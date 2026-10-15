«Φλίτ»: Oι συντελεστές της παράστασης μιλούν στο Talk to Mad

Η νέα θεατρική παράσταση «Φλίτ» έρχεται στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια, με τον Γιάννη Οικονόμου και τον Αλέξανδρο Καναβό επί σκηνής, σε μια ιστορία που συνδυάζει υπαρξιακά ερωτήματα, χιούμορ και προβληματισμούς για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης, οι 2 συντελεστές βρέθηκαν στην εκπομπή Talk to Mad με την Αθηνά Κλήμη και μίλησαν για την ιδέα πίσω από το έργο, τους ρόλους τους και όσα θα ήθελαν να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από το θέατρο.

Τη συγγραφή του έργου υπογράφει ο Γιάννης Οικονόμου, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Εύη Νάκου. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ένα μηχάνημα που υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, προσφέροντάς τους μια νέα πραγματικότητα χωρίς προβλήματα. Τι συμβαίνει, όμως, όταν η υπόσχεση μιας καλύτερης ζωής έρχεται αντιμέτωπη με τον φόβο της αλλαγής και την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή;

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Μιλώντας στην Αθηνά Κλήμη, ο Γιάννης Οικονόμου εξήγησε πως η αφετηρία του έργου βρίσκεται στην ανάγκη του να εξερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι πεποιθήσεις μας επηρεάζουν τόσο την προσωπική μας ζωή όσο και την κοινωνία: «Μου γεννήθηκε η ανάγκη να μιλήσω για τη δύναμη που έχουν τα πιστεύω στους ανθρώπους. Τα πιστεύω μας μάς ορίζουν και μας ρυθμίζουν ως κοινωνία και ως ανθρωπότητα, αλλά δεν είναι απαραίτητο να τα κρατάμε σταθερά για πάντα. Τα πιστεύω είναι απλώς μια άποψη. Μπορεί να πιστεύω κάτι για σένα και μετά να μου αποδείξεις ότι δεν ισχύει, οπότε να αλλάξω γνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην παράσταση, δύο άνθρωποι που δεν έχουν μπει στο μηχάνημα «Φλίτ» βρίσκονται έξω από αυτό και αναρωτιούνται αν πρέπει να αφήσουν πίσω τους τη ζωή τους για να αποκτήσουν μια διαφορετική, φαινομενικά καλύτερη πραγματικότητα. Ο ένας αναζητά τη μητέρα του, η οποία μπήκε στο μηχάνημα αλλά δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ ο άλλος έχει μείνει μόνος, καθώς οι φίλοι του έχουν επιλέξει να αλλάξουν ζωή.

Όπως περιέγραψε ο συγγραφέας, το έργο δεν περιορίζεται σε ένα ερώτημα γύρω από την τεχνολογία ή την ευτυχία, αλλά θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ανάγκη να βρεθεί μια εύκολη λύση σε όσα μας δυσκολεύουν.

Ο Αλέξανδρος Καναβός για τον ρόλο του και τη μοναξιά

Για τον Αλέξανδρο Καναβό, η πρώτη επαφή με το κείμενο ήταν μια ενδιαφέρουσα αναγνωστική εμπειρία, καθώς αναγνώρισε στοιχεία που συνδέονται με ζητήματα τα οποία απασχολούν πολλούς ανθρώπους: «Όταν διάβασα το κείμενο, σκέφτηκα ότι κάτι ενδιαφέρον συμβαίνει εδώ. Έχει χιούμορ, αλλά και υπαρξιακά θέματα που απασχολούν λίγο πολύ όλους μας», είπε, εξηγώντας παράλληλα πως αρχικά είχε φανταστεί ότι οι ρόλοι θα μοιράζονταν διαφορετικά ανάμεσα στον ίδιο και τον Γιάννη Οικονόμου.

Η διαδικασία των προβών, ωστόσο, τον έφερε πιο κοντά σε πλευρές του χαρακτήρα του που δεν περίμενε ότι θα αναγνωρίσει στον εαυτό του. Όπως σημείωσε, έχει ιδιαίτερη σημασία το πώς ένας ηθοποιός ανακαλύπτει σταδιακά στοιχεία ενός ρόλου που αρχικά θεωρούσε μακρινά από τη δική του προσωπικότητα.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη μοναξιά και στον φόβο που τη συνοδεύει, αλλά και στην ανάγκη των ανθρώπων για αγάπη και συντροφικότητα. «Είμαστε κοινωνικά όντα και έχουμε πραγματικά ανάγκη ο ένας τον άλλον», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως η συντροφικότητα δεν αφορά απαραίτητα μια ερωτική σχέση, αλλά την ουσιαστική παρουσία ενός άλλου ανθρώπου στη ζωή μας.

Το μήνυμα που θέλει να αφήσει η παράσταση στον θεατή

Ο Γιάννης Οικονόμου αποκάλυψε πως θα ήθελε οι θεατές να φύγουν από το θέατρο έχοντας μαζί τους μια σκέψη που θα συνεχίσει να τους απασχολεί και μετά το τέλος της παράστασης. Για τον ίδιο, βασικό ζητούμενο είναι να κατανοήσουμε ότι οι απόψεις μας δεν είναι αμετάβλητες και ότι έχουμε τη δυνατότητα να τις επανεξετάζουμε: «Δεν είναι ανάγκη να κρατάμε τα πράγματα σταθερά, σαν να πρέπει να ισχύουν για πάντα. Στη ζωή όλα είναι ρευστά, προχωρούν και αλλάζουν συνεχώς», εξήγησε, παρομοιάζοντας τις πεποιθήσεις με ένα ψηφιακό αρχείο που μπορούμε να επεξεργαστούμε, να αλλάξουμε και να αποθηκεύσουμε ξανά.

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Καναβός στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι αντιλήψεις μας μπορούν να καθορίσουν τις επιλογές μας και να επηρεάσουν τη ζωή μας, ακόμη και όταν έχουν δημιουργηθεί πριν από πολλά χρόνια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αδυναμία μας να ακούσουμε τους ανθρώπους γύρω μας μπορεί να μας οδηγήσει στην απομόνωση.

Η συζήτηση στην εκπομπή Talk to Mad ανέδειξε έτσι τις δύο βασικές διαστάσεις του «Φλίτ», την ανάγκη να αμφισβητούμε όσα θεωρούμε δεδομένα και τη σημασία της ανθρώπινης σύνδεσης. Γιατί, τελικά, μια ζωή χωρίς προβλήματα είναι πράγματι αρκετή, αν δεν υπάρχει κανείς για να τη μοιραστείς;

Η παράσταση «Φλίτ» κάνει πρεμιέρα στις 19 Οκτωβρίου και παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο υπογράφει ο Γιάννης Οικονόμου, τη σκηνοθεσία η Εύη Νάκου, ενώ στη σκηνή εμφανίζονται ο Γιάννης Οικονόμου και ο Αλέξανδρος Καναβός. Οι θεατές μπορούν να αναζητήσουν εισιτήρια μέσω του more.com.

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