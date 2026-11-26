Με μια ματιά Ο Capétte θέλει να αλλάξει το mainstream, όχι να προσαρμοστεί σε αυτό, με πειραματισμό και τόλμη.

Το νέο του άλμπουμ «ANHEDONIA» πραγματεύεται τη μοναξιά και τη δυσκολία αίσθησης ευχαρίστησης στην Αθήνα.

Η μετακόμιση από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα του προσέφερε νέες ευκαιρίες, ενώ η Αμοργός αποτελεί πηγή έμπνευσης.

Το τραγούδι «Φίλα με» έχει διαφορετικό νόημα από τον τίτλο, εκφράζοντας συναισθηματικό κενό παρά ερωτισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Capétte βρέθηκε καλεσμένος της Αθηνάς Κλήμη στο νέο επεισόδιο του «Talk to Mad», στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη, και μίλησε για τη μουσική του διαδρομή, τη μετακόμισή του από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, αλλά και το νέο του άλμπουμ «ANHEDONIA».

Με αφετηρία την αγάπη του για τη μουσική, που ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια, ο νεαρός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στις πρώτες του μουσικές εμπειρίες, στις σπουδές του στη Μουσικολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στα διαφορετικά είδη που δοκίμασε μέχρι να διαμορφώσει τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα. Όπως αποκάλυψε, αρχικά ήθελε να ακολουθήσει την Ιατρική, ωστόσο η μουσική ήταν πάντα ένα κομμάτι της ζωής του, με τη μητέρα του να παίζει σημαντικό ρόλο στην επαφή του με αυτήν.

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Ο Capétte εξήγησε ότι πέρασε από τη rock μουσική και το έντεχνο, μέχρι να ανακαλύψει την ηλεκτρονική μουσική, μέσα από την οποία κατάφερε να συνδυάσει διαφορετικές επιρροές και στοιχεία που αγαπά. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να καταλάβει ποιος θέλει να είναι ως μουσικός, ενώ υπογράμμισε πως δεν θέλει να περιορίζεται από την ανάγκη για ένα πιο εμπορικό αποτέλεσμα. «Να μολύνουμε το mainstream και να το αλλάζουμε διαρκώς», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως πιστεύει ότι η μουσική σκηνή χρειάζεται καλλιτέχνες που τολμούν να πειραματίζονται και να αλλάζουν τα δεδομένα.

Στη συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη, ιδιαίτερη θέση είχε και η σχέση του με 3 διαφορετικούς τόπους: τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και την Αμοργό. Ο καλλιτέχνης μετακόμισε στην Αθήνα πριν από περίπου έναν χρόνο, αναζητώντας νέες ευκαιρίες και περισσότερα ερεθίσματα, καθώς αισθανόταν ότι η Θεσσαλονίκη είχε αρχίσει να του δημιουργεί ένα καλλιτεχνικό όριο. Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για την Αμοργό, την οποία πλέον αισθάνεται σαν το χωριό του, ειδικά μετά από ένα καλοκαίρι που πέρασε εκεί δουλεύοντας σεζόν μαζί με δύο φίλες του. Το νησί έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για τη μουσική του, ενώ έχει πραγματοποιήσει και δύο live εμφανίσεις στο Root Fest.

Η «ANHEDONIA», η μοναξιά της Αθήνας και η δυσκολία να αισθανθούμε

Το νέο άλμπουμ του Capétte με τίτλο «ANHEDONIA» αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέματα της συνέντευξης. Ο ίδιος το χαρακτήρισε ως τον πιο μικρό σε διάρκεια δίσκο που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα, αλλά και ως τον πιο ώριμο δημιουργικά. Πρόκειται για ένα προσωπικό μουσικό σύμπαν, που γεννήθηκε μέσα στο δωμάτιό του, μετά τη μετακόμισή του στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία προσπαθούσε να βρει τη θέση του στη νέα πόλη.

Όπως εξήγησε, η αλλαγή περιβάλλοντος και η απόσταση από τους ανθρώπους και τους τόπους που αποτελούσαν μέχρι τότε τις προσωπικές του αναφορές τού δημιούργησαν ένα αίσθημα μοναξιάς. Η αδυναμία του να απολαύσει τις νέες εμπειρίες και να συνδεθεί ουσιαστικά με το περιβάλλον του αποτέλεσε βασικό στοιχείο της θεματολογίας του δίσκου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανηδονία, δηλαδή η δυσκολία να αισθανθεί κανείς ευχαρίστηση, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα και τη δική του γενιά.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στον ρόλο των social media, με τον Capétte να εκφράζει την άποψη ότι επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τα συναισθήματα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στη δυσκολία της σύγχρονης εποχής να δημιουργηθούν ουσιαστικές ερωτικές συνδέσεις, αναρωτώμενος πώς μπορεί κανείς να σταθεί πραγματικά απέναντι σε έναν άλλο άνθρωπο και να δώσει νόημα σε μια στιγμή.

Το «Φίλα με» δεν είναι ακριβώς ένα ερωτικό τραγούδι

Ανάμεσα στις νέες κυκλοφορίες του ξεχωρίζει το τραγούδι «Φίλα με», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο CD single που παρουσίασε στην εκπομπή. Παρά τον ερωτικό τίτλο του, ο Capétte αποκάλυψε ότι το νόημά του είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που μπορεί να φανταστεί αρχικά ο ακροατής.

Όπως περιέγραψε, το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε ένα πάρτι, περιτριγυρισμένος από κόσμο, αλλά εξακολουθεί να αισθάνεται ένα συναισθηματικό κενό. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, αναζητά έναν άγνωστο άνθρωπο, στον οποίο εναποθέτει την ελπίδα ότι θα καταφέρει να τον κάνει να αισθανθεί κάτι. Μάλιστα, στο video clip το πολυαναμενόμενο φιλί δεν πραγματοποιείται ποτέ, διατηρώντας τη μελαγχολική ατμόσφαιρα της ιστορίας.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αρχικά θεωρούσε το συγκεκριμένο κομμάτι αρκετά πιο pop από όσα συνήθως δημιουργεί, ωστόσο το ρεφρέν του δεν έφευγε από το μυαλό του και τελικά αποφάσισε να ακολουθήσει το ένστικτό του. Άλλωστε, όπως είπε, εμπιστεύεται πολύ τη διαίσθησή του στη δημιουργική διαδικασία.

Η ελευθερία της έκφρασης και τα επόμενα μουσικά σχέδια

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδείχθηκε στη συνέντευξη είναι η ανάγκη του Capétte να εκφράζεται ελεύθερα, ακόμη και μέσα από σκέψεις ή συναισθήματα που πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να παραδεχτούν δημόσια. Όπως ανέφερε, η έκθεση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας, καθώς θέλει μέσα από τη μουσική του να αποτυπώνει βιώματα με τα οποία μπορεί να ταυτιστεί το κοινό του.

Μιλώντας για τα επόμενα βήματά του, αποκάλυψε ότι επιθυμεί η μουσική του να αποκτήσει μεγαλύτερη απήχηση και να φτάσει σε περισσότερο κόσμο. Η συνεργασία του με τη Minos EMI αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας, καθώς θέλει να διευρύνει το κοινό του και να εξερευνήσει νέες μουσικές κατευθύνσεις. Μάλιστα, το «Φίλα με» τον έκανε να ανακαλύψει ακόμη περισσότερο την pop πλευρά του, την οποία δεν αποκλείει να αναπτύξει μέσα από τις επόμενες δημιουργίες του.

Όσο για το ενδεχόμενο συμμετοχής στη Eurovision, ο Capétte ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά του. Παρ’ όλα αυτά, η Αθηνά Κλήμη δεν έκρυψε ότι βλέπει σε εκείνον στοιχεία ενός καλλιτέχνη που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει τη χώρα, κάνοντας μάλιστα λόγο για το star quality του.

Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Capétte στο «Talk to Mad» έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα έναν καλλιτέχνη που βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, αναζητώντας τη δική του θέση στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, χωρίς να φοβάται να πειραματιστεί και να εκφράσει όσα πραγματικά αισθάνεται.

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