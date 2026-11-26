Σε γιορτινή διάθεση η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο όπως κάθε χρόνο μαζί με τον Παύλο Σταματόπουλο

Με μια ματιά Η Σίσσυ Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της.

Στον στολισμό τη βοήθησε ο στενός φίλος και συνεργάτης της, Παύλος Σταματόπουλος.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη διαδικασία στο Instagram.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έστειλε ευχές για τις γιορτές στους διαδικτυακούς της φίλους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις ήδη αρχίσει να μετράς αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, τότε η Σίσσυ Χρηστίδου σου δίνει την καλύτερη αφορμή να μπεις σε γιορτινή διάθεση! Η αγαπημένη παρουσιάστρια του MEGA άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και αφιέρωσε χρόνο σε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της εποχής: τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Μάλιστα, δεν ήταν μόνη της, αφού στο πλευρό της βρέθηκε ο στενός φίλος, κουμπάρος και συνεργάτης της, Παύλος Σταματόπουλος.

Οι δυο τους πέρασαν ένα όμορφο απόγευμα στο σπίτι της παρουσιάστριας, δημιουργώντας μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα, την οποία η ίδια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Οι φωτογραφίες τους μπροστά στο εντυπωσιακό δέντρο δεν άργησαν να τραβήξουν την προσοχή, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να στέλνει παράλληλα τις δικές της ευχές για τις ημέρες που έρχονται.

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Η Σίσσυ Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τον Παύλο Σταματόπουλο

Το απόγευμα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026, η Σίσσυ Χρηστίδου αποφάσισε να φορέσει το σπίτι της στα γιορτινά και είχε την καλύτερη παρέα για αυτή την αποστολή. Ο Παύλος Σταματόπουλος, με τον οποίο τη συνδέει μια μακρόχρονη φιλία, βρέθηκε κοντά της και οι δυο τους στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της παρουσιάστριας. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, με φωτεινά στολίδια και πολλά λαμπιόνια να δημιουργούν μια ζεστή και γιορτινή εικόνα. Άλλωστε, ο στολισμός του δέντρου είναι για πολλούς μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές των Χριστουγέννων και η παρουσιάστρια φαίνεται πως μπήκε ήδη στο πνεύμα των ημερών.

Η γιορτινή ανάρτηση στο Instagram και οι ευχές της παρουσιάστριας

Η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να μοιραστεί τη χαρούμενη στιγμή με τους ακολούθους της στο Instagram, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες μαζί με τον Παύλο Σταματόπουλο. Οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αποτυπώνοντας το όμορφο κλίμα της βραδιάς. «Και του χρόνου με αγάπη και υγεία, ρε παιδιά», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, στέλνοντας τις δικές της ευχές στους διαδικτυακούς της φίλους. Η σχέση της παρουσιάστριας με τον Παύλο Σταματόπουλο μετρά πολλά χρόνια, με τους δύο φίλους να βρίσκονται σταθερά ο ένας στο πλευρό του άλλου, τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές τους στιγμές. Η κοινή τους εμφάνιση μπροστά στο στολισμένο δέντρο ήταν ακόμη μία ευκαιρία να μοιραστούν μια χαλαρή και χαρούμενη στιγμή.

Το πρόσφατο ταξίδι της Σίσσυς Χρηστίδου στην Κέρκυρα

Πρόσφατα, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε ταξιδέψει ξανά στην Κέρκυρα, όπου ζει ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος. Μάλιστα, ο ίδιος είχε δημοσιεύσει βίντεο από το καφέ του, καταγράφοντας χαλαρές στιγμές των θαμώνων. Στα πρώτα πλάνα εμφανιζόταν και η παρουσιάστρια, η οποία συνομιλούσε με την παρέα της. Αυτή τη φορά, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε με τους ακολούθους της μια διαφορετική, πιο γιορτινή πλευρά της καθημερινότητάς της, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

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