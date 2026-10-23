O Σπύρος Καίσαρης στο Talk to Mad: «Θέλω να δώσω δικό μου τραγούδι στη Νατάσα Θεοδωρίδου»

Ο Σπύρος Καίσαρης μιλά στην Αθηνά Κλήμη και το Talk to MAD για τη Eurovision, τη συνεργασία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Μαρινέλλα

Με μια ματιά Ο Σπύρος Καίσαρης ξεκίνησε τη μουσική του πορεία από την Κέρκυρα και έχει γράψει περίπου 150-200 τραγούδια.

Συμμετείχε στο The Voice και συνεργάστηκε με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως η Μαρινέλλα και ο Αντώνης Ρέμος.

Τα social media, ιδιαίτερα το TikTok, έπαιξαν ρόλο στην αναγνωρισιμότητά του, οδηγώντας στη συνεργασία με τη Sony Music.

Θα ήθελε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision και να δώσει ένα δικό του τραγούδι στη Νατάσα Θεοδωρίδου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σπύρος Καίσαρης βρέθηκε καλεσμένος της Αθηνάς Κλήμη στην εκπομπή Talk to MAD, όπου μίλησε για τη μουσική του πορεία, τα τραγούδια που γράφει ο ίδιος και τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Με αφετηρία την Κέρκυρα και σύμμαχο την αγάπη του για τη σύνθεση και το τραγούδι, ο νεαρός καλλιτέχνης έχει αρχίσει να χτίζει τη δική του ταυτότητα στη μουσική σκηνή, ενώ η συνεργασία του με τη Sony Music σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Στη συνέντευξή του στην Αθηνά Κλήμη, ο Σπύρος Καίσαρης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εμπειρία του από τη συνεργασία του με τη Μαρινέλλα, στη σχέση του με τα social media και στην ιστορία πίσω από το νέο του τραγούδι «Ποτέ δεν ένιωσες». Παράλληλα, μίλησε για την επερχόμενη συνεργασία του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή, αποκάλυψε πως έχει ήδη γράψει ένα τραγούδι για τη Eurovision και μοιράστηκε τις καλλιτεχνικές του φιλοδοξίες.

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Η αγάπη για τη μουσική και τα πρώτα βήματα στην Κέρκυρα

«Η καλλιτεχνική μου πορεία ξεκίνησε από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από τα 6 μου χρόνια, όταν οι γονείς μου αποφάσισαν να με βάλουν σε μια παιδική χορωδία της Κέρκυρας. Γενικότερα, η Κέρκυρα φημίζεται για τη μουσική. Ακόμη κι αν δεν ασχολείσαι ενεργά με αυτήν ή δεν έχεις πάει σε ωδείο, με κάποιον τρόπο σου περνούν το μικρόβιο της μουσικής».

Ο ίδιος άρχισε να γράφει στίχους σε ηλικία μόλις 12 ετών, ενώ η αγάπη του για τη σύνθεση ενισχύθηκε από καλλιτέχνες που αποτέλεσαν σημαντικά μουσικά ερεθίσματα για εκείνον: «Ξεκίνησα να γράφω από τα 12 μου. Από το δημοτικό έγραφα στιχάκια, γιατί ήμουν λίγο ατίθασος στο σχολείο, αλλά ήμουν πάντα το καλό παιδί. Μπορεί να μη διάβαζα τόσο πολύ, αλλά οι δάσκαλοί μου έβρισκαν στα βιβλία μου διάφορα στιχάκια. Καλλιτεχνικά, σημαντικοί παράγοντες για την πορεία μου ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης στη σύνθεση και η Ελεάνα Βραχάλη στη στιχουργία».

Πέρα από την παιδική χορωδία, ο Σπύρος Καίσαρης έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα σε ένα ροκ συγκρότημα με συμμαθητές του. Παρότι έχει δοκιμαστεί σε διαφορετικά είδη, οι μπαλάντες παραμένουν κοντά στην καλλιτεχνική του ταυτότητα. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, έχει γράψει περίπου 150 με 200 τραγούδια, τα οποία διατηρεί στο συρτάρι του.

Η απόφαση να αφήσει την Κέρκυρα και η εμπειρία του The Voice

Η μετακόμιση στην Αθήνα αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για τον ίδιο, καθώς ήθελε να εξελιχθεί επαγγελματικά και να παρουσιάσει τη δουλειά του με τους δικούς του όρους. Το 2016 συμμετείχε στο The Voice, αναζητώντας τόσο μια σημαντική εμπειρία όσο και μια ευκαιρία να κάνει το επόμενο βήμα στη μουσική.

«Από τα 18 μου έβρισκα τρόπο να φύγω από την Κέρκυρα, γιατί, όντας σε μια μικρή κοινωνία, δεν μπορείς εύκολα να ανοίξεις τα φτερά σου. Δεν ήθελα να εκδηλωθώ καλλιτεχνικά πριν έρθω στην Αθήνα. Ήθελα να δείξω με τις πράξεις μου και όχι με τα λόγια μου. Ποτέ δεν μου άρεσε η θεωρία. Δεν φοβόμουν, απλώς ήθελα να είμαι σίγουρος και προετοιμασμένος».

Μετά τη συμμετοχή του στο μουσικό talent show, επέστρεψε στην Κέρκυρα και, αφού ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην πρωτεύουσα. Παράλληλα με τις σπουδές του στην προπονητική, έκανε μαθήματα φωνητικής και συνέχισε να δουλεύει με στόχο να καθιερωθεί στον χώρο.

«Έκανα δύο χρόνια φωνητικά και υπέγραψα αρχικά με μια εταιρεία μέσω ενός πολύ καλού παραγωγού, του Χρήστου Τσούμκα, ο οποίος είναι και τωρινός συνεργάτης μου στη Sony Music. Αισθάνομαι ότι έκανα πολύ σωστά και συγκεκριμένα βήματα, χωρίς να τσαλακωθώ. Όπως έλεγε και ένας παλαιότερος συνεργάτης μου, κερδίζει αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη. Ήθελα να κάνω όσο το δυνατόν πιο σωστά και μικρά βήματα».

Οι συνεργασίες με τον Αντώνη Ρέμο και τη Μαρινέλλα

Σημαντικές εμπειρίες για τη μουσική διαδρομή του ήταν οι συνεργασίες του με καταξιωμένους καλλιτέχνες, ανάμεσά τους ο Αντώνης Ρέμος και η Μαρινέλλα. Ο ίδιος θυμήθηκε πώς βρέθηκε στο πλευρό τους, αλλά και όσα κράτησε από τη συνεργασία του με τη σπουδαία ερμηνεύτρια.

«Όλα ξεκίνησαν εντελώς τυχαία, όταν ένας τότε συνεργάτης μου με ρώτησε αν τραγουδάω ξένα τραγούδια. Του είπα ότι δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος, καθώς ασχολούμαι κυρίως με το ελληνικό ρεπερτόριο, αλλά μου απάντησε ότι από εκείνη τη στιγμή θα τραγουδούσα ξένα. Έτσι βρέθηκα το 2022 σε ένα σχήμα με πολύ καταξιωμένους καλλιτέχνες και μουσικούς, με τον Αντώνη Ρέμο και την Καίτη Γαρμπή».

Η συνεργασία του με τη Μαρινέλλα ήταν μια εμπειρία που ξεχώρισε, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό της επίπεδο, αλλά και για την προσοχή που έδινε σε κάθε λεπτομέρεια: «Πήγα σε ένα κλειστό κάστινγκ της κυρίας Μαρινέλλας, στο οποίο συμμετείχαν 35 άτομα, και επιλέχθηκα ανάμεσα στους υποψηφίους για τέσσερις θέσεις. Η Μαρινέλλα δεν άφηνε τίποτα στην τύχη του. Με το κύρος και την πορεία που είχε, ήθελες να είσαι αντάξιός της και να πιστεύεις πραγματικά αυτά που λες».

Μάλιστα, μοιράστηκε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό από την πρεμιέρα τους, όταν το άγχος τον έκανε να ξεχάσει μια λεπτομέρεια στην εμφάνισή του: «Στην πρεμιέρα, μέσα στον πανικό και το άγχος μου, είχα ξεχάσει να αλλάξω παντελόνι. Η κυρία Μαρινέλλα με κοίταξε και μου είπε: “Σπύρο μου, τι είναι αυτό που φοράς;”. Της απάντησα: “Το παντελόνι, κυρία Μαρινέλλα” και μου είπε: “Όχι, αυτό είναι λάθος. Πήγαινε, σε παρακαλώ, άλλαξε”. Μας πρόσεχε πάρα πολύ. Η πρόβα είχε γίνει και στο σπίτι της, όπου μας έκανε να νιώσουμε οικεία, σαν οικογένεια. Μας έβαλε να φάμε μπροστά στο πιάνο και τραγουδούσαμε όλοι μαζί».

Το TikTok, το «Καρμικό» και η συνεργασία με τη Sony Music

Τα social media έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αναγνωρισιμότητά του. Μέσα από αυθόρμητα βίντεο με την κιθάρα του και διασκευές αγαπημένων τραγουδιών, ο Σπύρος Καίσαρης κατάφερε να παρουσιάσει μια πιο άμεση πλευρά του εαυτού του, κερδίζοντας την προσοχή του κοινού: «Τα βιντεάκια στο TikTok ξεκίνησαν σαν κάτι αστείο και μετά έγιναν εργαλείο. Οι λήψεις ήταν ερασιτεχνικές, αλλά μέσα από αυτές έβγαλα τον πραγματικό μου εαυτό. Η Sony Music με παρουσίασε ως έναν έτοιμο τραγουδιστή και όχι απλώς ως ένα παιδί που τραγουδάει με την κιθάρα του μπροστά από μια κάμερα».

«Όταν ξεκινάς κάτι από την αρχή, δεν αισθάνεσαι ακριβώς ότι πατάς γερά στα πόδια σου. Όταν, όμως, έχεις μια εταιρεία πίσω σου, στην οποία μπορείς να τηλεφωνήσεις για οποιοδήποτε πρόβλημα, νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά. Με το “Καρμικό” αισθάνθηκα ότι οι προσπάθειές μου ανταμείφθηκαν. Πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να έχει πολύ καλή εξέλιξη στο μέλλον και να με οδηγήσει σε ένα πολύ καλό σημείο καλλιτεχνικά».

Η συνεργασία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην επαγγελματική του πορεία είναι η συμμετοχή του στο σχήμα του NOX, δίπλα στη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή. Ο Σπύρος Καίσαρης αποκάλυψε στην εκπομπή ότι η πρόταση ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία είχε επιστρέψει στην Κέρκυρα, προκειμένου να βοηθήσει στην οικογενειακή επιχείρηση.

«Είχα αποφασίσει τα δύο αυτά χρόνια που ήμουν στην Κέρκυρα να βοηθήσω την οικογενειακή επιχείρηση που έχω με τον πατέρα μου. Όταν δέχτηκα αυτό το τηλεφώνημα, αισθάνθηκα ένα μεγάλο κύμα χαράς. Το πρώτο κύμα είχε έρθει με τη Sony Music και μετά ακολούθησε η προοπτική της συνεργασίας με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή. Αισθάνομαι ότι κάποιοι από τους επόμενους στόχους μου έχουν ήδη επιτευχθεί».

Θα πήγαινε στη Eurovision και ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος του;

Στο σύντομο παιχνίδι με τις αυθόρμητες ερωτήσεις της εκπομπής, ο Σπύρος Καίσαρης αποκάλυψε ότι θα τον ενδιέφερε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, ενώ έχει ήδη γράψει ένα τραγούδι με αυτόν τον στόχο.

«Θα πήγαινα στη Eurovision. Η αλήθεια είναι ότι έχω γράψει και ένα τραγούδι για τη Eurovision, το οποίο, όμως, παραμένει στο συρτάρι. Δεν ξέρω αν θα το πω εγώ ή αν θα το πει κάποιος άλλος».

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα ήθελε να βλέπει περισσότερες συνεργασίες ανάμεσα σε δημιουργούς και ερμηνευτές, με καλλιτέχνες να συναντιούνται, να ανταλλάσσουν ιδέες και να δουλεύουν μαζί πάνω σε νέα τραγούδια.

«Πιστεύω ότι έχει χαθεί λίγο ο ρομαντισμός της συνεργασίας. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάθονται διαφορετικοί καλλιτέχνες σε ένα τραπέζι και να συζητούν αν κάποιος θα ήθελε να τραγουδήσει ένα κομμάτι ή να πάρει τους στίχους μου και να βάλει τη δική του μουσική. Θα μου άρεσε αυτή η ομαδική δουλειά, όπως γίνεται και στο εξωτερικό με τα songwriting camps».

Όσο για τον μεγαλύτερο φόβο του πάνω στη σκηνή, η απάντησή του ήταν άμεση, καθώς αυτό που τον αγχώνει περισσότερο είναι το ενδεχόμενο να ξεχάσει τους στίχους ενός τραγουδιού την ώρα της εμφάνισης: «Ο μεγαλύτερός μου φόβος θα ήταν να χάσω τα λόγια μου πάνω στη σκηνή. Μου έχει τύχει πολλές φορές, αλλά έχω καταφέρει να το σώσω μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, βάζοντας ένα πιο θεατρικό συναίσθημα, σαν να παίρνω μια ανάσα. Έτσι κερδίζω λίγο χρόνο, μέχρι να θυμηθώ τους στίχους».

Το τραγούδι που θα ήθελε να δώσει στη Νατάσα Θεοδωρίδου

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Σπύρος Καίσαρης αποκάλυψε ποια καλλιτέχνιδα θα ήθελε να ερμηνεύσει ένα δικό του τραγούδι. Με αφορμή την επερχόμενη συνεργασία τους, η Νατάσα Θεοδωρίδου βρίσκεται ψηλά στη λίστα των καλλιτεχνικών του επιθυμιών: «Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, κυρίως γυναίκες, για τις οποίες έχω γράψει πολλά τραγούδια. Με αφορμή τη μελλοντική συνεργασία μου με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, θα ήθελα πάρα πολύ να της δώσω ένα δικό μου κομμάτι. Έχω τέσσερα, πέντε τραγούδια που θα ήθελα να της προτείνω».

Η συνέντευξη στο Talk to MAD ανέδειξε έναν καλλιτέχνη που θέλει να εξελιχθεί με σταθερά βήματα, να υπογράφει τη δική του μουσική και να δοκιμάζεται σε νέες συνεργασίες, έχοντας ως βασικό στόχο να διαμορφώσει μια προσωπική ταυτότητα στο ελληνικό τραγούδι.

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