απ’ όλα, όμως, ανέδειξε τη σημασία του να εξελίσσεσαι χωρίς να χάνεις την ταυτότητά σου, να επιτρέπεις στον εαυτό σου να αλλάζει κατεύθυνση και να θυμάσαι ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος σε όλα για να δημιουργείς κάτι που έχει αξία.

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